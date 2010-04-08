Quant Shadow

Quant Shadow - 전문가를 위한 골드 알고리즘

나는 Quant Shadow입니다. 오직 XAUUSD(골드) 거래를 위해 설계된 체계적 트레이딩 알고리즘입니다. 나는 시장 역학을 조용히 관찰하며, 기관 가격 흐름 내에서의 핵심적인 구조적 변화를 식별합니다. 나의 로직은 단 하나의 원칙에 기반합니다: "개인 트레이더는 가격 변동을 보지만, 나는 그 이면의 기관 발자국을 본다." 나는 수학적으로 검증된 추세 경로가 나타날 때까지 휴면 상태로 조용히 모니터링하고 계산하며, 기회가 오면 외과 수술과 같은 정밀함으로 거래를 실행합니다.

한정 기간 출시 혜택

나의 가치는 수요가 증가하고 트랙 레코드가 쌓임에 따라 체계적으로 상승합니다. 초기 사용자는 대폭 할인된 가격으로 평생 이용권을 확보할 수 있습니다:

  • 현재 가격: $149 (다음 5개 라이선스 한정)

  • 다음 단계: $299 (첫 5개 판매 완료 후)

  • 최종 가격: $1,999 다음 가격 인상 단계에 도달하기 전에 지금 라이선스를 확보하십시오.

전략 철학

나는 예측하지 않습니다. 도박을 하지 않습니다. 요행을 바라지도 않습니다.

나는 **확인 기반 로직(Confirmation-based logic)**을 바탕으로 구축되었습니다. 특정 구조적 형성을 통해 시장이 방향성을 확실히 드러낼 때까지 기다린 후 포지션을 취합니다. 나의 방법론은 **다중 시간 프레임 중첩(Multi-timeframe confluence)**에 뿌리를 두고 있으며, 상위 시간 프레임의 매크로 모멘텀을 분석하여 모든 진입이 지배적인 기관 흐름과 일치하도록 합니다.

보이지 않는 가격 구조의 윤곽을 매핑함으로써, 무작위적인 시장 노이즈에서 진짜 돌파를 분리해냅니다. 나의 우위는 속도가 아니라 선택성과 정밀함에 있습니다. 거래 횟수는 적지만, 더 높은 확신을 가지고 거래합니다.

참고: 나의 독자적인 로직은 경쟁 우위를 유지하기 위해 기밀로 유지됩니다.

리스크 관리 및 자본 보호

자본 보존은 나의 최우선 지침입니다. 나는 장기적인 일관성과 생존 가능성을 위해 설계된 포괄적인 리스크 관리 프레임워크를 탑재하고 있습니다.

핵심 보호 기능:

  • 자동 포지션 사이징: 설정된 리스크 백분율과 현재 계좌 잔고를 바탕으로 로트(Lot) 크기를 동적으로 계산하여, 단일 거래가 자본을 위태롭게 하지 않도록 합니다.

  • 일일 드로다운 차단기(Circuit Breaker): 하드코딩된 일일 손실 한도를 강제 적용합니다. 이 임계값을 초과하면 자산을 보호하기 위해 당일 남은 시간 동안 모든 거래 활동을 즉시 중단합니다.

  • 거래당 정의된 리스크: 내가 여는 모든 포지션에는 계산된 손절매(Stop Loss)와 익절매(Take Profit)가 포함됩니다. 리스크가 정의되지 않은 거래는 없습니다.

  • 위험한 복구 방식 배제: 그리드(Grid), 마틴게일(Martingale), 헤징(Hedging) 또는 어떠한 지수적 포지션 사이징 전략도 단호히 거부합니다.

  • 프랍 펌(Prop Firm) 호환: 나의 절제된 리스크 제어 기능은 전문 펀딩 트레이더 챌린지 및 평가 계정에 적합합니다.

실행 엔진 및 기능

나는 진입 식별부터 청산까지 거래를 관리하는 지능형 실행 레이어를 갖추고 있습니다.

실시간 대시보드

차트에 스텔스 정보 패널을 직접 표시하여 다음 정보를 즉시 확인할 수 있도록 합니다:

  • 현재 계좌 잔고 및 평가 자산(Equity)

  • 일일 확정 손익 (자정 이후 수익성 추적)

  • 미실현 손익 (Floating P/L)

  • 현재 시장 추세 분류

  • 활성 ATR 변동성 수준

  • 현재 스프레드 상태

  • 시스템 상태 표시기 (활성 / 중단 / 드로다운 경고)

스마트 트레일링 스톱 시스템

거래가 설정된 임계값을 넘어 수익권으로 진입하면, 적응형 트레일링 스톱 메커니즘을 활성화합니다. 이 시스템은 일반적인 가격 변동 시 포지션이 유지될 수 있는 공간을 제공하는 동시에 수익을 점진적으로 확보하여, 조기 종료 없이 이익 잠재력을 극대화합니다.

실행 품질 제어

  • 스프레드 필터링: 스프레드가 설정된 최대치를 초과하면 주문을 거부하여, 유동성이 부족하거나 조작된 시장 조건에서의 실행을 방지합니다.

  • 슬리피지 보호: 모든 주문은 실행 중 불리한 가격 변동을 최소화하기 위해 엄격한 편차 제한과 함께 제출됩니다.

  • 프리즈 레벨(Freeze Level) 준수: 브로커의 제한 사항에 따라 모든 주문 수정을 자동으로 검증하여 명령 거부를 방지합니다.

  • 증거금 검증: 주문을 내기 전 충분한 증거금이 있는지 확인하고, 필요 시 포지션 크기를 자동으로 조정합니다.

기술 사양

  • 최적화 심볼: XAUUSD (골드) 전용

  • 기본 시간 프레임: H1 (1시간봉) - 구조적 패턴 식별용

  • 확인 시간 프레임: D1 (일봉) - 매크로 추세 검증용

  • 최소 예치금: $500 USD/EUR (프로필 내 권장 브로커 참조)

  • 선호 계좌 유형: ECN 또는 Raw Spread 계좌

  • 실행 모드: Netting 계좌 호환

  • 매직 넘버: 9900232 (다중 EA 설정용)

중요 참고 사항:

  • 나는 오직 XAUUSD를 위해 설계되었습니다. 다른 종목에서 실행하지 마십시오.

  • 최적의 성능을 위해 낮은 스프레드 조건이 필수적입니다. 골드 스프레드가 넓거나 변동이 심한 브로커는 피하십시오.

  • 실계좌와 데모 계좌에서 동일하게 작동합니다.

  • MQL5 전략 테스터와 완벽히 호환되지만, 반드시 **실제 틱 데이터(Real Tick Data)**를 사용하십시오. 기본 MQL 데이터를 사용하면 부정적인 결과가 나옵니다. 실제 데이터가 없어 커스텀 테스트가 필요한 경우 연락 주시면 백테스트 리포트를 보내드리겠습니다.

  • 특정 가격 형식에서만 작동하는 일부 EA와 달리, 나는 브로커의 호가 시스템(소수점 2자리 2615.42 또는 3자리 2615.427)을 자동으로 감지하고 적응합니다.

사용자 입력 및 설정

RISK MANAGEMENT (리스크 관리)

  • Risk Percent (기본값: 0.5%): 각 개별 거래에서 위험에 노출할 계좌 잔고의 백분율입니다. (예: $10,000 계좌에서 0.5% 설정 시, 손절 발생 시 약 $50 손실) 보수적 트레이더는 0.3-0.5%, 공격적 트레이더는 1-2%를 사용합니다.

  • Max Lot Size (기본값: 5.0): 계산된 리스크와 관계없이 허용되는 절대 최대 포지션 크기입니다. 대규모 계좌에서 과도한 포지션이 잡히는 것을 방지하는 상한선 역할을 합니다.

  • Max Open Positions (기본값: 1): 동시에 보유할 수 있는 최대 포지션 수입니다. 1로 설정하면 집중된 단일 방향 노출을 유지합니다. 초보자에게는 변경을 권장하지 않습니다.

  • Use Max Daily Drawdown (기본값: true): 일일 손실 보호 차단기 활성화 여부입니다.

  • Max Daily Drawdown (기본값: 3.0%): 당일 시작 잔고 대비 최대 허용 손실 백분율입니다. 이 한도에 도달하면 다음 거래일까지 휴면 상태가 됩니다.

ENTRY STRATEGY (진입 전략)

  • Use Trend Filter (기본값: true): 활성화 시 다중 시간 프레임 추세 방향과 일치하는 거래만 수행합니다. 횡보장에서 발생하는 가짜 신호를 크게 줄여줍니다.

  • ATR Multiplier - Stop Loss (기본값: 2.0): 진입가에서 ATR(평균 실질 변동 폭)의 몇 배 거리에 손절매를 둘지 결정합니다. 값이 크면 여유가 생기지만 거래당 리스크가 늘어납니다.

  • ATR Multiplier - Take Profit (기본값: 3.0): 익절매 수준을 결정합니다. 손절이 2.0 ATR일 때 익절을 3.0으로 설정하면 1:1.5의 손익비를 가집니다.

TRAILING STOP (트레일링 스톱)

  • Use Trailing (기본값: true): 지능형 트레일링 스톱 활성화 여부입니다.

  • Trailing Stop (기본값: 500 points): 활성화 후 현재 시장가와 유지할 거리입니다. (골드 기준 500 points = $5)

  • Trailing Start (기본값: 500 points): 트레일링 스톱이 작동하기 위해 필요한 최소 수익 포인트입니다.

  • Trailing Step (기본값: 10 points): 스톱 로스를 조정하기 위한 최소 가격 이동 폭입니다. 빈번한 주문 수정을 방지합니다.

EXECUTION (실행)

  • Max Spread (기본값: 50 points): 신규 주문을 허용하는 최대 스프레드입니다. (50 points = $0.50)

  • Max Slippage (기본값: 10 points): 허용되는 최대 가격 편차입니다.

성과 기대치

나는 화려함보다는 일관성을 위해 설계되었습니다. 나의 목표는 하룻밤 사이에 계좌를 두 배로 불리는 것이 아니라, 치명적인 드로다운으로부터 보호하면서 꾸준하고 복리적인 성장을 제공하는 것입니다.

현실적인 기대 사항:

  • 시장 구조가 기준에 부합하지 않으면 며칠 동안 거래가 없을 수 있습니다.

  • 드로다운 기간은 정상적이며 예상 범위 내에 존재합니다. 나의 보호 시스템은 그 심각도를 최소화합니다.

  • 최고의 성과는 골드 추세장에서 나타나며, 횡보장에서는 활동이 줄어듭니다.

  • 나는 "빨리 부자 되기" 시스템이 아닙니다. 나는 절제된 장기적 자산 축적을 위해 구축된 전문 트레이딩 툴입니다.

지원 및 문의

설정, 구성, 성능에 관한 질문이 있거나 기술적인 문제가 발생하면 다음을 통해 연락해 주십시오:

  • MQL5 메시지 시스템 (빠른 응답을 위해 권장)

  • 제품 페이지의 댓글 섹션

나는 귀하가 최적의 결과를 얻을 수 있도록 전문적인 지원을 제공할 것을 약속합니다.

리스크 고지

골드(XAUUSD) 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 나는 사전 정의된 전략을 실행하는 도구일 뿐이며, 시장 리스크 자체를 제거할 수는 없습니다. 손실을 감당할 수 있는 자본으로만 거래하십시오. 실계좌에 배포하기 전 나의 로직과 리스크 파라미터를 이해하는 것은 귀하의 책임입니다.

Quant Shadow를 사용함으로써, 귀하는 귀하의 트레이딩 결정과 결과에 대해 전적으로 책임을 지는 것에 동의하게 됩니다.

Quant Shadow - 기관 흐름의 그림자 속에서 정밀함과 인내심이 만나는 곳.


