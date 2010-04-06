ADR und Daily box
- Индикаторы
- Andrej Hermann
- Версия: 3.22
- Активации: 20
Индикатор отображает исторические ценовые диапазоны в виде дневных боксов,
позволяя анализировать структуру движения цены внутри каждого торгового дня.
Для каждого дня задаются индивидуальные цвета.
Внутри бокса строится диапазон между ценой открытия и закрытия с разными цветами направлений,
что помогает выявлять зоны накопления и консолидации.
The indicator displays historical price ranges as daily boxes, enabling detailed analysis of intraday structure and market behavior.
Each trading day can be assigned an individual color. Inside every box,
the range between the opening and closing prices is drawn with separate directional colors,
helping traders identify accumulation and consolidation zones.