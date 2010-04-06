Gold Adaptive DCA EA

📊 Überblick

DerXAUUSD Adaptive DCA (Dollar Cost Averaging) Expert Advisor ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem für den Goldhandel (XAUUSD). Er verwendet eine ausgeklügelte Mean-Reversion-Strategie in Kombination mit adaptiver Positionsgröße und Risikomanagement, um aus Preisabweichungen von historischen Durchschnittswerten Kapital zu schlagen.

Hauptmerkmale

Adaptive Einstiegsstrategie - Geht Positionen ein, wenn der Preis erheblich vom historischen Durchschnitt abweicht
Dynamisches Risikomanagement - Berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostands und des Risikoprozentsatzes
Trailing Stop Loss - Schützt Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop-Mechanismus
AWS SQS-Integration - Echtzeit-Handelsüberwachung und -Reporting an die Cloud-Infrastruktur
Visuelle Handelszonen - Klare Indikatoren für Kauf-/Verkaufszonen im Chart
Konfigurierbare Parameter - Vollständig anpassbar an Ihren Handelsstil

Empfohlene Hauptkonfigurationen:

=== Handelsstrategie ===

EnableBuying=true

EnableSelling=false

Rückblick-Periode=130

LowPriceThreshold=0.5

HighPriceThreshold=0.5

AnalyseZeitrahmen=15

KaufPositionsLücke=0,0

=== Risikomanagement ===

RisikoProzentsatz=10

MitnahmeGewinnProzent=4

StopVerlustProzentsatz=2

MaxPositions=2

=== Trailing Stop Loss ===

EnableTrailing=true

TrailingStartPercent=2

TrailingStopPercent=1

TrailingUpdateTrigger=0.05



