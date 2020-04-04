Strifor Pivot ATR Target
- Индикаторы
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Версия: 1.32
Strifor Pivot ATR Target
Индикатор пивот-уровней с ATR-целями и аналитической панелью
для MetaTrader 5
Strifor Pivot ATR Target — это инструмент для внутридневной и среднесрочной торговли, объединяющий классические пивот-уровни с динамическими целями по ATR и расширенной аналитической панелью. Индикатор помогает заранее оценивать торговый диапазон, вероятные зоны реакции цены и потенциал движения, исключая ручные расчёты и субъективные предположения.
Основные возможности
-
Автоматическое построение пивот-уровней (PP, R1–R3, S1–S3).
-
Расчёт ATR-целей в процентах от средней волатильности.
-
Раздельные цели для движения вверх и вниз (ATR Long / ATR Short).
-
Информационная панель с отображением:
-
текущего значения ATR,
-
процента пройденного дневного диапазона,
-
оставшегося потенциала,
-
оценки движения от High/Low.
-
-
Возможность учитывать данные предыдущего торгового дня.
-
Гибкая настройка отображения линий и панели.
-
Поддержка всех типов инструментов: индексы, валюты, сырьевые товары, криптовалюты.
-
Полная совместимость с MT5 (hedging и netting).
Логика работы
Индикатор строит пивот-уровни на основе данных предыдущего дня и определяет целевые уровни движения по ATR(14).
ATR-цели отображают статистически вероятный дневной диапазон и помогают определить:
-
есть ли достаточный потенциал для входа в позицию,
-
не прошёл ли рынок уже большую часть дневного хода,
-
где могут формироваться уровни поддержки или сопротивления, основанные на волатильности.
Аналитическая панель обновляется в реальном времени, позволяя отслеживать состояние рынка по ключевым параметрам волатильности и снижая количество поздних входов.
Для кого предназначен индикатор
Strifor Pivot ATR Target подходит трейдерам, которые:
-
торгуют уровни и рыночную структуру,
-
используют волатильность в анализе,
-
работают внутри дня или в краткосрочных стратегиях,
-
торгуют индексы (US500, US100), золото, нефть, валюты и CFD,
-
используют риск-менеджмент, основанный на дневном диапазоне.
Индикатор не выдаёт торговых сигналов. Его задача — предоставлять объективные уровни и вероятные диапазоны движения.
Преимущества
-
Комбинация уровней и волатильности в одном инструменте.
-
Автоматическая оценка дневного потенциала.
-
Возможность быстрее понимать контекст рынка без дополнительных расчётов.
-
Подходит для различных стилей торговли.
-
Минимальная нагрузка на терминал.
-
Точные алгоритмы расчёта.
Настраиваемые параметры
-
Метод расчёта пивот-уровней (Classic).
-
Выбор таймфрейма предыдущего дня.
-
Период ATR и процентные уровни ATR-целей.
-
Цветовые настройки всех уровней и целей.
-
Положение и дизайн аналитической панели.
-
Использование регулярных торговых часов (RTH).
-
Оповещения при касании уровней или достижении ATR-целей.
Важно
Индикатор не является торговой системой и не гарантирует прибыль. Он предназначен для расширенного анализа структуры рынка и волатильности. Все торговые решения пользователь принимает самостоятельно.