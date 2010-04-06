ADR und Daily box

Индикатор отображает исторические ценовые диапазоны в виде дневных боксов,

позволяя анализировать структуру движения цены внутри каждого торгового дня.

Для каждого дня задаются индивидуальные цвета.

Внутри бокса строится диапазон между ценой открытия и закрытия с разными цветами направлений,

что помогает выявлять зоны накопления и консолидации.



The indicator displays historical price ranges as daily boxes, enabling detailed analysis of intraday structure and market behavior.

Each trading day can be assigned an individual color. Inside every box,

the range between the opening and closing prices is drawn with separate directional colors,

helping traders identify accumulation and consolidation zones.


Рекомендуем также
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Индикаторы
Индикатор   "Haven Key Levels PDH PDL"   помогает трейдерам визуализировать ключевые уровни на графике. Он автоматически отмечает следующие уровни: DO (Daily Open)   — уровень открытия дня. NYM (New York Midnight)   — уровень полуночи Нью-Йорка. PDH (Previous Day High)   — максимум предыдущего дня. PDL (Previous Day Low)   — минимум предыдущего дня. WO (Weekly Open)   — уровень открытия недели. MO (Monthly Open)   — уровень открытия месяца. PWH (Previous Week High)   — максимум предыдущей недел
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Doctor Edge Strategy Range Breakout Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Индикаторы
Doctor Edge Strategy Pro – Range & Breakout Zones Doctor Edge Strategy Pro is a professional indicator designed to simplify market reading based on range and breakout zones. It combines concepts of Price Action, ICT, and Smart Money Concepts, providing an automated and precise approach for traders of synthetic indices, cryptocurrencies, and Forex pairs. How It Works Doctor Edge Strategy Pro automatically draws on the chart: The range zone (lateral accumulation); The upper breakout zone (gr
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Молот и падающая звезда" для MT5. Не перерисовывается, не имеет задержек. - Индикатор "Молот и падающая звезда" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action. - Индикатор распознаёт бычий "Молот" и медвежий "Падающая звезда" на графике: - Бычий молот — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения). - Медвежий "Падающая звезда" — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте.
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Индикаторы
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Индикаторы
Описание :  мы рады представить наш новый бесплатный индикатор, основанный на одном из профессиональных и популярных индикаторов на рынке форекс (PSAR), этот индикатор является новой модификацией оригинального индикатора Parabolic SAR, в индикаторе pro SAR вы можете видеть пересечение между точками и графиком цены, это пересечение не является сигналом, а говорит о возможности окончания движения, вы можете начать покупать с новой синей точки, и разместить стоп-лосс за один атр до первой синей т
FREE
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
Индикаторы
This indicator will help traders quickly identify inside bars, which are often used in price action trading strategies as potential consolidation or continuation patterns. An inside bar formation is a counter trend candle on both sides as it didn't break the previous candle high or low. Key feature: Identify inside bars in real-time. Colours inside bars while keeping normal bars. Configurable history bars. Optional pop-up alerts and phone notifications with symbol name and time of detection. W
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Support & Resistance - это модификация стандартного индикатора Fractals Билла Вильямса. Индикатор работает на любых временных интервалах. Он отображает на графике уровни поддержки и сопротивления и позволяет установить уровни стоп-лосса и тейк-профита (их точные числовые значения вы можете узнать, наведя на уровни указатель мышки). Синие пунктирные линии - уровни поддержки. Красные пунктирные линии - уровни сопротивления. По желанию вы можете изменить вид и цвет этих линий. Если цена п
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Support and Resistances Lines
Xing Siyang -
Индикаторы
This indicator is used to find support and resistance lines The support and pressure of different time periods can be found in the same icon cycle, and two time periods are provided here Parameter Description: ---------------------- Main --------------------- Timeframe                        //Used to select the main time period (recommended as the default PERIOD_D1); Retracement interval        //This value is the root number of backtracking k-lines (recommended to be 20 by default); The
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN RSI Hunter Developer: gedeegi General Description GEN RSI Hunter is a technical indicator based on the Relative Strength Index (RSI) that automatically detects potential BUY and SELL signals based on overbought/oversold conditions and price reversal patterns. This indicator is perfect for traders who want to capture short-term swing opportunities using price action confirmation and price patterns like Double Top and Double Bottom. Signals are confirmed by breakout candles and val
FREE
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Индикаторы
Бесплатная версия ProEngulfing - это QualifiedEngulfing с ограничением на один сигнал в день и меньшим количеством функций. Присоединяйтесь к каналу Koala Trading Solution в сообществе mql5, чтобы быть в курсе последних новостей о всех продуктах Koala. Ссылка для присоединения ниже: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Версия для MT4 этого продукта доступна по следующей ссылке: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Представляем ProEngulfing – ваш профессиона
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Индикаторы
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Индикаторы
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Индикаторы
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
Индикатор цены и объема WAPV для MT5 является частью набора инструментов (Wyckoff Academy Wave Market) и (Wyckoff Academy Price and Volume). Индикатор цены и объема WAPV для MT5 был создан, чтобы упростить визуализацию движения объема на графике интуитивно понятным способом. С его помощью можно наблюдать моменты пикового объема и моменты, когда рынок не представляет профессионального интереса. Определите моменты, когда рынок движется по инерции, а не по движению «умных денег». Он состоит из 4 цв
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Наилучшие результаты получаются, если использовать индикатор на двух таймфреймах, например: M30 - индикатор показывает основную
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Divergence In Chaos Environment
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA  Прямая загрузка — Нажмите здесь [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом. Ключевые особенности Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет бычьи
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299$ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти у
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Продвинутая система скальпингового индикатора с множеством фильтров SuperScalp Pro — это продвинутая система скальпингового индикатора, объединяющая классический Supertrend и множество интеллектуальных подтверждающих фильтров. Индикатор эффективно работает на всех таймфреймах от M1 до H4 и особенно подходит для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар. Может использоваться как самостоятельная система или гибко интегрироваться в существующие торговые стратегии. Индикатор включает б
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённы
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для помощи трейдерам в определении точек входа и эффективном управлении рисками. Индикатор предоставляет комплексный набор аналитических инструментов, включая систему обнаружения сигналов, автоматическое управление Entry/SL/TP, анализ объемов и статистику эффективности в режиме реального времени. Руководство пользователя для понимания системы   |   Руководство пользователя на других языках ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Индикаторы
MetaForecast предсказывает и визуализирует будущее любого рынка на основе гармонии в данных о ценах. Хотя рынок не всегда предсказуем, если существует узнаваемый паттерн в ценах, то MetaForecast способен предсказать будущее с наибольшей точностью. По сравнению с другими аналогичными продуктами, MetaForecast способен генерировать более точные результаты, анализируя тренды на рынке. Входные параметры Past size (Размер прошлых данных) Указывает количество баров, которые MetaForecast использует для
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Индикаторы
Представляем индикатор астрономии для   MT4 / MT5 : Ваш незаменимый небесный товарищ в торговле Готовы ли вы поднять свой опыт торговли до небесных высот? Не ищите дальше, чем наш революционный индикатор астрономии для MT4. Этот инновационный инструмент выходит за рамки традиционных торговых индикаторов, используя сложные алгоритмы для предоставления вам беспрецедентных астрономических понимания и точных расчетов. Вселенская информация под рукой:   Взгляните на обширную панель, раскрывающую сокр
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your trading decisions to the next level. Take advantage of the   alerts ,   push notifications   and   email messages   to keep informed from when an element is form
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Другие продукты этого автора
ADR Active
Andrej Hermann
Индикаторы
Адаптивный ADR Адаптивный ADR — профессиональный индикатор для расчёта и отображения среднего дневного диапазона (ADR). Расчёт и методы Четыре типа сглаживания: SMA , EMA , SMMA (Wilder) , LWMA Подходит под разные стили торговли и модели волатильности Динамическая дневная логика Автоматически запускается с началом торговой сессии Устанавливает два симметричных уровня вокруг цены открытия дня Уровни сужаются адаптивно до первого достижения ADR После достижения ADR уровни фиксируются до конца дня
Objects synchronization
Andrej Hermann
4.6 (5)
Индикаторы
Индикатор синхронизирует восемь видов разметки на нескольких графиках одного торгового инструмента. Этот индикатор удобно использовать вместе с  "Multichart Dashboard" или другим похожим помощником, который позволяет работать сразу с несколькими графиками одновременно. "Multichart Dashboard" можно найти по ссылке на моём youtube-канале. Настройки: включение синхронизации   Vertical Line включение синхронизации   Horizontal Line включение синхронизации   Trend Line включение синхронизации   Fi
FREE
Real and Tester Trading
Andrej Hermann
5 (13)
Утилиты
Trade Simulator Данная торговая панель предназначена для работы как на реальном счёте, так и для симуляции торговли в тестере стратегий. Хотелось реализовать возможность достаточно интуитивного пользования данным помощником на реальном счёте и максимально приблизить торговлю в тестере стратегий  к реальной. Настройки   Magic_Number - Если в настройках "MagicNumber" стоит ноль, то панель будет сопровождать все ордера с неустановленным "MagicNumber". Если же будет установлено какое то число бол
FREE
Objects synchronization for mt4
Andrej Hermann
4.25 (12)
Индикаторы
Индикатор синхронизирует восемь видов разметки на нескольких графиках одного торгового инструмента. Этот индикатор удобно использовать вместе с  "Multichart Dashboard" или другим похожим помощником, который позволяет работать сразу с несколькими графиками одновременно. "Multichart Dashboard" можно найти по ссылке на моём youtube-канале. Настройки: включение синхронизации   Vertical Line включение синхронизации   Horizontal Line включение синхронизации   Trend Line включение синхронизации   Fi
FREE
WOz
Andrej Hermann
5 (3)
Утилиты
Универсальный  торговый советник "WOz" со встроенной торговой панелью возможности советника можно легко протестировать в тестере стратегий в визуальном режиме. Советник может симулировать реальную торговлю с возможность перемещения уровней СЛ и ТП.  Советник имеет 5 режимов работы:  1.   AUTOTRADING       автоматический режим торговли по установленному сигналу  2.   ONLY SIGNAL         режим ослеживание установленного сигнала без автоторговли  3.   RANGE MODUS       режим автоматической устан
FREE
Clonify PRO
Andrej Hermann
Утилиты
Clonify PRO - Локальный копировщик сделок для МТ5 и МТ4 Профессиональный инструмент для копирования сделок между счетами MT5 и МТ4 (через общую папку "Common"). ФУНКЦИИ: 1. ОТПРАВИТЕЛЬ (Sender): Экспортирует сделки в реальном времени Отправляет всё (без фильтров) Не требует никаких дополнительных настроек 2. ПОЛУЧАТЕЛЬ (Receiver): Копирует сделки. Magic Number: Использует ID счета отправителя (по умолчанию) или свой номер. Режимы лота: Analogous: Точно такой же объем как и у отправителя. Lot Mul
Clonify PRO MT5
Andrej Hermann
Утилиты
Clonify PRO - Локальный копировщик сделок для МТ5 и МТ4 Профессиональный инструмент для копирования сделок между счетами MT5 и МТ4 (через общую папку "Common"). ФУНКЦИИ: 1. ОТПРАВИТЕЛЬ (Sender): Экспортирует сделки в реальном времени Отправляет всё (без фильтров) Не требует никаких дополнительных настроек 2. ПОЛУЧАТЕЛЬ (Receiver): Копирует сделки. Magic Number: Использует ID счета отправителя (по умолчанию) или свой номер. Режимы лота: Analogous: Точно такой же объем как и у отправителя. Lot Mul
Sync Master
Andrej Hermann
Индикаторы
Sync Master   objects synchronization 1. ВЫБОР РЕЖИМА:    - SYNC_MASTER: Установите только на ОДНОМ графике. Копирует объекты      на ВСЕ остальные графики с ТЕМ ЖЕ символом.    - SYNC_PEER: Установите на КАЖДОМ графике для синхронизации (тот же символ). 2. ФУНКЦИИ:    - Чекбоксы: Выберите типы объектов для синхронизации.    - Статус: Включает/выключает синхронизацию.    - Полная синхр.: Принудительное копирование всех объектов.    - Удалить всё: Удаляет все объекты на целевых графиках.
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв