VJX Gold MT5

  • Эксперты
  • Jhad
  • Версия: 1.70
  • Обновлено: 16 ноября 2025
  • Активации: 10

VJX GOLD MT5

VJX Gold — это экспертный советник, разработанный для торговли золотом (XAUUSD).

Цена: 99$ → 149$

Он основан на многолетнем опыте трейдинга и разработки, с акцентом на долгосрочную стабильность и адаптивный анализ рынка.

Ключевые преимущества

  • Собственный алгоритм, ориентированный на глобальные рыночные тенденции

  • Адаптивное управление рисками для защиты капитала во время волатильности

  • Умная логика исполнения сделок, настроенная под различные рыночные условия

  • Интегрированная панель производительности прямо на графике

Долгосрочная концепция

VJX Gold EA разработан с ориентацией на долгосрочную стабильность и сбалансированное управление рисками при торговле золотом (XAUUSD).

Независимо от того, растущий или падающий рынок, система адаптируется к изменяющимся условиям и помогает трейдерам сохранять последовательный и дисциплинированный подход.

Основные функции

  • Собственный анализ волатильности — определяет специфические рыночные условия на основе внутренних критериев.

  • Адаптивное управление просадкой — регулирует торговую нагрузку в зависимости от рыночных колебаний.

  • Фильтрация высокочастотных данных — концентрируется на глобальных трендах, исключая краткосрочный шум.

  • Панель производительности — отображает данные о системе и сделках в реальном времени.

Основные компоненты алгоритма

  • Zero-Point Engine — формирует дневной базовый уровень для внутренних расчётов.

  • Модуль анализа импульса — оценивает скорость движения цены для определения силы тренда.

  • Динамическая логика выхода — корректирует потенциальные точки закрытия сделок в зависимости от текущих условий.

  • Протокол защиты капитала — встроенные механизмы контроля риска при неблагоприятных движениях.

  • Функция масштабирования риска — регулирует размер позиции в зависимости от капитала счёта.

Рекомендуемые параметры

  • Брокер: совместим с большинством брокеров

  • Кредитное плечо: от 1:30

  • Минимальный депозит: $500 (больший депозит даёт больше возможностей)

  • Торговый инструмент: XAUUSD

  • Таймфрейм: работает на разных таймфреймах; рекомендуется H1

Важно

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий и настроек. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.


Рекомендуем также
Gap Rider
Ofer Dvir
Эксперты
GapRider EA - Динамический экспертный советник для торговли гэпами на стороне покупки Обзор GapRider EA — это сложный и адаптивный экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5, специализирующийся на торговле гэпами на стороне покупки. Этот EA выявляет значительные рыночные гэпы и размещает стратегические ордера на покупку, используя динамическую настройку размеров на основе волатильности рынка для оптимизации входов и выходов из сделок. Благодаря надежному набору функций, GapRider пр
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Эксперты
Советник QuantumPip ("КвантумПип") - это полностью автоматический советник, который умеет торговать на нескольких символах с одного графика. Советник также использует цены Золота, Нефти, "Шмукси" (мой аналог "Дикси"), DAX или FTSE для расчета входов по этим символам. Советник использует два вида рекуррентной нейронной модели - односетевую (решения "бай" или "селл") и двухсетевую (решения "бай" или неопределенность и "селл" или неопределенность). Таким образом, советник QuantumPip торгует одновре
Nova Stem
Dian Mayang Sari
Эксперты
ЦЕНА ЗАПУСКА С ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ: Текущая цена 800 снижена! Конечная цена увеличится до 1001 . Совершенный риск-менеджмент EA  Nova Stem — это надежный Экспертный Советник, созданный для умных риск-менеджеров и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на GBPJPY и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике управлять всеми процессами. Бонус включен: напишите мне после покупки, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ 
Smart Robo
Mohammad Manauvar Husain
Эксперты
This is available on lowest price, price will further increase. Don't miss this opportunity. Buy it now.  This expert adviser has been designed to be used on EURUSD pair. Recommended to use this EA with account balance of at least 200 USD . This has been developed using best indicators RSI and Moving average. Moving average analyse the trend of the market and RSI indicator analyse the support and resistance. when both the signal is buy or Sell then only order is placed. Market trend and support
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Эксперты
Rambo Bitcoin Bot – M15 Timeframe, optimized for Exness and compatible with other brokers that offer competitive spreads and stable trading conditions. This algorithm operates on BTC/USD in the M15 timeframe, focusing on structured and selective entries rather than high-frequency or aggressive compounding. It maintains controlled exposure and aims for steady long-term growth. The equity curve shows a stable upward trajectory with an approximate slope between 28 and 35, indicating progressive
Project 758
Konstantin Sinitsin
Эксперты
Приветствую вас, товарищи трейдеры. EA Project 758 Создан командой Трейдеров и программистов с опытом работы 15 лет.EA Project 758 Разрабатывался  и дорабатывался на протяжении 6 лет. Данным путем мы достигли просто отличного результата. Алгоритм EA авторский и не имеет аналогов. Он несет в себе такие универсальные и сложные системы как IR разработанную лично нами. Мы разработали авторский  EA, в котором воплощена модель поведения термитов.  Эти мелкие насекомые известны своей уникальной социал
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Эксперты
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Эксперты
Этот экспертный торговый инструмент использует индикатор SuperTrend с мощной настраиваемой метрикой оптимизации, чтобы помочь трейдерам найти лучшие системы с низкой застойностью и высоким чистым доходом. Трейдеры открывают позицию (длинную или короткую), когда бар открывается выше или ниже линии индикатора. Вы можете выйти из позиции, когда цена "разворачивается" по сигналу или не выходить и держать ее до закрытия на основе рисков (Take profit, stop loss) или по времени, выходя в конце сессии.
Tensline
Vladimir Karputov
Эксперты
Простий, ефективний, прибутковий — експерт, який працює на вас Цей Expert Advisor створений для тих, хто цінує простоту та контроль . Мінімум налаштувань — максимум результату. Ви не витрачаєте час на складну оптимізацію: налаштування інтуїтивні, запуск — за лічені хвилини. Тільки одна позиція в ринку — жодного хаосу, жодних накладок. Без стоп-лоссів, тейк-профітів чи трейлінгу — повний контроль над логікою виходу. Гнучкий вибір стратегії — оберіть ту, що найкраще відповідає вашому
Speedy EA MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other prod
Murrey Math Advisor
Gayathiri Gopalakrishnan
3.67 (6)
Эксперты
Unlock Unmatched Precision with the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor – Your Ultimate Gold Trading Companion Are you ready to take your trading to the next level? Meet the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor , a revolutionary tool designed to offer unparalleled precision in trading gold (XAUUSD). Whether you’re an experienced trader or a novice looking to enter the world of algorithmic trading, this EA combines the timeless power of Murrey Math with sophisticated candlestick pattern recognition to p
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Pacific Trade
Ciprian Ghebanoaei
Эксперты
An Automated Solution for Efficient Trading on GBPJPY, M30" Description: Discover Pacific Trade, an advanced trading robot that redefines the way you engage in the forex market, focusing on the GBPJPY parity and having the M30 timeframe as the optimal time window. This intelligent tool combines modern technology with sophisticated trading strategies to bring you consistent and sustainable profits. Key features: 1. **Efficiency on GBPJPY, M30 Timeframe:** has been fine-tuned to maximize trad
Rebalance Correlation
Daophet Seng Athit
Эксперты
This EA Rebalance is a trading strategy with Hedging or Correlation. The strategy will issue a buy order with one pair and will issue a sell order with another pair at the same time. It will be a hedge on both sides and when the balance has a profit greater than the value we set, the strategy will close all orders to rebalance. And this strategy has a rebalance function on the last day of every month to prevent excessive losses. Finally, as the developer of this strategy, I recommend choosing a
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Эксперты
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Эксперты
Сигнальный счёт (риск баланса 0,75%) Уведомление: В связи с многочисленными запросами я решил провести акцию с 25% скидкой на аренду и покупку. Если вы хотите приобрести или арендовать, можете воспользоваться этим периодом. Акция продлится 1-2 недели, затем цена вернётся к $2400. Если вы приобретёте Market Cycles в этот период, вы также получите 25% скидку на Nexus Bitcoin Scalper и Nexus Indices , чтобы создать очень хорошо диверсифицированный портфель. Свяжитесь со мной через личные сообщения
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Эксперты
Shinkiro DE40 Scalper: Точная скальпинговая стратегия на динамичном индексе Shinkiro DE40 Scalper – это автоматизированная торговая система, разработанная для поиска потенциальных точек входа на основе максимальных и минимальных уровней цены за последние X баров . Этот эксперт ориентирован на стабильность и управление рисками , эффективно работая во время открытия Франкфуртской фондовой биржи , а также адаптируясь к движениям рынка в сессии Нью-Йорка и Лондона . Почему DE40 (DAX) подходит для с
Bitcoin Maniac
Riaan Adriaan Swanepoel
Эксперты
Sale of EA: Bitcoin Maniac (M30) for Exness on MQL5 We present Bitcoin Maniac, an Expert Advisor designed to trade on the M30 timeframe with the default broker Exness. This EA offers a robust strategy with strong statistics, perfect for traders aiming for consistent profitability. Check out the results and learn how it operates. Highlighted Statistics Net Profit: $187.01 (+10.89%) Profit Factor: 1.58 Total Trades: 200 Win Rate: 53.50% (107/200 trades) Average Profit Trade: $6.27 Average L
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
Эксперты
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Rola Scalper
Luciano Cabral Rola Neto
Эксперты
Profitable Scalper EA - Rôla Scalper! Tested on EURUSDm Symbol on Micro Account created in XM Broker, but you can try it in any market or broker, any way I recommend that you use it on markets with volatility similar to EURUSD. This EA can open a lot of positions, so I recommend that you use a broker that don't have comission fee and provide low spread. You can use settings on 5 minutes timeframe, since I started to use it, and in tests, the maximum drawdown with this settings and M5 timefram
Advanced ADX Bot
Steve Zoeger
1 (1)
Эксперты
Добро пожаловать в усовершенствованный робот MT 5 ADX Просто установите фильтр индикаторов ADX по своему усмотрению, и робот выполнит эту работу за вас. Функции: - Магическое число - Фильтр спреда - Тейк-профит - Стоп-лосс - Сдвиг бара - Выход на противоположном сигнале - Фильтр (регулируемый) - Прицепной (регулируемый) - Мартингейл (регулируемый) и многое другое. Пожалуйста, не стесняйтесь скачать его и торговать 24/7. Если вам нужна помощь в его настройке, пожалуйста, не стесняйт
Gold Ai Bot
Evans Abdulrahman Imalele
1 (1)
Эксперты
PROMO PROMO PROMO DISCOUNT FOR UNLIMITED TIME! BEFORE PRICE WILL INCREASE. Gold AI is a powerful Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to master the volatility of XAUUSD (Gold). It blends artificial intelligence with price action and trend filtering to deliver sharp entries, controlled risk, and adaptive recovery. Ideal for New York session scalping or hands-off day trading. Scalable and Flexible : Built for gold but designed to extend to other symbols with minor tweaks. Key Advantages AI
AlphaTrader DollarYen
Phetolo Mfanelo Mojela
Эксперты
Introducing AlphaTrader: Your Gateway to Forex Success Meet AlphaTrader, the expert advisor designed to trade the USD/JPY currency pair with exceptional accuracy. Our cutting-edge software operates on multiple timeframes (M1, M5, M15, M20, M30, H1), providing a versatile approach to trading that suits both short-term and long-term strategies. Key Features: Multi-Timeframe Analysis : AlphaTrader is your dedicated companion, scanning the USD/JPY charts across various timeframes to identify opti
Forex Gangster EA
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "Forex Gangster"  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns. AT
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Эксперты
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Nephila5
Tian Yu Li
4.77 (22)
Эксперты
this is a highly profitable semi-auto grid strategy. MT4 Version ======== Usage======== : Symbol: Any Main pairs Timeframe: H1 or higher Recommend Lots: 0.01 per 1000 USD Note: Grid strategy is alwasy with some risk due to the increasely accumulated risk lots. but the high profit makes such strategy still being popular no matter how forex industry developed.   semi-auto trading should be the best way to equilibrate profit and risk. this EA has integrated many useful options for user to con
FREE
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Эксперты
ПРОМО  - Только для следующих 3 покупателей, выберите одного бесплатного эксперта! НЕ ТРЕБУЕТСЯ 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЗЫВ ЗА ПОДАРОК! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION торговый советник 2 - DYNAMIC PORTFOLIO торговый советник 3 - ALGOFUSION FX торговый советник ИНФОРМАЦИЯ О БЭКТЕСТАХ: Из-за большого количества сделок и сложности алгоритма, бэктест может медленно запускаться, позвольте тестеру загрузить данные с сервера брокера и он запустится Для корректного бэктеста используйте настройки по умолчанию и ре
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
VJX Gold
Jhad
Эксперты
VJX GOLD MT4 VJX Gold — это экспертный советник, разработанный для торговли золотом (XAUUSD). Цена: 99$ → 149$ Он основан на многолетнем опыте трейдинга и разработки, с акцентом на долгосрочную стабильность и адаптивный анализ рынка. Ключевые преимущества Собственный алгоритм, ориентированный на глобальные рыночные тенденции Адаптивное управление рисками для защиты капитала во время волатильности Умная логика исполнения сделок, настроенная под различные рыночные условия Интегрированная панель пр
Фильтр:
sarbast Kawa
35
sarbast Kawa 2025.09.16 21:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jhad
372
Ответ разработчика Jhad 2025.12.02 13:36
Thank you for the amazing review! I’m glad the EA has performed so well for you these past two months. I’ll keep improving it, and if you need anything, just let me know. Thanks again
Ответ на отзыв