High Low Today

High Low Today (MT5) — простой и лёгкий индикатор для MetaTrader 5, который отображает максимум и минимум текущего торгового дня.

Индикатор рассчитывает уровни на основе внутридневных данных и отображает их только в пределах текущего дня.

Возможности

  • Отображение High и Low текущего дня

  • Предназначен для внутридневной торговли

  • Работает на Forex и криптовалютных инструментах

  • Минимальная нагрузка на терминал

  • Настраиваемые цвет и толщина линий

Таймфреймы

  • Рекомендуется использовать на M1 – H4

  • На таймфреймах D1 и выше уровни не отображаются

Где полезен

  • Внутридневные уровни поддержки и сопротивления

  • Зоны реакции цены

  • Ориентиры для входа и выхода

  • Дополнительный фильтр в алгоритмических стратегиях

Важно

Индикатор не является торговой системой и не генерирует торговые сигналы.
Он предназначен только для визуализации ценовых уровней текущего дня.

Если индикатор оказался для вас полезным, вы можете оставить честный отзыв на странице продукта.
Обратная связь помогает улучшать инструмент.

