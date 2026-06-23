USD Economic Strength Index

5
  • Индикаторы
  • Edvinas Jakas
    Edvinas Jakas

    Edvinas Jakas

    5 (9)
    Более 5 лет опыта торговли и анализа валютного и товарного рынков.
    Я использую и разрабатываю собственные торговые системы.
    Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникнут вопросы.
    Удачной торговли!
    5 продуктов
  • Версия: 1.10
  • Обновлено: 10 июля 2026
  • Активации: 10

Рынки движутся за счет макроэкономических данных, а не технических линий. В момент выхода важных новостей, таких как NFP (Non-Farm Payrolls), CPI (индекс потребительских цен) или ВВП, традиционные индикаторы прайс-экшен моментально теряют свою силу.


USD Economic Strength Index — это элитная матрица институционального уровня, разработанная непосредственно для MetaTrader 5. Вместо того чтобы полагаться на сторонние сайты или ручные расчеты, эта оптимизированная панель в режиме реального времени автоматически собирает, анализирует и взвешивает живые макроэкономические показатели напрямую из встроенного экономического календаря вашего брокера в MetaTrader 5. Она превращает хаотичные экономические неожиданности в единую, четкую матрицу направленного тренда (Directional Bias Matrix) для золота (XAUUSD) и всех основных валютных пар с долларом США.


100% БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ И НАТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Без перерисовки: Как только экономические данные публикуются, математическая оценка мгновенно фиксируется на вашем графике. Исторические данные никогда не изменяются.


Высокая скорость работы: Индикатор бесперебойно работает в фоновом режиме, не вызывая никаких задержек в работе терминала.


КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ СИСТЕМЫ

Индекс силы USD (от 0 до 100): Математическая модель, измеряющая экономические отклонения в реальном времени (Фактическое значение против Прогноза). 50 представляет собой сбалансированную экономику, значения, приближающиеся к 100, сигнализируют о чрезвычайной силе экономики, а значения около 0 указывают на серьезную фундаментальную слабость.

Матрица тренда для 8 пар (8-Pair Bias Matrix): Автоматически переводит общее распределение индекса USD в четкие направленные тренды для EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и XAUUSD (Золото).

Рейтинг возможностей (Opportunity Ranking): Сканирует все пары одновременно и подсвечивает топ-3 структурных рыночных расхождений (дивергенций), на которых вам стоит сосредоточить свое торговое внимание прямо сейчас.

Динамическое затухание веса (Dynamic Decay Weighting): При включении этой функции самые свежие экономические данные имеют наибольший вес, в то время как влияние более старых показателей со временем естественным образом угасает.

Защитный щит от новостных рисков (News Risk Safety Shield): Отслеживает предстоящую высокую волатильность за 48 часов, выдавая предупреждения с обратным отсчетом в реальном времени.


ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К БРОКЕРУ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для корректной работы этого индикатора ваш брокер должен активно поддерживать и наполнять встроенную ленту Экономического календаря MetaTrader 5 в панели инструментов вашего терминала.


ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ РАННИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Чтобы сохранить ценность продукта и вознаградить первых пользователей, для данного программного обеспечения используется система поэтапного повышения цены (промо-цена в $100 на этапе запуска постепенно вырастет до финальной розничной стоимости в $299).


После совершения покупки отправьте мне личное сообщение (Direct Message) со скриншотом подтверждения оплаты. В ответ я вышлю вам руководство по установке в формате PDF, инструкции по структурной оптимизации, а также обеспечу прямую поддержку в сообщениях.

Отзывы 1
Adil Mushtaque
220
Adil Mushtaque 2026.08.03 08:33 
 

This is very unique indicator. It gives you ability to add fundamental view for your trades which when used in conjunction with Technical view gices you unique advantage

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ARIPoint
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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Фильтр:
Adil Mushtaque
220
Adil Mushtaque 2026.08.03 08:33 
 

This is very unique indicator. It gives you ability to add fundamental view for your trades which when used in conjunction with Technical view gices you unique advantage

Edvinas Jakas
4091
Ответ разработчика Edvinas Jakas 2026.08.04 07:00
Thank you for your honest review. If you have any questions please send me a PM.
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