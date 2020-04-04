High Low Today
- Indicadores
- Sergei Vardakov
- Versión: 1.10
- Actualizado: 29 diciembre 2025
High Low Today (MT5) es un indicador ligero para MetaTrader 5 que muestra los niveles High y Low del día actual.
El indicador calcula los niveles diarios basándose en los datos de precios intradía y los dibuja sólo para el día de negociación actual.
Características
-
Muestra los máximos y mínimos del día actual
-
Diseñado para operaciones intradía
-
Funciona con símbolos Forex y Crypto
-
Simple y ligero
-
Colores y anchos de línea personalizables
Marcos temporales
-
Recomendado para M1 - H4
-
En D1 y plazos superiores el indicador no muestra niveles
Casos prácticos
-
Soporte y resistencia intradía
-
Zonas de reacción del precio
-
Niveles de referencia de entrada y salida
-
Filtro adicional para estrategias de negociación algorítmica
Notas
Este indicador no genera señales de trading y no es un sistema de trading.
Sólo visualiza los niveles de precios de referencia del día actual.