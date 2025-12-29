High Low Today
- Indikatoren
- Sergei Vardakov
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
High Low Today (MT5) ist ein leichtgewichtiger Indikator für MetaTrader 5, der die Hoch- und Tiefstände des aktuellen Tages anzeigt.
Der Indikator berechnet die Tagesniveaus auf der Grundlage von Intraday-Kursdaten und zeichnet sie nur für den aktuellen Handelstag.
Merkmale
-
Zeigt High und Low des aktuellen Tages an
-
Entwickelt für den Intraday-Handel
-
Funktioniert mit Forex- und Krypto-Symbolen
-
Einfach und leichtgewichtig
-
Anpassbare Linienfarben und -breiten
Zeitrahmen
-
Empfohlen für M1 - H4
-
Auf D1 und höheren Timeframes zeigt der Indikator keine Levels an
Anwendungsfälle
-
Intraday-Unterstützung und -Widerstand
-
Preisreaktionszonen
-
Einstiegs- und Ausstiegs-Referenzniveaus
-
Zusätzlicher Filter für algorithmische Handelsstrategien
Anmerkungen
Dieser Indikator generiert keine Handelssignale und ist kein Handelssystem.
Er visualisiert lediglich die Referenzkursniveaus des aktuellen Tages.