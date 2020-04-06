Gold Integrity MT4
- Эксперты
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Версия: 1.26
- Активации: 5
Gold Integrity — автоматизированный торговый советник для XAUUSD
Gold Integrity — полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для работы с золотом (XAUUSD). Алгоритм ориентирован на торговлю в направлении преобладающего рыночного движения и использует комбинацию трендовых индикаторов и осцилляторов для оценки текущего состояния рынка и поиска точек входа.
Советник не применяет агрессивные или потенциально опасные методы управления капиталом. Мартингейл, сеточные стратегии и усреднение убыточных позиций не используются. В каждый момент времени возможна работа только в рамках заданных параметров риска.
Логика работы и управление риском
Открытие позиций осуществляется только при наличии подтвержденного торгового сигнала.
Каждая сделка сопровождается обязательным стоп-лоссом (фиксированным или динамическим, в зависимости от настроек).
Размер позиции рассчитывается автоматически в процентах от свободного баланса, что позволяет адаптировать торговлю под разные депозиты.
Алгоритм учитывает текущую волатильность рынка и может корректировать уровни фиксации прибыли и защитные параметры.
Ключевые функции
Адаптация к волатильности
Советник анализирует рыночную активность и корректирует торговые уровни в зависимости от текущих условий.
Встроенный риск-менеджмент
Гибкая система расчета объема позиции на основе заданного процента риска от баланса.
Фильтр новостей
Возможность блокировки открытия новых позиций во время выхода важных экономических новостей (например, CPI, FOMC, Non-Farm Payrolls), что особенно актуально для торговли золотом.
Временные ограничения торговли
Настройка торговых сессий и исключение отдельных дней или часов (например, периоды пониженной ликвидности).
Модуль сопровождения сделок (Smart Exit)
Поддержка перевода позиции в безубыток и частичной фиксации прибыли при выполнении заданных условий.
Рекомендуемые параметры
Торговый инструмент: XAUUSD
Таймфрейм: H1 (рекомендуется)
Тип счета: ECN / Raw Spread
Минимальный депозит: от 100 USD
Важная информация о рисках
Торговля на рынке Forex и рынке металлов связана с высоким уровнем риска и может привести как к прибыли, так и к убыткам. Перед использованием советника на реальном счете рекомендуется провести тестирование на демо-счете или в тестере стратегий MetaTrader 5. Прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем.