Smart Trading Dashboard

Smart Trading Dashboard — Умная торговая панель для MetaTrader 5


Smart Trading Dashboard — это профессиональная многоязычная панель управления, которая объединяет все ключевые элементы торговли в одном удобном интерфейсе. Больше не нужно переключаться между вкладками — все важные данные и инструменты теперь перед вами!

🚀 ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

📊 Все данные на виду

  • Аккаунт: Баланс, средства, уровень маржи, свободная маржа

  • Инструмент: Bid, Ask, спред в пунктах

  • Открытые позиции: Количество Buy/Sell, объем в лотах, прибыль по символу

  • Общая прибыль: Суммарный результат по всем позициям на счете

 Быстрые действия одним кликом

  • BUY/SELL: Открытие рыночных ордеров с выбранным лотом

  • Закрыть все: Мгновенное закрытие всех позиций с отчетом о результате

  • Закрыть прибыльные: Закрытие только прибыльных позиций

  • Хеджирование: Автоматическое выравнивание объема Buy/Sell

🎛 Гибкое управление лотами

  • 7 предустановленных значений (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)

  • Ручной ввод любого значения с автоматическим округлением

  • Визуальное выделение выбранного лота

🌍 Международная поддержка

  • 6 языков интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Немецкий, Итальянский, Французский

  • Автоматическое переключение всех текстов и сообщений

 ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРА

Экономия времени

  • Все операции в 1-2 клика

  • Автообновление данных (настраиваемый интервал)

  • Быстрое переключение между лотами

Контроль рисков

  • Видимость уровня маржи в реальном времени

  • Предупреждения при высоком спреде

  • Проверка свободной маржи перед открытием ордера

Удобство кастомизации

  • Настройка цветовой схемы под ваш стиль

  • Выбор шрифта и размера текста

  • Включение/отключение нужных секций

  • Регулировка скорости обновления

🛠 ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Надежность

  • Проверка разрешения на торговлю

  • Контроль соединения с сервером

  • Подтверждение успешных операций

  • Детальные сообщения об ошибках

Профессиональные функции

  • Расчет требуемой маржи перед открытием

  • Автоматическое округление лотов по шагу символа

  • Учет свопов и комиссий в расчете прибыли

  • Работа с позициями по всем символам

Удобный интерфейс

  • Современный дизайн с тенями и градиентами

  • Цветовые индикаторы (зеленый/красный для прибыли/убытка)

  • Информативные диалоговые окна

  • Логичное расположение элементов

📈 ДЛЯ КОГО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ?

Начинающим трейдерам

  • Все необходимое в одном месте

  • Простой и понятный интерфейс

  • Защита от ошибок при вводе

Активным трейдерам

  • Скорость выполнения операций

  • Удобное управление лотами

  • Быстрое хеджирование

Профессионалам

  • Детальная статистика

  • Контроль рисков

  • Кастомизация под стиль торговли

Мультивалютным трейдерам

  • Общая прибыль по всему портфелю

  • Быстрое закрытие всех позиций

  • Управление маржой

🎯 ПОЧЕМУ ИМЕННО SMART DASHBOARD?

  1. Экономия времени — меньше кликов, больше торговли

  2. Снижение ошибок — проверки перед каждой операцией

  3. Полный контроль — вся информация перед глазами

  4. Гибкость — настройка под ваши нужды

  5. Надежность — стабильная работа в любых условиях

💡 СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

  1. Для скальпинга: Установите интервал обновления 500 мс

  2. Для долгосрочной торговли: Отключите автообновление для экономии ресурсов

  3. Для управления рисками: Всегда следите за уровнем маржи на панели

  4. Для быстрых операций: Используйте горячие клавиши терминала вместе с панелью

🔧 ТРЕБОВАНИЯ И СОВМЕСТИМОСТЬ

  • Терминал: MetaTrader 5

  • Брокеры: Любые, поддерживающие MQL5

  • Счета: Хеджированные и неттинговые

📞 ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ

Покупая Smart Trading Dashboard, вы получаете:

  • Бесплатные обновления

  • Техническую поддержку по вопросам установки и настройки

  • Доступ к будущим улучшениям функционала


