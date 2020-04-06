Quant Shadow

Quant Shadow - El Algoritmo de Oro para Profesionales

Soy Quant Shadow, un algoritmo de trading sistemático diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro). Opero como un observador silencioso de la dinámica del mercado, identificando cambios estructurales críticos dentro del flujo de precios institucional. Mi lógica se basa en un principio singular: los traders minoristas ven movimientos de precios, yo veo las huellas institucionales detrás de ellos. Permanezco latente, monitoreando y calculando silenciosamente, hasta que emerge una trayectoria de tendencia verificada matemáticamente; entonces, ejecuto con precisión quirúrgica.

Oferta de Lanzamiento por Tiempo Limitado

Mi valor aumenta sistemáticamente a medida que crece la demanda y se consolida mi historial. Los usuarios iniciales aseguran acceso de por vida a un precio significativamente reducido:

  • Precio Actual: $149 (Solo las próximas 5 licencias)

  • Siguiente Nivel: $299 (Después de las primeras 5 vendidas)

  • Precio Final: $1,999

Asegure su licencia ahora antes de alcanzar el siguiente hito de precio.

Filosofía de la Estrategia

No predigo. No apuesto. No tengo esperanzas.

Estoy construido sobre una lógica basada en confirmaciones: espero a que el mercado demuestre su compromiso direccional a través de formaciones estructurales específicas antes de tomar cualquier posición. Mi metodología se basa en la confluencia de múltiples marcos temporales, donde analizo el impulso macro en temporalidades superiores para asegurar que cada entrada se alinee con el flujo institucional predominante.

Al mapear los contornos invisibles de la estructura de precios, aisló las rupturas genuinas del ruido aleatorio del mercado. Mi ventaja no reside en la velocidad, sino en la selectividad y la precisión. Opero menos, pero con mayor convicción.

Nota: Mi lógica patentada es confidencial para preservar la ventaja competitiva.

Gestión de Riesgos y Protección de Capital

La preservación del capital es mi directiva principal. Estoy programado con un marco de gestión de riesgos integral diseñado para la consistencia y supervivencia a largo plazo:

Funciones de Protección Principal:

  • Dimensionamiento Automático de Posiciones: Calculo el tamaño de los lotes dinámicamente según su porcentaje de riesgo configurado y el saldo actual de la cuenta, asegurando que ninguna operación individual ponga en peligro su capital.

  • Disyuntor de Drawdown Diario: Aplico un límite de pérdida diaria codificado. Cuando se alcanza este umbral, detengo inmediatamente toda actividad comercial por el resto del día para proteger su patrimonio.

  • Riesgo Definido por Operación: Cada posición que abro incluye un Stop Loss y Take Profit calculados; no existen operaciones con riesgo indefinido.

  • Sin Métodos de Recuperación Peligrosos: Rechazo categóricamente estrategias de Grilla (Grid), Martingala, Cobertura (Hedging) o cualquier estrategia de dimensionamiento exponencial de posiciones.

  • Compatible con Prop Firms: Mis controles de riesgo disciplinados me hacen apto para desafíos de traders financiados y cuentas de evaluación profesionales.

Motor de Ejecución y Funciones

Estoy equipado con una capa de ejecución inteligente que gestiona las operaciones desde la identificación hasta el cierre:

Panel de Control en Tiempo Real

Muestro un panel de información sigiloso directamente en su gráfico, proporcionando visibilidad instantánea de:

  • Saldo actual de la cuenta

  • Equidad de la cuenta en vivo

  • P/L diario cerrado (rastrea la rentabilidad desde la medianoche)

  • P/L flotante abierto (ganancias/pérdidas no realizadas)

  • Clasificación de la tendencia actual del mercado

  • Nivel de volatilidad ATR activo

  • Estado del spread actual

  • Indicador de estado del sistema (Activo / Detenido / Advertencia de Drawdown)

Sistema de Trailing Stop Inteligente

Una vez que una operación se mueve a territorio rentable más allá de mi umbral configurado, activo un mecanismo de stop dinámico adaptativo. Este sistema asegura ganancias progresivamente mientras permite que la posición "respire" durante las oscilaciones normales de precios, maximizando el potencial de ganancias sin salidas prematuras.

Controles de Calidad de Ejecución

  • Filtración de Spread: Me niego a colocar órdenes cuando el spread supera el máximo configurado, evitando la ejecución durante condiciones de mercado ilíquidas o manipuladas.

  • Protección contra Slippage (Deslizamiento): Todas las órdenes se envían con límites estrictos de desviación para minimizar movimientos de precios adversos durante la ejecución.

  • Cumplimiento de Niveles de Congelación (Freeze Level): Valido automáticamente todas las modificaciones de órdenes contra las restricciones del bróker para evitar comandos rechazados.

  • Validación de Margen: Antes de colocar cualquier orden, verifico la disponibilidad de margen suficiente y ajusto automáticamente el tamaño de la posición si es necesario.

Especificaciones Técnicas

  • Símbolo Optimizado: XAUUSD (Oro) únicamente

  • Temporalidad Primaria: H1 (1 Hora) para identificación de patrones estructurales

  • Temporalidad de Confirmación: D1 (Diario) para validación de la macro tendencia

  • Depósito Mínimo: $500 USD/EUR (Ver bróker recomendado en mi perfil)

  • Tipo de Cuenta Preferido: Cuentas ECN o Raw Spread

  • Modo de Ejecución: Compatible con cuentas Netting

  • Magic Number: 9900232 (para configuraciones de múltiples EAs)

Notas Importantes:

  • Estoy diseñado específicamente para XAUUSD; no intente ejecutarme en otros instrumentos.

  • Las condiciones de bajo spread son críticas para un rendimiento óptimo; evite brókers con spreads de Oro amplios o variables.

  • Funciono de manera idéntica tanto en cuentas reales como de demostración.

  • Soy totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MQL5 para validación histórica, pero por favor utilice datos de ticks reales; el uso de datos predeterminados de MQL proporcionará resultados negativos. Si requiere un rango de prueba personalizado y no tiene acceso a datos reales, contácteme y le enviaré el informe de backtest.

  • A diferencia de algunos EAs que solo funcionan con formatos de precio específicos, detecto y me adapto automáticamente al sistema de cotización de su bróker, ya sea formato de 2 decimales (2615.42) o 3 decimales (2615.427).

Entradas de Usuario y Configuración

GESTIÓN DE RIESGOS

  • Risk Percent (Porcentaje de Riesgo) (Predeterminado: 0.5%): El porcentaje del saldo de su cuenta que arriesgaré en cada operación individual.

  • Max Lot Size (Lote Máximo) (Predeterminado: 5.0): El tamaño máximo absoluto de posición que tengo permitido abrir. Actúa como un techo rígido.

  • Max Open Positions (Máximo de Posiciones Abiertas) (Predeterminado: 1): El número máximo de posiciones simultáneas. Se recomienda mantenerlo en 1 para un enfoque direccional único.

  • Use Max Daily Drawdown (Usar Drawdown Diario Máximo) (Predeterminado: true): Activa o desactiva mi disyuntor de protección de pérdida diaria.

  • Max Daily Drawdown (Drawdown Diario Máximo) (Predeterminado: 3.0%): La pérdida porcentual máxima del saldo inicial del día antes de cesar automáticamente toda operación.

ESTRATEGIA DE ENTRADA

  • Use Trend Filter (Usar Filtro de Tendencia) (Predeterminado: true): Solo tomo operaciones alineadas con la tendencia macro.

  • ATR Multiplier - Stop Loss (Multiplicador ATR - Stop Loss) (Predeterminado: 2.0): Determina a cuántas unidades ATR del precio de entrada coloco el Stop Loss.

  • ATR Multiplier - Take Profit (Multiplicador ATR - Take Profit) (Predeterminado: 3.0): Define la distancia del nivel de Take Profit en unidades ATR.

TRAILING STOP (STOP DINÁMICO)

  • Use Trailing (Usar Trailing) (Predeterminado: true): Activa el sistema de stop dinámico inteligente.

  • Trailing Stop (Predeterminado: 500 puntos): La distancia en puntos que el Stop Loss mantiene detrás del precio actual. (500 puntos = $5 en Oro).

  • Trailing Start (Inicio de Trailing) (Predeterminado: 500 puntos): El beneficio mínimo que debe alcanzar una operación antes de activar el mecanismo.

  • Trailing Step (Paso de Trailing) (Predeterminado: 10 puntos): El movimiento de precio mínimo requerido antes de ajustar el Stop Loss.

EJECUCIÓN

  • Max Spread (Spread Máximo) (Predeterminado: 50 puntos): El spread máximo tolerado antes de rechazar nuevas órdenes.

  • Max Slippage (Deslizamiento Máximo) (Predeterminado: 10 puntos): La desviación de precio máxima permitida entre la solicitud de la orden y su ejecución.

Expectativas de Rendimiento

Estoy diseñado para la consistencia por encima del espectáculo. Mi objetivo no es duplicar su cuenta de la noche a la mañana, sino proporcionar un crecimiento compuesto y constante mientras protejo contra drawdowns devastadores.

Expectativas Realistas:

  • Puedo pasar días sin realizar una operación si la estructura del mercado no cumple con mis criterios.

  • Los períodos de drawdown son normales y esperados; mis sistemas de protección minimizan su severidad.

  • El mejor rendimiento ocurre durante mercados de Oro con tendencia clara; los períodos laterales ven una actividad reducida.

  • No soy un sistema para hacerse rico rápidamente. Soy una herramienta de trading profesional construida para la acumulación de riqueza disciplinada a largo plazo.

Soporte y Contacto

Si tiene preguntas sobre mi instalación, configuración, rendimiento o encuentra algún problema técnico, comuníquese a través de:

  • Sistema de mensajería privada de MQL5 (preferido para respuestas rápidas).

  • Sección de comentarios en mi página de producto.

Descargo de Responsabilidad de Riesgo

El comercio de Oro (XAUUSD) conlleva un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Soy una herramienta que ejecuta una estrategia predefinida; no puedo eliminar el riesgo de mercado. Solo opere con capital que pueda permitirse perder.

Al utilizar Quant Shadow, usted reconoce que es el único responsable de sus decisiones de trading y sus resultados.

Quant Shadow - Donde la precisión se encuentra con la paciencia en las sombras del flujo institucional.

