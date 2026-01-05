Session Range
- Индикаторы
- Sergei Vardakov
- Версия: 1.0
Session Range Lite — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для автоматического построения диапазона Азиатской торговой сессии (Asian Session High / Low).
Индикатор отображает максимум и минимум азиатской сессии непосредственно на графике, помогая трейдеру быстро определить ключевые уровни дня, которые часто используются для торговли пробоев, ретестов и внутридневного анализа.
Основные функции:
-
Автоматическое определение High и Low азиатской сессии
-
Визуальное выделение диапазона сессии
-
Горизонтальные уровни High / Low
-
Ценовые метки с точными значениями уровней
-
Корректная работа при прокрутке и масштабировании графика
-
Поддержка всех таймфреймов и инструментов MT5
-
Не перерисовывает данные
Подходит для:
-
внутридневной торговли
-
стратегий пробоя диапазона
-
анализа дневной структуры рынка
-
ручной торговли без автоматических сигналов
Индикатор не является торговым советником и не открывает сделки. Он отображает только объективные рыночные данные, что делает его универсальным инструментом для любого стиля торговли.
📌 Session Range Lite — это бесплатная версия.
В будущих обновлениях планируется расширенный функционал: дополнительные торговые сессии (London, New York), алерты и статистика.
👉 Если индикатор оказался полезным, пожалуйста, оставьте отзыв на странице продукта — это помогает улучшать и развивать инструмент.