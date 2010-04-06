Gold Adaptive DCA EA
- Experten
- Nika Van Den Berg
- Version: 1.11
- Aktivierungen: 5
DerXAUUSD Adaptive DCA (Dollar Cost Averaging) Expert Advisor ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem für den Goldhandel (XAUUSD). Er verwendet eine ausgeklügelte Mean-Reversion-Strategie in Kombination mit adaptiver Positionsgröße und Risikomanagement, um aus Preisabweichungen von historischen Durchschnittswerten Kapital zu schlagen.
✅ Adaptive Einstiegsstrategie - Geht Positionen ein, wenn der Preis erheblich vom historischen Durchschnitt abweicht
✅ Dynamisches Risikomanagement - Berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostands und des Risikoprozentsatzes
✅ Trailing Stop Loss - Schützt Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop-Mechanismus
✅ AWS SQS-Integration - Echtzeit-Handelsüberwachung und -Reporting an die Cloud-Infrastruktur
✅ Visuelle Handelszonen - Klare Indikatoren für Kauf-/Verkaufszonen im Chart
✅ Konfigurierbare Parameter - Vollständig anpassbar an Ihren Handelsstil
Empfohlene Hauptkonfigurationen:
=== Handelsstrategie ===
EnableBuying=true
EnableSelling=false
Rückblick-Periode=130
LowPriceThreshold=0.5
HighPriceThreshold=0.5
AnalyseZeitrahmen=15
KaufPositionsLücke=0,0
=== Risikomanagement ===
RisikoProzentsatz=10
MitnahmeGewinnProzent=4
StopVerlustProzentsatz=2
MaxPositions=2
=== Trailing Stop Loss ===
EnableTrailing=true
TrailingStartPercent=2
TrailingStopPercent=1
TrailingUpdateTrigger=0.05