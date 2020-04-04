Strifor Pivot ATR Target

Индикатор пивот-уровней с ATR-целями и аналитической панелью

для MetaTrader 5

Strifor Pivot ATR Target — это инструмент для внутридневной и среднесрочной торговли, объединяющий классические пивот-уровни с динамическими целями по ATR и расширенной аналитической панелью. Индикатор помогает заранее оценивать торговый диапазон, вероятные зоны реакции цены и потенциал движения, исключая ручные расчёты и субъективные предположения.

Основные возможности

Автоматическое построение пивот-уровней (PP, R1–R3, S1–S3).

Расчёт ATR-целей в процентах от средней волатильности.

Раздельные цели для движения вверх и вниз (ATR Long / ATR Short).

Информационная панель с отображением: текущего значения ATR, процента пройденного дневного диапазона, оставшегося потенциала, оценки движения от High/Low.

Возможность учитывать данные предыдущего торгового дня.

Гибкая настройка отображения линий и панели.

Поддержка всех типов инструментов: индексы, валюты, сырьевые товары, криптовалюты.

Полная совместимость с MT5 (hedging и netting).

Логика работы

Индикатор строит пивот-уровни на основе данных предыдущего дня и определяет целевые уровни движения по ATR(14).

ATR-цели отображают статистически вероятный дневной диапазон и помогают определить:

есть ли достаточный потенциал для входа в позицию,

не прошёл ли рынок уже большую часть дневного хода,

где могут формироваться уровни поддержки или сопротивления, основанные на волатильности.

Аналитическая панель обновляется в реальном времени, позволяя отслеживать состояние рынка по ключевым параметрам волатильности и снижая количество поздних входов.

Для кого предназначен индикатор

Strifor Pivot ATR Target подходит трейдерам, которые:

торгуют уровни и рыночную структуру,

используют волатильность в анализе,

работают внутри дня или в краткосрочных стратегиях,

торгуют индексы (US500, US100), золото, нефть, валюты и CFD,

используют риск-менеджмент, основанный на дневном диапазоне.

Индикатор не выдаёт торговых сигналов. Его задача — предоставлять объективные уровни и вероятные диапазоны движения.

Преимущества

Комбинация уровней и волатильности в одном инструменте.

Автоматическая оценка дневного потенциала.

Возможность быстрее понимать контекст рынка без дополнительных расчётов.

Подходит для различных стилей торговли.

Минимальная нагрузка на терминал.

Точные алгоритмы расчёта.

Настраиваемые параметры

Метод расчёта пивот-уровней (Classic).

Выбор таймфрейма предыдущего дня.

Период ATR и процентные уровни ATR-целей.

Цветовые настройки всех уровней и целей.

Положение и дизайн аналитической панели.

Использование регулярных торговых часов (RTH).

Оповещения при касании уровней или достижении ATR-целей.

Важно

Индикатор не является торговой системой и не гарантирует прибыль. Он предназначен для расширенного анализа структуры рынка и волатильности. Все торговые решения пользователь принимает самостоятельно.