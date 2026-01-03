Alert Line Manager – FREE — индикатор для MT5, который уведомляет при пересечении ценой горизонтальных уровней.

Подходит для ручной торговли и работы от уровней.

Возможности:

Алерты по горизонтальным линиям

Всплывающие и звуковые уведомления

Защита от частых срабатываний

Кнопка Alerts ON / OFF на графике

Работает на любых инструментах и ТФ

Ограничения:

Только горизонтальные линии

Без трендовых линий, каналов и Фибо

Без push-уведомлений

🔔 Настройки алертов

Alert sound file

Звуковой файл, который воспроизводится при пересечении ценой горизонтального уровня.

Оставьте пустым, чтобы отключить звуковые уведомления.

Alert cooldown (seconds)

Минимальный интервал времени между алертами по одному и тому же уровню.

Предотвращает частые срабатывания при колебании цены возле уровня.

Платные версии с расширенным функционалом в разработке.

⭐ Если индикатор оказался полезным — пожалуйста, оставьте отзыв.Это помогает развитию проекта и выходу новых версий.