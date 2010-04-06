Gold Adaptive DCA EA

📊 Overview

The XAUUSD Adaptive DCA (Dollar Cost Averaging) Expert Advisor is an intelligent automated trading system designed for Gold (XAUUSD) trading. It uses a sophisticated mean-reversion strategy combined with adaptive position sizing and risk management to capitalize on price deviations from historical averages.

Key Features

 Adaptive Entry Strategy - Enters positions when price deviates significantly from historical average
 Dynamic Risk Management - Calculates position size based on account balance and risk percentage
 Trailing Stop Loss - Protects profits with intelligent trailing stop mechanism
 AWS SQS Integration - Real-time trade monitoring and reporting to cloud infrastructure
 Visual Trading Zones - Clear buy/sell zone indicators on chart
 Configurable Parameters - Fully customizable to match your trading style

Recommended main configurations:

 === Trading Strategy ===

EnableBuying=true

EnableSelling=false

LookbackPeriod=130

LowPriceThreshold=0.5

HighPriceThreshold=0.5

AnalysisTimeframe=15

BuyPositionGap=0.0

=== Risk Management ===

RiskPercent=10

TakeProfitPercent=4

StopLossPercent=2

MaxPositions=2

=== Trailing Stop Loss ===

EnableTrailing=true

TrailingStartPercent=2

TrailingStopPercent=1

TrailingUpdateTrigger=0.05



추천 제품
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experts
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Scalper Master AI USDJPY 정밀 스캘핑 엔진 | H1 Scalper Master AI는 USDJPY 통화쌍을 위해 설계된 최첨단 AI 기반 스캘핑 시스템으로, 고빈도 매매의 최첨단 기법을 활용합니다. 이 전문가 자문(EA) 시스템은 최첨단 인공지능과 독점적인 스캘핑 방법론을 결합하여 빠르게 움직이는 시장에서 최고의 정밀성과 성능을 제공합니다. 일관되고 높은 확률의 진입을 원하는 트레이더를 위해 설계된 Scalper Master AI는 저지연 체결 및 역동적인 위험 관리에 최적화되어 있어 독점 트레이딩 회사의 엄격한 기준을 준수합니다. 시스템 개요 Scalper Master AI는 실시간 시장 데이터를 처리하여 USDJPY의 미시적 기회를 포착하는 독점적인 AI 프레임워크인 정교한 양자 스캘핑 매트릭스를 기반으로 합니다. 이 시스템은 고급 머신러닝을 활용하여 유동성 변화, 변동성 급등, 가격 변동 이상 현상에 적응하여 변동성이 큰 외환 시장에서도 강력한 성능을
Super RAMMR
Piotr Karp
Experts
Super RAMMR EA v2.1 – Advanced Multi-Regime Trading Robot Super RAMMR EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to adapt to multiple market conditions. Using a combination of trend-following and mean-reversion strategies, it dynamically adjusts its trading behavior based on market volatility and price action. Key Features: Multi-Regime Trading: Detects high and low volatility regimes using ATR percentile and moving averages. Trend & Mean-Reversion Modes: Operates in trend-follow
Project 758
Konstantin Sinitsin
Experts
Greetings, fellow traders. EA Project 758 was created by a team of traders and programmers with 15 years of experience. EA Project 758 has been developed and refined over a period of 6 years. Through this process, we have achieved excellent results. The EA algorithm is proprietary and has no analogues. It incorporates universal and complex systems such as IR, developed personally by us. We designed a proprietary EA that embodies the behavior model of termites. These tiny insects are known for th
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Noloss
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Experts
Gold Crown Pro — Adaptive Hedging Expert Advisor for XAUUSD (H1) Product Overview Gold Crown Pro is an Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD on the H1 timeframe. It combines an adaptive hedging mechanism, volatility‑sensitive order execution and predefined risk‑management rules. The system works fully automatically and does not use martingale or grid position scaling. The EA provides three operating profiles so that users can select the risk behaviour that best matches their o
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experts
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Experts
Welcome to the future of trading with the AI Momentum Scalper, your ultimate tool for harnessing the power of market momentum with cutting-edge artificial intelligence. Designed for traders who thrive on the dynamic nature of the financial markets, this sophisticated bot is engineered to identify and capitalize on significant market movements. Price is now $699 : 8 copies remaining at this price, final price $999 Key Features: Advanced AI Algorithms: At its core, the AI Momentum Scalper is
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker US30 MT5 by YSF is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 MT5 by YSF is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used,
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
Experts
OP Skill FX Joker - Annual Strategy with AI & Mathematical Logic Telegram  to access the SET settings. Description: Discover a new way to trade the markets, where Artificial Intelligence and mathematical precision unite to make logical, strategic decisions. The OP Skill FX Joker was developed to analyze the market in-depth, identifying high-probability opportunities. Forget high-risk approaches. The OP Skill FX Joker ’s philosophy is annual, sustainable growth , not chasing unrealistic monthly
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experts
Arbitrage Triad Pro – 외환 시장을 위한 고급 삼각 차익거래 인텔리전스 Arbitrage Triad Pro 는 지능형 삼각 차익거래 시스템 을 활용하여 여러 통화쌍 간의 수익 기회를 신속하게 식별하고 자동으로 활용하는 최첨단 전문가 자문(EA)입니다. 정확성, 일관성, 효율성 을 추구하는 트레이더를 위해 설계되었으며, EA는 고급 통계 분석, 실시간 가격 모니터링 , 그리고 즉시 주문 실행 을 결합하여 수익을 극대화하고 리스크를 최소화합니다. 주요 기능: 삼각 차익거래 전략: 세 개의 상관 통화쌍 간 가격 차이를 활용 초고속 지연 분석: 시장 조정 전에 미세한 가격 변동 포착 자동 주문 실행: 수동 개입 없이 즉시 매수/매도 슬리피지 보호: 지연으로 인한 손실 방지를 위한 스마트 조정 통합 리스크 관리: 설정 가능한 손절매(Stop Loss), 이익실현(Take Profit), 포지션 한도 MetaTrader 4 및 5 호환 모든 브로커 및 계좌 유형에서 사용
Rey Toro
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Rey Toro this amazing EA was made and carefully tested for the EUR/NZD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely behind this incredible bull and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker US30 V2 MT5 is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 V2 MT5 is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used, no mart
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Experts
Delta Quantum EA by Xignal Coding This price is for the first 20 purchases. Next price -> 100$ Delta Quantum is a mean reversion Expert Advisor designed for traders who want both simplicity and power. It calculates the Delta (distance) – a unique measurement that highlights potential turning points in the market – and uses this as a signal for precise entries. Why choose Delta Quantum? Beginner-friendly with ready-to-use defaults for EURUSD H1. Advanced customization for traders who want to take
Neural Transformer
Evgeniy Scherbina
Experts
The "Neural Transformer" expert is a fully automated expert which is ready to trade on the daily timeframe with 2 symbols: GBPUSD and USDCAD. In addition to this, you can train the expert to trade on any timeframe with any symbol. The expert will automatically pick up the files of your new customized neural network. The "Neural Transformer" has made training neural networks for Forex an easy and exciting process! Currently, I am offering one type of network - LSTM. It is the most popular neural
Golden Matrix
Yury Zaikouski
Experts
Golden Matrix 거래 고문은 금융 시장에서 금 선물(XAUUSD)의 자동화된 거래를 위해 설계된 첨단 기술 솔루션입니다. 이 어드바이저의 가장 큰 장점은 인공 지능과 기계 학습을 사용하여 변화하는 시장 상황에 적응하고 거래 효율성을 향상시킬 수 있다는 것입니다.  독점 제안! 신상품 한정 할인!  처음 20개 사본의 가격은 $90입니다. 최종 가격 490$ Golden Matrix는 방대한 양의 과거 데이터를 분석하여 금 가격 변동을 예측할 수 있는 복잡한 관계와 패턴을 포착합니다. 고정된 규칙을 기반으로 하는 기존 알고리즘과 달리 이 어드바이저는 과거 거래로부터 학습하여 실시간으로 전략을 조정하여 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 트레이딩 어드바이저에는 다음과 같은 주요 기능이 포함되어 있습니다: 1. 실시간 데이터 분석: Golden Matrix는 뉴스, 기술 지표, 거시경제 지표 등 시장 데이터를 지속적으로 모니터링하고 분석하여 최신 정보를 기반으로 의사결정을 내릴
MultiTimeFrameMACD
Piyachai Lertjuntuek
Experts
1. Core Concept This Expert Advisor is designed as a Multi Time Frame Trend Following strategy . It uses the MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to identify market trends and trade only in the direction of confirmed momentum. The main objective of the EA is to reduce false signals by entering trades only when multiple timeframes agree on the same trend direction , combined with strict risk and money management rules. 2. Multi Time Frame Trend Analysis The EA analyzes MACD valu
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experts
GAPHUNTERVIP v7.0.6 Universal Auto-Dynamic Engine Exploit Structure. Control Risk. Survive the Game. Core Concept GAPHUNTERVIP is not a “signal EA.” It is a market exploitation engine designed to operate inside institutional price behavior — not against it. This system does not predict price . It waits for structural imbalance , then deploys capital using controlled grid logic, dynamic distance expansion, and intelligent recovery (Overlap System) . Built for traders who understand one tru
GoldCrusher V1
Bob Sulaiman
Experts
GoldCrusher V1:  The Ultimate Volatility Expert GoldCrusher V1.02 is a robust and high-performance Expert Advisor (EA) specifically engineered for trading Gold (XAUUSD). This EA excels in trend identification using strict signal confluence and employs an advanced, adaptive algorithm for risk management based on real-time market volatility. Its core strength lies in its aggressive and fail-safe profit protection delivered by a rapid Break-Even Plus (BEP Jump) system and a dynamic Trailing Stop
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 5회 판매 후 가격은 100달러씩 인상되며 최종 가격은 1300달러입니다. 뉴스 필터 통합 EA에는 영향력이 큰 경제 이벤트 전후에 거래를 일시 정지할 수 있는 통합 뉴스 필터가 탑재되어 있습니다. 이 기능은 변동성이 극심한 시기에 거래가 체결될 가능성을 줄이는 데 도움이 되며, 특히 급격한 변동이 잦은 금 시장에서 매우 중요합니다. 시간 프레임 및 거래 스타일 골드 쓰론 EA는 M30 시간대에 최적화되어 있습니다. 권장 최소 시간대는 M10입니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 지나치게 공격적인 거래 행동으로 이어질 수 있습니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 EA가 약하거나 신뢰도가 낮은 시장 신호에 기반하여 여러 거래를 개시하여 계좌에 불필요한 부담을 줄 수 있습니다. 위험 및 자본 권장 사항 그리드 트레이딩은 본질적으로 여러 개의 미결제 포지션을 보유하기 때문에 신중한 자본
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experts
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
Imperial Flow
Viktoriia Liubchak
Experts
Imperial Flow — Automated Strategy for XAUUSD (M1) Intelligent Expert Advisor with Dynamic StopLoss and TakeProfit Imperial Flow is a high-precision expert advisor designed specifically for trading XAUUSD on the M1 timeframe. The algorithm automatically determines optimal StopLoss and TakeProfit levels based on market volatility, trend strength, and local price structure. The system continuously adapts to real-time market conditions, minimizing risks and improving overall performance stability
RsiEma Crossover EA
Patrick Woolverton
Experts
RSI EMA Crossover EA This Expert Advisor implements a rule-based strategy using Exponential Moving Averages (EMA) and the Relative Strength Index (RSI). It is intended for traders who want to automate a structured approach to trend trading. How It Works A buy trade is executed when the fast EMA crosses above the slow EMA and the RSI is above a defined threshold. A sell trade is executed when the fast EMA crosses below the slow EMA and the RSI is below a defined threshold. The EA checks all cond
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Experts
프로모  - 다음 3명의 구매자만을 위해, 무료 전문가를 선택하세요! 선물을 위해 5성 리뷰가 필요하지 않습니다! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION 전문가 어드바이저 2 - DYNAMIC PORTFOLIO 전문가 어드바이저 3 - ALGOFUSION FX 전문가 어드바이저 백테스트 정보: 거래 수가 많고 알고리즘이 복잡하기 때문에 백테스트 시작이 느릴 수 있습니다. 테스터가 브로커 서버에서 데이터를 다운로드하도록 하면 시작됩니다 올바른 백테스트를 위해 기본 설정과 권장 테스터 설정을 사용하세요 (스크린샷 확인) 이 전문가는 시장의 모든 틱을 분석하여 작동합니다. 올바른 작동과 현실적인 결과를 위해 "실제 틱을 기반으로 한 모든 틱" 모드만 사용하세요 백테스트와 라이브 거래의 차이는 백테스트 중에 뉴스 필터가 작동하지 않기 때문입니다 구매 전: 백테스트와 과거 결과는 미래에 동일한 결과를 보장할 수 없습니다. 거래는 위험한 활동이므로 돈을 투자하기 전에 관련된 위
Goled v1 from tradibox Rsi AMA
Hsyn Abw Hsan
Experts
radibox Gold ver B is built on more than Bonnitta's personal trading indicator and a highly advanced secret trading algorithm. The tradibox Gold strategy is a combination of a secret custom indicator, trend lines, support and resistance levels and the most important previously mentioned secret trading algorithm. tradibox Gold needs above 100 leverage and above - I tested it with 100 USD and 1:500 leverage, please see below real account link. You need big leverage and bigger risk to use this EA
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experts
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experts
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.44 (16)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
궁금한 점이 있으시면 댓글란에 질문해주세요. 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $475 가격은 1월 12일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $575로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. F
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.64 (22)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변