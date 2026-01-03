Alert Line Manager

Alert Line Manager – FREE — индикатор для MT5, который уведомляет при пересечении ценой горизонтальных уровней.

Подходит для ручной торговли и работы от уровней.

Возможности:

  • Алерты по горизонтальным линиям

  • Всплывающие и звуковые уведомления

  • Защита от частых срабатываний

  • Кнопка Alerts ON / OFF на графике

  • Работает на любых инструментах и ТФ

Ограничения:

  • Только горизонтальные линии

  • Без трендовых линий, каналов и Фибо

  • Без push-уведомлений

🔔 Настройки алертов

Alert sound file
Звуковой файл, который воспроизводится при пересечении ценой горизонтального уровня.
Оставьте пустым, чтобы отключить звуковые уведомления.

Alert cooldown (seconds)
Минимальный интервал времени между алертами по одному и тому же уровню.
Предотвращает частые срабатывания при колебании цены возле уровня.

Платные версии с расширенным функционалом в разработке.

