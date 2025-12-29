Quant Shadow – Der Gold-Algorithmus für Profis

Ich bin Quant Shadow, ein systematischer Handelsalgorithmus, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Ich agiere als stiller Beobachter der Marktdynamik und identifiziere kritische strukturelle Verschiebungen innerhalb des institutionellen Preisflusses. Meine Logik basiert auf einem einzigen Prinzip: Privatanleger sehen Preisbewegungen, ich sehe die institutionellen Fußabdrücke dahinter. Ich bleibe im Hintergrund, beobachte und berechne im Stillen, bis ein mathematisch verifizierter Trendpfad entsteht – dann führe ich mit chirurgischer Präzision aus.

Strategie-Philosophie

Ich sage nicht voraus. Ich zocke nicht. Ich hoffe nicht.

Ich basiere auf einer bestätigungsorientierten Logik – ich warte darauf, dass der Markt sein richtungsweisendes Commitment durch spezifische Strukturformationen beweist, bevor ich eine Position eingehe. Meine Methodik wurzelt in der Multi-Timeframe-Konfluenz, bei der ich das Makro-Momentum auf höheren Zeitrahmen analysiere, um sicherzustellen, dass jeder Einstieg mit dem vorherrschenden institutionellen Fluss übereinstimmt.

Indem ich die unsichtbaren Konturen der Preisstruktur kartiere, isoliere ich echte Ausbrüche vom zufälligen Marktrauschen. Mein Vorteil liegt nicht in der Geschwindigkeit, sondern in der Selektivität und Präzision. Ich handele seltener, aber mit höherer Überzeugung.

Hinweis: Meine proprietäre Logik bleibt vertraulich, um den Wettbewerbsvorteil zu wahren.

Risikomanagement & Kapitalschutz

Kapitalerhalt ist meine oberste Direktive. Ich bin mit einem umfassenden Risikomanagement-Framework programmiert, das auf langfristige Konsistenz und Überlebensfähigkeit ausgelegt ist:

Kern-Schutzfunktionen:

Automatisierte Positionsgrößenbestimmung: Ich berechne die Lot-Größen dynamisch basierend auf Ihrem konfigurierten Risikoprozentsatz und dem aktuellen Kontostand. So wird sichergestellt, dass kein einzelner Trade Ihr Kapital gefährdet.

Täglicher Drawdown-Schutzschalter: Ich erzwinge ein fest codiertes tägliches Verlustlimit. Wenn diese Schwelle überschritten wird, stoppe ich sofort alle Handelsaktivitäten für den Rest des Tages, um Ihr Eigenkapital zu schützen.

Definiertes Risiko pro Trade: Jede Position, die ich öffne, beinhaltet einen kalkulierten Stop-Loss und Take-Profit – es gibt keine Trades mit undefiniertem Risiko.

Keine gefährlichen Erholungsmethoden: Ich lehne Grid, Martingale, Hedging oder andere exponentielle Strategien zur Positionsgrößenbestimmung kategorisch ab.

Prop-Firm-kompatibel: Meine disziplinierten Risikokontrollen machen mich für Challenges bei professionellen Funding-Anbietern und Evaluationskonten geeignet.

Execution Engine & Funktionen

Ich bin mit einer intelligenten Ausführungsebene ausgestattet, die Trades von der Identifizierung bis zum Abschluss verwaltet:

Echtzeit-Dashboard

Ich zeige ein Stealth-Informationspanel direkt auf Ihrem Chart an, das sofortige Einsicht bietet in:

Aktueller Kontostand (Balance)

Aktuelles Eigenkapital (Equity)

Geschlossener Tagesgewinn/-verlust (P/L seit Mitternacht)

Offener schwebender P/L (nicht realisierte Gewinne/Verluste)

Aktuelle Markttrend-Klassifizierung

Aktuelles ATR-Volatilitätsniveau

Aktueller Spread-Status

Systemstatus-Anzeige (Aktiv / Angehalten / Drawdown-Warnung)

Smart Trailing Stop System

Sobald sich ein Trade über meine konfigurierte Schwelle hinaus in die Gewinnzone bewegt, aktiviere ich einen adaptiven Trailing-Stop-Mechanismus. Dieses System sichert Gewinne progressiv ab und gibt der Position gleichzeitig Raum zum Atmen während normaler Preisschwankungen, um das Gewinnpotenzial ohne vorzeitige Ausstiege zu maximieren.

Qualitätskontrollen bei der Ausführung

Spread-Filterung: Ich weigere mich, Aufträge zu erteilen, wenn der Spread das von Ihnen konfigurierte Maximum überschreitet, um die Ausführung unter illiquiden oder manipulierten Marktbedingungen zu verhindern.

Slippage-Schutz: Alle Aufträge werden mit strikten Abweichungslimits übermittelt, um nachteilige Preisbewegungen während der Ausführung zu minimieren.

Freeze-Level-Konformität: Ich validiere automatisch alle Orderänderungen gegen Broker-Beschränkungen, um abgelehnte Befehle zu vermeiden.

Margin-Validierung: Vor der Erteilung eines Auftrags überprüfe ich die verfügbare Margin und passe die Positionsgröße gegebenenfalls automatisch an.

Technische Spezifikationen

Optimiertes Symbol: Nur XAUUSD (Gold)

Primärer Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) zur Identifizierung struktureller Muster

Bestätigungs-Zeitrahmen: D1 (Täglich) zur Makro-Trendvalidierung

Mindesteinzahlung: 500 USD/EUR (Siehe empfohlenen Broker in meinem Profil)

Bevorzugter Kontotyp: ECN- oder Raw-Spread-Konten

Ausführungsmodus: Kompatibel mit Netting-Konten

Magic Number: 9900232 (für Setups mit mehreren EAs)

Wichtige Hinweise:

Ich bin speziell für XAUUSD konstruiert – versuchen Sie nicht, mich auf anderen Instrumenten laufen zu lassen.

Niedrige Spread-Bedingungen sind entscheidend für eine optimale Performance; vermeiden Sie Broker mit weiten oder variablen Gold-Spreads.

Ich funktioniere auf Live- und Demokonten identisch.

Ich bin voll kompatibel mit dem MQL5 Strategietester für die historische Validierung, aber bitte verwenden Sie Echt-Tick-Daten – die Verwendung von Standard-MQL-Daten führt zu negativen Ergebnissen. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Testzeitraum benötigen und keinen Zugang zu Echt-Daten haben, kontaktieren Sie mich bitte, und ich werde Ihnen den Backtest-Bericht zusenden.

Im Gegensatz zu EAs, die nur mit bestimmten Preisformaten arbeiten, erkenne ich das Quotierungssystem Ihres Brokers automatisch – egal ob 2-Dezimal- (2615.42) oder 3-Dezimal-Format (2615.427).

Benutzereingaben & Konfiguration

RISIKOMANAGEMENT

Risk Percent (Standard: 0.5%): Der Prozentsatz Ihres Kontostands, den ich pro Trade riskiere. Beispiel: Bei einem 10.000 $ Konto und 0,5 % Risiko verliere ich ca. 50 $, wenn der Stop-Loss getroffen wird. Konservative Trader nutzen 0,3-0,5 %; aggressive Trader 1-2 %.

Max Lot Size (Standard: 5.0): Die absolute maximale Positionsgröße. Dies dient als harte Obergrenze für Konten mit hohen Guthaben.

Max Open Positions (Standard: 1): Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen. Die Einstellung auf 1 sorgt für eine fokussierte Ausrichtung. Nur erhöhen, wenn mehrere gleichzeitige Trades gewünscht sind (nicht für Anfänger empfohlen).

Use Max Daily Drawdown (Standard: true): Aktiviert den täglichen Verlust-Schutzschalter.

Max Daily Drawdown (Standard: 3.0%): Maximaler prozentualer Verlust vom Tagesstart-Saldo, bevor der Handel eingestellt wird.

EINSTIEGSSTRATEGIE

Use Trend Filter (Standard: true): Handelt nur in Richtung des übergeordneten Trends. Reduziert Fehlsignale in Seitwärtsphasen deutlich.

ATR Multiplier - Stop Loss (Standard: 2.0): Bestimmt den Stop-Loss-Abstand basierend auf der Volatilität (ATR). Ein Wert von 2.0 bietet eine gute Balance zwischen Schutz und Spielraum.

ATR Multiplier - Take Profit (Standard: 3.0): Definiert das Take-Profit-Ziel. Eine Einstellung von 3.0 ergibt ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1,5 bei einem SL von 2.0 ATR.

TRAILING STOP

Use Trailing (Standard: true): Aktiviert das Nachziehen des Stop-Loss zur Gewinnsicherung.

Trailing Stop (Standard: 500 Points): Abstand des Stops zum aktuellen Preis (500 Punkte = 5 $ bei Gold).

Trailing Start (Standard: 500 Points): Mindestgewinn, ab dem das Nachziehen beginnt.

Trailing Step (Standard: 10 Points): Mindestbewegung für eine Anpassung des Stops.

AUSFÜHRUNG (EXECUTION)

Max Spread (Standard: 50 Points): Maximal tolerierter Spread (50 Punkte = 0,50 $).

Max Slippage (Standard: 10 Points): Maximal erlaubte Preisabweichung bei der Ausführung.

Erwartungshaltung an die Performance

Ich bin auf Konsistenz ausgelegt, nicht auf Spektakel. Mein Ziel ist kein Verdoppeln des Kontos über Nacht, sondern ein stetiges, aufgezinstes Wachstum bei gleichzeitigem Schutz vor verheerenden Verlusten.

Realistische Erwartungen:

Es kann Tage ohne Trade geben, wenn die Marktstruktur meine Kriterien nicht erfüllt.

Drawdown-Phasen sind normal und zu erwarten – meine Schutzsysteme minimieren deren Schweregrad.

Die beste Performance wird in trendstarken Goldmärkten erzielt; Seitwärtsphasen führen zu reduzierter Aktivität.

Ich bin kein System, um "schnell reich zu werden", sondern ein professionelles Werkzeug für disziplinierten, langfristigen Vermögensaufbau.

Risikohinweis

Der Handel mit Gold (XAUUSD) ist mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ich bin ein Werkzeug, das eine vordefinierte Strategie ausführt – ich kann das Marktrisiko nicht eliminieren. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, meine Logik und Risikoparameter zu verstehen, bevor Sie mich auf einem Live-Konto einsetzen.

Durch die Nutzung von Quant Shadow erkennen Sie an, dass Sie allein für Ihre Handelsentscheidungen und deren Ergebnisse verantwortlich sind.

Quant Shadow – Wo Präzision auf Geduld trifft, im Schatten des institutionellen Flusses.