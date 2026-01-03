Alert Line Manager
- Утилиты
- Sergei Vardakov
- Версия: 1.0
Alert Line Manager – FREE — индикатор для MT5, который уведомляет при пересечении ценой горизонтальных уровней.
Подходит для ручной торговли и работы от уровней.
Возможности:
Алерты по горизонтальным линиям
Всплывающие и звуковые уведомления
Защита от частых срабатываний
Кнопка Alerts ON / OFF на графике
Работает на любых инструментах и ТФ
Ограничения:
Только горизонтальные линии
Без трендовых линий, каналов и Фибо
Без push-уведомлений
🔔 Настройки алертов
Alert sound file
Звуковой файл, который воспроизводится при пересечении ценой горизонтального уровня.
Оставьте пустым, чтобы отключить звуковые уведомления.
Alert cooldown (seconds)
Минимальный интервал времени между алертами по одному и тому же уровню.
Предотвращает частые срабатывания при колебании цены возле уровня.
Платные версии с расширенным функционалом в разработке.⭐ Если индикатор оказался полезным — пожалуйста, оставьте отзыв.
Это помогает развитию проекта и выходу новых версий.