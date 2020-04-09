Smart Trading Dashboard
- Утилиты
- Sergei Vardakov
- Версия: 1.0
Smart Trading Dashboard — это профессиональная многоязычная панель управления, которая объединяет все ключевые элементы торговли в одном удобном интерфейсе. Больше не нужно переключаться между вкладками — все важные данные и инструменты теперь перед вами!
🚀 ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
📊 Все данные на виду
-
Аккаунт: Баланс, средства, уровень маржи, свободная маржа
-
Инструмент: Bid, Ask, спред в пунктах
-
Открытые позиции: Количество Buy/Sell, объем в лотах, прибыль по символу
-
Общая прибыль: Суммарный результат по всем позициям на счете
⚡ Быстрые действия одним кликом
-
BUY/SELL: Открытие рыночных ордеров с выбранным лотом
-
Закрыть все: Мгновенное закрытие всех позиций с отчетом о результате
-
Закрыть прибыльные: Закрытие только прибыльных позиций
-
Хеджирование: Автоматическое выравнивание объема Buy/Sell
🎛 Гибкое управление лотами
-
7 предустановленных значений (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)
-
Ручной ввод любого значения с автоматическим округлением
-
Визуальное выделение выбранного лота
🌍 Международная поддержка
-
6 языков интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Немецкий, Итальянский, Французский
-
Автоматическое переключение всех текстов и сообщений
✨ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРА
Экономия времени
-
Все операции в 1-2 клика
-
Автообновление данных (настраиваемый интервал)
-
Быстрое переключение между лотами
Контроль рисков
-
Видимость уровня маржи в реальном времени
-
Предупреждения при высоком спреде
-
Проверка свободной маржи перед открытием ордера
Удобство кастомизации
-
Настройка цветовой схемы под ваш стиль
-
Выбор шрифта и размера текста
-
Включение/отключение нужных секций
-
Регулировка скорости обновления
🛠 ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Надежность
-
Проверка разрешения на торговлю
-
Контроль соединения с сервером
-
Подтверждение успешных операций
-
Детальные сообщения об ошибках
Профессиональные функции
-
Расчет требуемой маржи перед открытием
-
Автоматическое округление лотов по шагу символа
-
Учет свопов и комиссий в расчете прибыли
-
Работа с позициями по всем символам
Удобный интерфейс
-
Современный дизайн с тенями и градиентами
-
Цветовые индикаторы (зеленый/красный для прибыли/убытка)
-
Информативные диалоговые окна
-
Логичное расположение элементов
📈 ДЛЯ КОГО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ?
Начинающим трейдерам
-
Все необходимое в одном месте
-
Простой и понятный интерфейс
-
Защита от ошибок при вводе
Активным трейдерам
-
Скорость выполнения операций
-
Удобное управление лотами
-
Быстрое хеджирование
Профессионалам
-
Детальная статистика
-
Контроль рисков
-
Кастомизация под стиль торговли
Мультивалютным трейдерам
-
Общая прибыль по всему портфелю
-
Быстрое закрытие всех позиций
-
Управление маржой
🎯 ПОЧЕМУ ИМЕННО SMART DASHBOARD?
-
Экономия времени — меньше кликов, больше торговли
-
Снижение ошибок — проверки перед каждой операцией
-
Полный контроль — вся информация перед глазами
-
Гибкость — настройка под ваши нужды
-
Надежность — стабильная работа в любых условиях
💡 СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
-
Для скальпинга: Установите интервал обновления 500 мс
-
Для долгосрочной торговли: Отключите автообновление для экономии ресурсов
-
Для управления рисками: Всегда следите за уровнем маржи на панели
-
Для быстрых операций: Используйте горячие клавиши терминала вместе с панелью
🔧 ТРЕБОВАНИЯ И СОВМЕСТИМОСТЬ
-
Терминал: MetaTrader 5
-
Брокеры: Любые, поддерживающие MQL5
-
Счета: Хеджированные и неттинговые
📞 ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ
Покупая Smart Trading Dashboard, вы получаете:
-
Бесплатные обновления
-
Техническую поддержку по вопросам установки и настройки
-
Доступ к будущим улучшениям функционала