Quant Shadow

Quant Shadow - 专业的黄金量化算法

我是 Quant Shadow（量化之影），一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的系统化交易算法。我是市场动态的静默观察者，致力于识别机构价格流中关键的结构性转变。我的逻辑基于一个核心原则：零售交易者看价格波动，而我洞察其背后的机构足迹。我保持蛰伏，静默地监测与计算，直到出现经过数学验证的趋势路径——届时，我将进行外科手术般的精准执行。

限时发布优惠

随着需求增长和战绩稳固，我的价值将系统性提升。早期采用者可以极低的价格获得永久访问权限：

  • 当前价格： $149（仅限下 5 个授权名额）

  • 下一阶段： $299（前 5 个售罄后）

  • 最终价格： $1,999 请在达到下一个价格里程碑前，立即锁定您的授权。

策略哲学

我不预测。我不赌博。我不心存侥幸。

我基于“确认逻辑”构建——在建立任何仓位之前，我会等待市场通过特定的结构形态证明其方向性承诺。我的方法论根植于多周期共振，通过分析高时段的宏观动能，确保每一次入场都与主流机构资金流向保持一致。

通过绘制价格结构中不可见的轮廓，我能将真实的突破与随机的市场噪音区分开来。我的优势不在于速度，而在于选择性与精准度。我交易频率较低，但每一单都拥有极高的胜算把握。

注意： 我的专有逻辑保持机密，以维护竞争优势。

风险管理与资本保护

资本保护是我的首要指令。 我内置了全面的风险管理框架，旨在实现长期一致性和生存能力：

  • 自动化仓位管理： 我根据您设置的风险百分比和当前账户余额动态计算手数，确保任何单笔交易都不会危害您的本金。

  • 每日回撤熔断机制： 我强制执行硬编码的每日亏损限制。一旦触发该阈值，我将立即停止当天所有交易活动，以保护您的净值。

  • 明确的单笔风险： 我开启的每一个仓位都包含计算好的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）——不存在风险不明的交易。

  • 严禁危险的恢复手段： 我坚决拒绝网格（Grid）、马丁格尔（Martingale）、对冲（Hedging）或任何指数级加仓策略。

  • 自营盘（Prop Firm）兼容： 我严谨的风险控制使我非常适合参与专业资管公司（如 FTMO 等）的交易员考核及实盘账户。

执行引擎与功能

我配备了智能执行层，管理从识别信号到平仓的全过程：

实时仪表盘

我直接在您的图表上显示一个隐形信息面板，提供以下即时数据：

  • 当前账户余额

  • 实时账户净值

  • 已实现每日盈亏（追踪自午夜起的盈利情况）

  • 浮动盈亏（未实现损益）

  • 当前市场趋势分类

  • 活跃 ATR 波动水平

  • 当前点差状态

  • 系统状态指示灯（激活 / 停止 / 回撤警告）

智能移动止损系统

一旦交易进入预设阈值之外的盈利区，我会激活自适应移动止损机制。该系统在锁定利润的同时，允许仓位在正常价格波动中拥有呼吸空间，在不提前离场的情况下最大化利润潜力。

执行质量控制

  • 点差过滤： 当点差超过您的预设最大值时，我将拒绝下单，防止在流动性不足或被操纵的市场条件下执行。

  • 滑点保护： 所有订单提交时均带有严格的偏离限制，以减少执行过程中的不利价格波动。

  • 冻结水平合规： 我会自动根据经纪商限制验证所有订单修改，防止指令被拒绝。

  • 保证金验证： 在下单前，我会核实可用保证金，并在必要时自动调整仓位大小。

技术规格

  • 优化品种： 仅限 XAUUSD (黄金)

  • 主时间周期： H1 (1小时) 用于结构形态识别

  • 确认时间周期： D1 (日线) 用于宏观趋势验证

  • 最低存款： $500 USD/EUR (请参阅个人主页推荐的经纪商)

  • 首选账户类型： ECN 或 Raw Spread（原始点差）账户

  • 执行模式： 兼容净值持仓账户 (Netting)

  • 魔术号 (Magic Number)： 9900232

重要说明：

  1. 我专为黄金设计——请勿尝试在其他品种上运行。

  2. 低点差环境对最佳表现至关重要；请避开黄金点差过大或波动剧烈的经纪商。

  3. 我在模拟盘和实盘上的运行表现完全一致。

  4. 我完全兼容 MQL5 策略测试器进行历史验证，但请务必使用真实报价 (Real Tick) 数据——使用默认的 MQL 数据会导致负面结果。如需自定义测试且无法获取真实数据，请联系我获取回测报告。

  5. 我会自动识别并适配经纪商的报价格式（无论是 2 位小数 2615.42 还是 3 位小数 2615.427）。

用户输入与配置参数

风险管理 (RISK MANAGEMENT)

  • Risk Percent (默认: 0.5%) 单笔交易风险占账户余额的百分比。保守交易者建议 0.3-0.5%；激进者可使用 1-2%。

  • Max Lot Size (默认: 5.0) 允许开启的最大绝对手数。作为硬性上限，防止大额账户出现超大仓位。

  • Max Open Positions (默认: 1) 同时持有的最大仓位数量。建议设为 1 以保持专注的方向性暴露。

  • Use Max Daily Drawdown (默认: true) 开启/关闭每日亏损保护。

  • Max Daily Drawdown (默认: 3.0%) 每日最大回撤百分比。一旦亏损达到此比例，系统将蛰伏至下一个交易日。

入场策略 (ENTRY STRATEGY)

  • Use Trend Filter (默认: true) 开启后，仅执行与多周期趋势一致的交易。显著减少震荡行情中的伪信号。

  • ATR Multiplier - Stop Loss (默认: 2.0) 止损距离，基于 ATR 倍数。2.0 在保护和波动空间之间取得了平衡。

  • ATR Multiplier - Take Profit (默认: 3.0) 止盈距离。设为 3.0 且止损为 2.0 时，风险回报比为 1:1.5。

移动止损 (TRAILING STOP)

  • Use Trailing (默认: true) 激活智能移动止损。

  • Trailing Stop (默认: 500 points) 移动止损跟随当前价格的距离（黄金 500 points = $5）。

  • Trailing Start (默认: 500 points) 激活移动止损所需的最小盈利点数。

  • Trailing Step (默认: 10 points) 调整止损所需的最小价格变动，防止频繁修改订单。

执行 (EXECUTION)

  • Max Spread (默认: 50 points) 允许的最大点差（50 points = $0.50）。

  • Max Slippage (默认: 10 points) 允许的最大执行偏差。

预期表现

我追求的是一致性，而非暴利。 我的目标不是让您的账户一夜翻倍，而是在防止毁灭性回撤的同时，提供稳健的复利增长。

现实的预期：

  • 如果市场结构不符合标准，我可能数天不交易。

  • 回撤期是正常且预料之中的——我的保护系统旨在最小化回撤幅度。

  • 在黄金趋势行情中表现最佳；横盘期活动会减少。

  • 我不是暴富系统。我是为纪律严明的长期财富积累而生的专业交易工具。

支持与联系

如果您对设置、配置、表现有任何疑问，或遇到技术问题，请通过以下方式联系：

  • MQL5 私信系统 (首选，响应最快)

  • 产品页面的评论区

风险免责声明

交易黄金 (XAUUSD) 涉及重大风险，未必适合所有投资者。过往表现不代表未来结果。我是一个执行预设策略的工具，无法消除市场风险。请仅使用您可以承担损失的资金进行交易。在实盘部署前，了解我的逻辑和风险参数是您的责任。

使用 Quant Shadow 即表示您承认对自己的交易决策及结果负全部责任。

Quant Shadow —— 在机构流的阴影下，精准与耐心交汇。

筛选:
无评论
回复评论