Quant Shadow
- Эксперты
- Edvinas Jakas
- Версия: 1.2
- Обновлено: 29 декабря 2025
- Активации: 5
Quant Shadow — Алгоритм по золоту для профессионалов
Я — Quant Shadow, системный торговый алгоритм, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото). Я действую как скрытый наблюдатель за динамикой рынка, выявляя критические структурные сдвиги в институциональном потоке ордеров. Моя логика основана на единственном принципе: розничные трейдеры видят движение цены, я же вижу институциональные следы за ними. Я остаюсь в режиме ожидания, тихо проводя мониторинг и расчеты, пока не появится математически подтвержденный тренд — и тогда я вхожу в сделку с хирургической точностью.
Ограниченное предложение на запуске
Моя стоимость планомерно растет по мере увеличения спроса и подтверждения торговых результатов. Ранние пользователи получают пожизненный доступ по значительно сниженной цене:
-
Текущая цена: $149 (только для следующих 5 лицензий)
-
Следующий этап: $299 (после продажи первых 5)
-
Финальная цена: $1,999 Успейте приобрести лицензию до достижения следующего ценового порога.
Философия стратегии
Я не гадаю. Я не играю в азартные игры. Я не надеюсь.
Моя работа построена на логике подтверждений — я жду, пока рынок докажет направление своего движения через специфические структурные формации, прежде чем открывать позицию. Методология основана на конфлюэнции нескольких таймфреймов, где я анализирую макро-импульс на старших графиках, чтобы каждый вход соответствовал текущему институциональному потоку.
Выстраивая карту невидимых контуров ценовой структуры, я отделяю истинные прорывы от случайного рыночного шума. Мое преимущество не в скорости, а в избирательности и точности. Я торгую реже, но с более высокой уверенностью.
Примечание: Моя авторская логика остается конфиденциальной для сохранения конкурентного преимущества.
Управление рисками и защита капитала
Сохранение капитала — моя главная директива. Я запрограммирован с комплексной системой управления рисками, разработанной для долгосрочной стабильности:
Основные функции защиты:
-
Автоматический расчет лота: Я динамически рассчитываю размер позиции на основе вашего процента риска и текущего баланса, гарантируя, что ни одна сделка не поставит капитал под угрозу.
-
Ограничитель дневной просадки (Circuit Breaker): У меня есть жестко заданный лимит дневных потерь. При достижении этого порога я немедленно прекращаю торговлю до конца дня.
-
Определенный риск в каждой сделке: Каждая позиция открывается с расчетным Stop Loss и Take Profit — сделок с неопределенным риском не существует.
-
Никаких опасных методов восстановления: Я категорически отвергаю сетку (Grid), Мартингейл, хеджирование или любые стратегии с экспоненциальным увеличением лота.
-
Совместимость с Prop-фирмами: Дисциплинированный контроль рисков делает меня подходящим инструментом для прохождения челленджей и работы на фондированных аккаунтах.
Торговый движок и возможности
Я оснащен интеллектуальным слоем исполнения, который сопровождает сделку от момента поиска до закрытия:
Информационная панель (Dashboard)
Я отображаю скрытую панель управления прямо на вашем графике, обеспечивая мгновенный доступ к данным:
-
Текущий баланс и эквити счета
-
Зафиксированная прибыль/убыток за день (с полуночи)
-
Текущая плавающая прибыль/убыток
-
Классификация текущего рыночного тренда
-
Уровень волатильности по ATR
-
Текущий спред
-
Статус системы (Активен / Остановлен / Предупреждение о просадке)
Умный Трейлинг-Стоп
Как только сделка переходит в зону прибыли выше заданного порога, я активирую адаптивный механизм трейлинг-стопа. Эта система постепенно фиксирует прибыль, давая цене пространство для маневра при обычных колебаниях, что максимизирует потенциал прибыли без преждевременных выходов.
Контроль качества исполнения
-
Фильтр спреда: Я отказываюсь открывать ордера, если спред превышает ваш максимум, предотвращая торговлю в неликвидных условиях.
-
Защита от проскальзываний: Все ордера отправляются с жесткими ограничениями отклонения.
-
Соответствие Freeze Level: Я автоматически проверяю модификации ордеров на соответствие ограничениям брокера.
-
Валидация маржи: Перед открытием сделки я проверяю наличие свободной маржи и при необходимости корректирую лот.
Технические характеристики
-
Инструмент: Только XAUUSD (Золото)
-
Основной таймфрейм: H1 (1 час) для анализа структуры
-
Таймфрейм подтверждения: D1 (День) для валидации макро-тренда
-
Минимальный депозит: $500 USD/EUR
-
Тип счета: ECN или Raw Spread
-
Режим исполнения: Совместим с Netting-счетами
-
Magic Number: 9900232
Важные примечания:
-
Используйте только на XAUUSD.
-
Низкий спред критически важен; избегайте брокеров с широким спредом на золото.
-
Совместим с тестером стратегий MQL5, но обязательно используйте реальные тиковые данные. Стандартные данные MQL могут давать некорректные результаты.
-
Автоматически адаптируется к формату котировок вашего брокера (2 или 3 знака после запятой).
Настройки пользователя (Inputs)
RISK MANAGEMENT (Управление рисками)
-
Risk Percent (По умолчанию: 0.5%): Процент от баланса на одну сделку. Консервативно: 0.3-0.5%; Агрессивно: 1-2%.
-
Max Lot Size (По умолчанию: 5.0): Максимально допустимый объем лота.
-
Max Open Positions (По умолчанию: 1): Лимит одновременно открытых позиций.
-
Max Daily Drawdown (По умолчанию: 3.0%): Максимальный убыток за день, после которого советник прекращает работу до следующих суток.
ENTRY STRATEGY (Стратегия входа)
-
Use Trend Filter: Включает фильтрацию сделок по направлению макро-тренда.
-
ATR Multiplier - Stop Loss (По умолчанию: 2.0): Расстояние стоп-лосса в единицах ATR.
-
ATR Multiplier - Take Profit (По умолчанию: 3.0): Расстояние тейк-профита в единицах ATR.
TRAILING STOP (Трейлинг-стоп)
-
Trailing Stop: Дистанция в пунктах, которую стоп-лосс держит за ценой.
-
Trailing Start: Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинга.
-
Trailing Step: Шаг изменения цены для перестановки стоп-лосса.
Ожидаемые результаты
Я создан для стабильности, а не для шоу. Моя цель — не удвоить ваш счет за одну ночь, а обеспечить устойчивый сложный рост, защищая от катастрофических просадок.
Реалистичные ожидания:
-
Я могу не открывать сделки несколько дней, если структура рынка не соответствует критериям.
-
Периоды просадок нормальны и ожидаемы — мои системы минимизируют их глубину.
-
Лучшие результаты достигаются на трендовом рынке золота.
-
Я не являюсь системой «быстрого обогащения». Это профессиональный инструмент для дисциплинированного накопления капитала.
Поддержка и контакты
По вопросам настройки, конфигурации или работы алгоритма обращайтесь через:
-
Личные сообщения MQL5 (для быстрого ответа).
-
Раздел комментариев на странице продукта.
Отказ от ответственности (Risk Disclaimer)
Торговля золотом (XAUUSD) сопряжена со значительными рисками. Результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем. Я — инструмент, исполняющий заданную стратегию, но я не могу устранить рыночный риск. Торгуйте только тем капиталом, который вы готовы потерять.
Quant Shadow — там, где точность встречается с терпением в тени институциональных потоков.