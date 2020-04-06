Quant Shadow

Quant Shadow — Алгоритм по золоту для профессионалов

Я — Quant Shadow, системный торговый алгоритм, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото). Я действую как скрытый наблюдатель за динамикой рынка, выявляя критические структурные сдвиги в институциональном потоке ордеров. Моя логика основана на единственном принципе: розничные трейдеры видят движение цены, я же вижу институциональные следы за ними. Я остаюсь в режиме ожидания, тихо проводя мониторинг и расчеты, пока не появится математически подтвержденный тренд — и тогда я вхожу в сделку с хирургической точностью.

Ограниченное предложение на запуске

Моя стоимость планомерно растет по мере увеличения спроса и подтверждения торговых результатов. Ранние пользователи получают пожизненный доступ по значительно сниженной цене:

  • Текущая цена: $149 (только для следующих 5 лицензий)

  • Следующий этап: $299 (после продажи первых 5)

  • Финальная цена: $1,999 Успейте приобрести лицензию до достижения следующего ценового порога.

Философия стратегии

Я не гадаю. Я не играю в азартные игры. Я не надеюсь.

Моя работа построена на логике подтверждений — я жду, пока рынок докажет направление своего движения через специфические структурные формации, прежде чем открывать позицию. Методология основана на конфлюэнции нескольких таймфреймов, где я анализирую макро-импульс на старших графиках, чтобы каждый вход соответствовал текущему институциональному потоку.

Выстраивая карту невидимых контуров ценовой структуры, я отделяю истинные прорывы от случайного рыночного шума. Мое преимущество не в скорости, а в избирательности и точности. Я торгую реже, но с более высокой уверенностью.

Примечание: Моя авторская логика остается конфиденциальной для сохранения конкурентного преимущества.

Управление рисками и защита капитала

Сохранение капитала — моя главная директива. Я запрограммирован с комплексной системой управления рисками, разработанной для долгосрочной стабильности:

Основные функции защиты:

  • Автоматический расчет лота: Я динамически рассчитываю размер позиции на основе вашего процента риска и текущего баланса, гарантируя, что ни одна сделка не поставит капитал под угрозу.

  • Ограничитель дневной просадки (Circuit Breaker): У меня есть жестко заданный лимит дневных потерь. При достижении этого порога я немедленно прекращаю торговлю до конца дня.

  • Определенный риск в каждой сделке: Каждая позиция открывается с расчетным Stop Loss и Take Profit — сделок с неопределенным риском не существует.

  • Никаких опасных методов восстановления: Я категорически отвергаю сетку (Grid), Мартингейл, хеджирование или любые стратегии с экспоненциальным увеличением лота.

  • Совместимость с Prop-фирмами: Дисциплинированный контроль рисков делает меня подходящим инструментом для прохождения челленджей и работы на фондированных аккаунтах.

Торговый движок и возможности

Я оснащен интеллектуальным слоем исполнения, который сопровождает сделку от момента поиска до закрытия:

Информационная панель (Dashboard)

Я отображаю скрытую панель управления прямо на вашем графике, обеспечивая мгновенный доступ к данным:

  • Текущий баланс и эквити счета

  • Зафиксированная прибыль/убыток за день (с полуночи)

  • Текущая плавающая прибыль/убыток

  • Классификация текущего рыночного тренда

  • Уровень волатильности по ATR

  • Текущий спред

  • Статус системы (Активен / Остановлен / Предупреждение о просадке)

Умный Трейлинг-Стоп

Как только сделка переходит в зону прибыли выше заданного порога, я активирую адаптивный механизм трейлинг-стопа. Эта система постепенно фиксирует прибыль, давая цене пространство для маневра при обычных колебаниях, что максимизирует потенциал прибыли без преждевременных выходов.

Контроль качества исполнения

  • Фильтр спреда: Я отказываюсь открывать ордера, если спред превышает ваш максимум, предотвращая торговлю в неликвидных условиях.

  • Защита от проскальзываний: Все ордера отправляются с жесткими ограничениями отклонения.

  • Соответствие Freeze Level: Я автоматически проверяю модификации ордеров на соответствие ограничениям брокера.

  • Валидация маржи: Перед открытием сделки я проверяю наличие свободной маржи и при необходимости корректирую лот.

Технические характеристики

  • Инструмент: Только XAUUSD (Золото)

  • Основной таймфрейм: H1 (1 час) для анализа структуры

  • Таймфрейм подтверждения: D1 (День) для валидации макро-тренда

  • Минимальный депозит: $500 USD/EUR

  • Тип счета: ECN или Raw Spread

  • Режим исполнения: Совместим с Netting-счетами

  • Magic Number: 9900232

Важные примечания:

  • Используйте только на XAUUSD.

  • Низкий спред критически важен; избегайте брокеров с широким спредом на золото.

  • Совместим с тестером стратегий MQL5, но обязательно используйте реальные тиковые данные. Стандартные данные MQL могут давать некорректные результаты.

  • Автоматически адаптируется к формату котировок вашего брокера (2 или 3 знака после запятой).

Настройки пользователя (Inputs)

RISK MANAGEMENT (Управление рисками)

  • Risk Percent (По умолчанию: 0.5%): Процент от баланса на одну сделку. Консервативно: 0.3-0.5%; Агрессивно: 1-2%.

  • Max Lot Size (По умолчанию: 5.0): Максимально допустимый объем лота.

  • Max Open Positions (По умолчанию: 1): Лимит одновременно открытых позиций.

  • Max Daily Drawdown (По умолчанию: 3.0%): Максимальный убыток за день, после которого советник прекращает работу до следующих суток.

ENTRY STRATEGY (Стратегия входа)

  • Use Trend Filter: Включает фильтрацию сделок по направлению макро-тренда.

  • ATR Multiplier - Stop Loss (По умолчанию: 2.0): Расстояние стоп-лосса в единицах ATR.

  • ATR Multiplier - Take Profit (По умолчанию: 3.0): Расстояние тейк-профита в единицах ATR.

TRAILING STOP (Трейлинг-стоп)

  • Trailing Stop: Дистанция в пунктах, которую стоп-лосс держит за ценой.

  • Trailing Start: Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинга.

  • Trailing Step: Шаг изменения цены для перестановки стоп-лосса.

Ожидаемые результаты

Я создан для стабильности, а не для шоу. Моя цель — не удвоить ваш счет за одну ночь, а обеспечить устойчивый сложный рост, защищая от катастрофических просадок.

Реалистичные ожидания:

  • Я могу не открывать сделки несколько дней, если структура рынка не соответствует критериям.

  • Периоды просадок нормальны и ожидаемы — мои системы минимизируют их глубину.

  • Лучшие результаты достигаются на трендовом рынке золота.

  • Я не являюсь системой «быстрого обогащения». Это профессиональный инструмент для дисциплинированного накопления капитала.

Поддержка и контакты

По вопросам настройки, конфигурации или работы алгоритма обращайтесь через:

  1. Личные сообщения MQL5 (для быстрого ответа).

  2. Раздел комментариев на странице продукта.

Отказ от ответственности (Risk Disclaimer)

Торговля золотом (XAUUSD) сопряжена со значительными рисками. Результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем. Я — инструмент, исполняющий заданную стратегию, но я не могу устранить рыночный риск. Торгуйте только тем капиталом, который вы готовы потерять.

Quant Shadow — там, где точность встречается с терпением в тени институциональных потоков.

