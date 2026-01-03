Clonify PRO MT5

Clonify PRO - Локальный копировщик сделок для МТ5 и МТ4

Профессиональный инструмент для копирования сделок между счетами MT5 и МТ4 (через общую папку "Common").

ФУНКЦИИ:

1. ОТПРАВИТЕЛЬ (Sender):

  • Экспортирует сделки в реальном времени
  • Отправляет всё (без фильтров)
  • Не требует никаких дополнительных настроек

2. ПОЛУЧАТЕЛЬ (Receiver): Копирует сделки.

  • Magic Number: Использует ID счета отправителя (по умолчанию) или свой номер.
  • Режимы лота:
    • Analogous: Точно такой же объем как и у отправителя. Lot Multiplier позволяет уменьшить или увеличить передаваемый лот.
    • Proportional: Пропорционально проценту риска от Equity.
    • Fixed: Фиксированный лот.
  • Max Deviation (Points): Максимальное отклонение от цены для открытия сделки.
  • Система повторов: Повторяет попытку открытия ордера при ошибке до 'Max Retries' и блокирует проблемные тикеты.
  • Маппинг символов: Авто-поиск суффиксов (EURUSD -> EURUSD.m). Мануальный маппинг (S1=R1, S2=R2).
  • Уведомления: Для работы уведомлений необходимо настроить две вещи в терминале MetaTrader 5:
    • Для Push-уведомлений: перейдите в Инструменты -> Параметры -> Уведомления. Включите «Push-уведомления» и введите свой ID MetaQuotes (его можно найти в мобильном приложении MT5 в разделе Настройки -> Чат и сообщения).
    • Для Telegram: перейдите в Инструменты -> Параметры -> Эксперты. Включите «Разрешить WebRequest для следующего URL» и добавьте https://api.telegram.org.
    • MT5 Push использует встроенную функцию SendNotification. Обратите внимание на ограничение в 10 сообщений в минуту.
    • Telegram требует бота (созданного через @BotFather). Вы отправляете данные через WebRequest в виде POST-запроса к конечным точкам API Telegram.
  • SYNC Button: Отправляет одноразовый запрос на копирование всех ордеров, даже заблокированных.

Другие продукты этого автора
Objects synchronization
Andrej Hermann
4.6 (5)
Индикаторы
Индикатор синхронизирует восемь видов разметки на нескольких графиках одного торгового инструмента. Этот индикатор удобно использовать вместе с  "Multichart Dashboard" или другим похожим помощником, который позволяет работать сразу с несколькими графиками одновременно. "Multichart Dashboard" можно найти по ссылке на моём youtube-канале. Настройки: включение синхронизации   Vertical Line включение синхронизации   Horizontal Line включение синхронизации   Trend Line включение синхронизации   Fi
FREE
Real and Tester Trading
Andrej Hermann
5 (13)
Утилиты
Trade Simulator Данная торговая панель предназначена для работы как на реальном счёте, так и для симуляции торговли в тестере стратегий. Хотелось реализовать возможность достаточно интуитивного пользования данным помощником на реальном счёте и максимально приблизить торговлю в тестере стратегий  к реальной. Настройки   Magic_Number - Если в настройках "MagicNumber" стоит ноль, то панель будет сопровождать все ордера с неустановленным "MagicNumber". Если же будет установлено какое то число бол
FREE
Objects synchronization for mt4
Andrej Hermann
4.25 (12)
Индикаторы
Индикатор синхронизирует восемь видов разметки на нескольких графиках одного торгового инструмента. Этот индикатор удобно использовать вместе с  "Multichart Dashboard" или другим похожим помощником, который позволяет работать сразу с несколькими графиками одновременно. "Multichart Dashboard" можно найти по ссылке на моём youtube-канале. Настройки: включение синхронизации   Vertical Line включение синхронизации   Horizontal Line включение синхронизации   Trend Line включение синхронизации   Fi
FREE
WOz
Andrej Hermann
5 (3)
Утилиты
Универсальный  торговый советник "WOz" со встроенной торговой панелью возможности советника можно легко протестировать в тестере стратегий в визуальном режиме. Советник может симулировать реальную торговлю с возможность перемещения уровней СЛ и ТП.  Советник имеет 5 режимов работы:  1.   AUTOTRADING       автоматический режим торговли по установленному сигналу  2.   ONLY SIGNAL         режим ослеживание установленного сигнала без автоторговли  3.   RANGE MODUS       режим автоматической устан
FREE
Clonify PRO
Andrej Hermann
Утилиты
Clonify PRO - Локальный копировщик сделок для МТ5 и МТ4 Профессиональный инструмент для копирования сделок между счетами MT5 и МТ4 (через общую папку "Common"). ФУНКЦИИ: 1. ОТПРАВИТЕЛЬ (Sender): Экспортирует сделки в реальном времени Отправляет всё (без фильтров) Не требует никаких дополнительных настроек 2. ПОЛУЧАТЕЛЬ (Receiver): Копирует сделки. Magic Number: Использует ID счета отправителя (по умолчанию) или свой номер. Режимы лота: Analogous: Точно такой же объем как и у отправителя. Lot Mul
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв