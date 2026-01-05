Session Range Lite — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для автоматического построения диапазона Азиатской торговой сессии (Asian Session High / Low).

Индикатор отображает максимум и минимум азиатской сессии непосредственно на графике, помогая трейдеру быстро определить ключевые уровни дня, которые часто используются для торговли пробоев, ретестов и внутридневного анализа.

Основные функции:

Автоматическое определение High и Low азиатской сессии

Визуальное выделение диапазона сессии

Горизонтальные уровни High / Low

Ценовые метки с точными значениями уровней

Корректная работа при прокрутке и масштабировании графика

Поддержка всех таймфреймов и инструментов MT5

Не перерисовывает данные

Подходит для:

внутридневной торговли

стратегий пробоя диапазона

анализа дневной структуры рынка

ручной торговли без автоматических сигналов

Индикатор не является торговым советником и не открывает сделки. Он отображает только объективные рыночные данные, что делает его универсальным инструментом для любого стиля торговли.

📌 Session Range Lite — это бесплатная версия.

В будущих обновлениях планируется расширенный функционал: дополнительные торговые сессии (London, New York), алерты и статистика.

👉 Если индикатор оказался полезным, пожалуйста, оставьте отзыв на странице продукта — это помогает улучшать и развивать инструмент.