High Low Today (MT5) ist ein leichtgewichtiger Indikator für MetaTrader 5, der die Hoch- und Tiefstände des aktuellen Tages anzeigt.

Der Indikator berechnet die Tagesniveaus auf der Grundlage von Intraday-Kursdaten und zeichnet sie nur für den aktuellen Handelstag.

Merkmale

Zeigt High und Low des aktuellen Tages an

Entwickelt für den Intraday-Handel

Funktioniert mit Forex- und Krypto-Symbolen

Einfach und leichtgewichtig

Anpassbare Linienfarben und -breiten

Zeitrahmen

Empfohlen für M1 - H4

Auf D1 und höheren Timeframes zeigt der Indikator keine Levels an

Anwendungsfälle

Intraday-Unterstützung und -Widerstand

Preisreaktionszonen

Einstiegs- und Ausstiegs-Referenzniveaus

Zusätzlicher Filter für algorithmische Handelsstrategien

Anmerkungen

Dieser Indikator generiert keine Handelssignale und ist kein Handelssystem.

Er visualisiert lediglich die Referenzkursniveaus des aktuellen Tages.