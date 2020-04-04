Strifor Pivot ATR Target

Strifor Pivot ATR Target

Индикатор пивот-уровней с ATR-целями и аналитической панелью
для MetaTrader 5

Strifor Pivot ATR Target — это инструмент для внутридневной и среднесрочной торговли, объединяющий классические пивот-уровни с динамическими целями по ATR и расширенной аналитической панелью. Индикатор помогает заранее оценивать торговый диапазон, вероятные зоны реакции цены и потенциал движения, исключая ручные расчёты и субъективные предположения.

Основные возможности

  • Автоматическое построение пивот-уровней (PP, R1–R3, S1–S3).

  • Расчёт ATR-целей в процентах от средней волатильности.

  • Раздельные цели для движения вверх и вниз (ATR Long / ATR Short).

  • Информационная панель с отображением:

    • текущего значения ATR,

    • процента пройденного дневного диапазона,

    • оставшегося потенциала,

    • оценки движения от High/Low.

  • Возможность учитывать данные предыдущего торгового дня.

  • Гибкая настройка отображения линий и панели.

  • Поддержка всех типов инструментов: индексы, валюты, сырьевые товары, криптовалюты.

  • Полная совместимость с MT5 (hedging и netting).

Логика работы

Индикатор строит пивот-уровни на основе данных предыдущего дня и определяет целевые уровни движения по ATR(14).
ATR-цели отображают статистически вероятный дневной диапазон и помогают определить:

  • есть ли достаточный потенциал для входа в позицию,

  • не прошёл ли рынок уже большую часть дневного хода,

  • где могут формироваться уровни поддержки или сопротивления, основанные на волатильности.

Аналитическая панель обновляется в реальном времени, позволяя отслеживать состояние рынка по ключевым параметрам волатильности и снижая количество поздних входов.

Для кого предназначен индикатор

Strifor Pivot ATR Target подходит трейдерам, которые:

  • торгуют уровни и рыночную структуру,

  • используют волатильность в анализе,

  • работают внутри дня или в краткосрочных стратегиях,

  • торгуют индексы (US500, US100), золото, нефть, валюты и CFD,

  • используют риск-менеджмент, основанный на дневном диапазоне.

Индикатор не выдаёт торговых сигналов. Его задача — предоставлять объективные уровни и вероятные диапазоны движения.

Преимущества

  • Комбинация уровней и волатильности в одном инструменте.

  • Автоматическая оценка дневного потенциала.

  • Возможность быстрее понимать контекст рынка без дополнительных расчётов.

  • Подходит для различных стилей торговли.

  • Минимальная нагрузка на терминал.

  • Точные алгоритмы расчёта.

Настраиваемые параметры

  • Метод расчёта пивот-уровней (Classic).

  • Выбор таймфрейма предыдущего дня.

  • Период ATR и процентные уровни ATR-целей.

  • Цветовые настройки всех уровней и целей.

  • Положение и дизайн аналитической панели.

  • Использование регулярных торговых часов (RTH).

  • Оповещения при касании уровней или достижении ATR-целей.

Важно

Индикатор не является торговой системой и не гарантирует прибыль. Он предназначен для расширенного анализа структуры рынка и волатильности. Все торговые решения пользователь принимает самостоятельно.


