Session Range

Session Range Lite — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для автоматического построения диапазона Азиатской торговой сессии (Asian Session High / Low).

Индикатор отображает максимум и минимум азиатской сессии непосредственно на графике, помогая трейдеру быстро определить ключевые уровни дня, которые часто используются для торговли пробоев, ретестов и внутридневного анализа.

Основные функции:

  • Автоматическое определение High и Low азиатской сессии

  • Визуальное выделение диапазона сессии

  • Горизонтальные уровни High / Low

  • Ценовые метки с точными значениями уровней

  • Корректная работа при прокрутке и масштабировании графика

  • Поддержка всех таймфреймов и инструментов MT5

  • Не перерисовывает данные

Подходит для:

  • внутридневной торговли

  • стратегий пробоя диапазона

  • анализа дневной структуры рынка

  • ручной торговли без автоматических сигналов

Индикатор не является торговым советником и не открывает сделки. Он отображает только объективные рыночные данные, что делает его универсальным инструментом для любого стиля торговли.

📌 Session Range Lite — это бесплатная версия.
В будущих обновлениях планируется расширенный функционал: дополнительные торговые сессии (London, New York), алерты и статистика.

👉 Если индикатор оказался полезным, пожалуйста, оставьте отзыв на странице продукта — это помогает улучшать и развивать инструмент.


