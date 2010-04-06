Gold Adaptive DCA EA

📊 Overview

The XAUUSD Adaptive DCA (Dollar Cost Averaging) Expert Advisor is an intelligent automated trading system designed for Gold (XAUUSD) trading. It uses a sophisticated mean-reversion strategy combined with adaptive position sizing and risk management to capitalize on price deviations from historical averages.

Key Features

 Adaptive Entry Strategy - Enters positions when price deviates significantly from historical average
 Dynamic Risk Management - Calculates position size based on account balance and risk percentage
 Trailing Stop Loss - Protects profits with intelligent trailing stop mechanism
 AWS SQS Integration - Real-time trade monitoring and reporting to cloud infrastructure
 Visual Trading Zones - Clear buy/sell zone indicators on chart
 Configurable Parameters - Fully customizable to match your trading style

Recommended main configurations:

 === Trading Strategy ===

EnableBuying=true

EnableSelling=false

LookbackPeriod=130

LowPriceThreshold=0.5

HighPriceThreshold=0.5

AnalysisTimeframe=15

BuyPositionGap=0.0

=== Risk Management ===

RiskPercent=10

TakeProfitPercent=4

StopLossPercent=2

MaxPositions=2

=== Trailing Stop Loss ===

EnableTrailing=true

TrailingStartPercent=2

TrailingStopPercent=1

TrailingUpdateTrigger=0.05



