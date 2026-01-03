Clonify PRO MT5
- Утилиты
- Andrej Hermann
- Версия: 2.74
- Активации: 10
Clonify PRO - Локальный копировщик сделок для МТ5 и МТ4
Профессиональный инструмент для копирования сделок между счетами MT5 и МТ4 (через общую папку "Common").
ФУНКЦИИ:
1. ОТПРАВИТЕЛЬ (Sender):
- Экспортирует сделки в реальном времени
- Отправляет всё (без фильтров)
- Не требует никаких дополнительных настроек
2. ПОЛУЧАТЕЛЬ (Receiver): Копирует сделки.
- Magic Number: Использует ID счета отправителя (по умолчанию) или свой номер.
- Режимы лота:
- Analogous: Точно такой же объем как и у отправителя. Lot Multiplier позволяет уменьшить или увеличить передаваемый лот.
- Proportional: Пропорционально проценту риска от Equity.
- Fixed: Фиксированный лот.
- Max Deviation (Points): Максимальное отклонение от цены для открытия сделки.
- Система повторов: Повторяет попытку открытия ордера при ошибке до 'Max Retries' и блокирует проблемные тикеты.
- Маппинг символов: Авто-поиск суффиксов (EURUSD -> EURUSD.m). Мануальный маппинг (S1=R1, S2=R2).
- Уведомления: Для работы уведомлений необходимо настроить две вещи в терминале MetaTrader 5:
- Для Push-уведомлений: перейдите в Инструменты -> Параметры -> Уведомления. Включите «Push-уведомления» и введите свой ID MetaQuotes (его можно найти в мобильном приложении MT5 в разделе Настройки -> Чат и сообщения).
- Для Telegram: перейдите в Инструменты -> Параметры -> Эксперты. Включите «Разрешить WebRequest для следующего URL» и добавьте https://api.telegram.org.
- MT5 Push использует встроенную функцию SendNotification. Обратите внимание на ограничение в 10 сообщений в минуту.
- Telegram требует бота (созданного через @BotFather). Вы отправляете данные через WebRequest в виде POST-запроса к конечным точкам API Telegram.
- SYNC Button: Отправляет одноразовый запрос на копирование всех ордеров, даже заблокированных.