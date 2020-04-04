High Low Today

High Low Today (MT5) es un indicador ligero para MetaTrader 5 que muestra los niveles High y Low del día actual.

El indicador calcula los niveles diarios basándose en los datos de precios intradía y los dibuja sólo para el día de negociación actual.

Características

  • Muestra los máximos y mínimos del día actual

  • Diseñado para operaciones intradía

  • Funciona con símbolos Forex y Crypto

  • Simple y ligero

  • Colores y anchos de línea personalizables

Marcos temporales

  • Recomendado para M1 - H4

  • En D1 y plazos superiores el indicador no muestra niveles

Casos prácticos

  • Soporte y resistencia intradía

  • Zonas de reacción del precio

  • Niveles de referencia de entrada y salida

  • Filtro adicional para estrategias de negociación algorítmica

Notas

Este indicador no genera señales de trading y no es un sistema de trading.
Sólo visualiza los niveles de precios de referencia del día actual.


