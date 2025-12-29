Quant Shadow - Profesyonellerin Altın Algoritması

Ben Quant Shadow, XAUUSD (Altın) için özel olarak tasarlanmış sistematik bir işlem algoritmasıyım. Kurumsal fiyat akışı içindeki kritik yapısal değişimleri tanımlayan, piyasa dinamiklerinin sessiz bir gözlemcisi olarak çalışırım. Mantığım tek bir ilkeye dayanır: Bireysel yatırımcılar fiyat hareketlerini görür, ben ise arkalarındaki kurumsal ayak izlerini görürüm. Matematiksel olarak doğrulanmış bir trend yolu ortaya çıkana kadar hareketsiz kalır, sessizce izler ve hesaplama yaparım; ardından cerrahi bir hassasiyetle işleme girerim.

Sınırlı Süreli Lansman Teklifi

Talep arttıkça ve geçmiş performans verilerim (track record) kemikleştikçe değerim sistematik olarak artar. İlk benimseyenler, önemli ölçüde indirilmiş fiyatlarla ömür boyu erişim sağlar:

Güncel Fiyat: 149$ (Sonraki 5 lisans için)

Bir Sonraki Kademe: 299$ (İlk 5 satıştan sonra)

Final Fiyatı: 1.999$

Bir sonraki fiyat aşamasına geçilmeden önce lisansınızı şimdi güvence altına alın.

Strateji Felsefesi

Tahmin etmem. Kumar oynamam. Umut etmem.

Onay odaklı bir mantık üzerine inşa edildim; herhangi bir pozisyon almadan önce piyasanın belirli yapısal formasyonlar aracılığıyla yönsel taahhüdünü kanıtlamasını beklerim. Metodolojim, her girişin hakim kurumsal akışla uyumlu olmasını sağlamak için yüksek zaman dilimlerindeki makro momentumu analiz ettiğim çoklu zaman dilimi onayı (confluence) ilkesine dayanır.

Fiyat yapısının görünmez hatlarını haritalandırarak, gerçek kırılmaları rastgele piyasa gürültüsünden ayırırım. Avantajım hızda değil, seçicilik ve hassasiyettedir. Daha az işlem yaparım, ancak daha yüksek güvenle işlem yaparım.

Not: Rekabet avantajını korumak adına tescilli mantığım gizli tutulmaktadır.

Risk Yönetimi ve Sermaye Koruması

Sermayeyi korumak temel direktifimdir. Uzun vadeli tutarlılık ve hayatta kalma için tasarlanmış kapsamlı bir risk yönetimi çerçevesi ile programlandım:

Temel Koruma Özellikleri:

Otomatik Pozisyon Büyüklüğü: Lot büyüklüklerini yapılandırılmış risk yüzdenize ve mevcut hesap bakiyenize göre dinamik olarak hesaplayarak, hiçbir işlemin sermayenizi tehlikeye atmamasını sağlarım.

Günlük Zarar Kesici (Circuit Breaker): Kodlanmış bir günlük kayıp limitini uygularım. Bu eşik aşıldığında, bakiyenizi korumak için günün geri kalanında tüm işlem faaliyetlerini derhal durdururum.

İşlem Başına Tanımlanmış Risk: Açtığım her pozisyon hesaplanmış bir Zarar Durdur (Stop Loss) ve Kar Al (Take Profit) seviyesi içerir; belirsiz riskli işlem yapmam.

Tehlikeli Kurtarma Yöntemleri Yok: Grid, Martingale, Hedging veya herhangi bir eksponansiyel pozisyon büyütme stratejisini kategorik olarak reddederim.

Prop Firm Uyumluluğu: Disiplinli risk kontrollerim, beni profesyonel fonlu yatırımcı sınavları ve değerlendirme hesapları için uygun kılar.

İşlem Motoru ve Özellikler

İşlemleri tanımlama aşamasından kapanışa kadar yöneten akıllı bir yürütme katmanı ile donatıldım:

Gerçek Zamanlı Panel

Grafiğiniz üzerinde doğrudan gizli bir bilgi paneli görüntüleyerek şunlara anında erişim sağlarım:

Mevcut Hesap Bakiyesi

Anlık Hesap Varlığı (Equity)

Kapalı Günlük Kâr/Zarar (Gece yarısından itibaren kârlılığı izler)

Açık Yüzen Kâr/Zarar (Gerçekleşmemiş kazanç/kayıplar)

Mevcut Piyasa Trend Sınıflandırması

Aktif ATR Oynaklık Seviyesi

Güncel Spread Durumu

Sistem Durumu Göstergesi (Aktif / Durduruldu / Drawdown Uyarısı)

Akıllı Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop) Sistemi

Bir işlem, yapılandırılmış eşiğimin ötesinde kârlı bölgeye geçtiğinde, adaptif bir takip eden stop mekanizmasını etkinleştiririm. Bu sistem, normal fiyat dalgalanmaları sırasında pozisyona nefes alma alanı bırakırken kazançları kademeli olarak kilitler ve erken çıkışlar olmadan kâr potansiyelini maksimize eder.

İşlem Kalite Kontrolleri

Spread Filtreleme: Spread (makas aralığı) yapılandırılmış maksimum değerinizi aştığında emir vermeyi reddederek likidite eksikliği veya manipüle edilmiş piyasa koşullarında işlem yapılmasını engellerim.

Slippage (Kayma) Koruması: Yürütme sırasında olumsuz fiyat hareketlerini en aza indirmek için tüm emirler katı sapma limitleriyle iletilir.

Freeze Level Uyumluluğu: Reddedilen komutları önlemek için tüm emir değişikliklerini broker kısıtlamalarına karşı otomatik olarak doğrularım.

Teminat (Margin) Doğrulaması: Herhangi bir emir vermeden önce yeterli teminat miktarını doğrular ve gerekirse pozisyon büyüklüğünü otomatik olarak ayarlarım.

Teknik Özellikler

Optimize Edilmiş Sembol: Yalnızca XAUUSD (Altın)

Birincil Zaman Dilimi: Yapısal formasyon tanımlama için H1 (1 Saatlik)

Onay Zaman Dilimi: Makro trend doğrulaması için D1 (Günlük)

Minimum Depozito: 500 USD/EUR (Profilimdeki önerilen broker'a bakınız)

Tercih Edilen Hesap Türü: ECN veya Raw Spread hesapları

İşlem Modu: Netting hesap uyumlu

Magic Number: 9900232 (Çoklu EA kurulumları için)

Önemli Notlar:

Özellikle XAUUSD için tasarlandım; beni başka enstrümanlarda çalıştırmayı denemeyin.

Düşük spread koşulları optimal performans için kritiktir; geniş veya değişken Altın spreadleri olan broker'lardan kaçının.

Gerçek (Live) ve Demo hesaplarda aynı şekilde çalışırım.

Geçmiş verilerin doğrulanması için MQL5 Strateji Test Cihazı ile tam uyumluyum, ancak lütfen gerçek tik verilerini (real tick data) kullanın; varsayılan MQL verilerini kullanmak yanıltıcı sonuçlar verecektir. Özel bir test aralığına ihtiyacınız varsa ve gerçek verilere erişiminiz yoksa, lütfen benimle iletişime geçin, size backtest raporunu göndereyim.

Yalnızca belirli fiyat formatlarıyla çalışan bazı EA'ların aksine, broker'ınızın fiyatlandırma sistemini (2 basamaklı 2615.42 veya 3 basamaklı 2615.427) otomatik olarak algılar ve uyum sağlarım.

Kullanıcı Girişleri ve Yapılandırma

RİSK YÖNETİMİ

Risk Percent (Varsayılan: %0.5): Her bir işlemde riske atacağım hesap bakiyesi yüzdesi. Örneğin, 10.000 dolarlık bir hesapta %0.5 risk ile, Stop Loss vurulursa yaklaşık 50 dolar kaybedeceğiniz şekilde pozisyon büyüklüğünü ayarlarım. Muhafazakar yatırımcılar %0.3-0.5; agresif yatırımcılar %1-2 kullanabilir.

Max Lot Size (Varsayılan: 5.0): Hesaplanan risk ne olursa olsun açmama izin verilen mutlak maksimum pozisyon büyüklüğü. Bu, büyük bakiyeli hesaplarda aşırı büyük pozisyonları önlemek için bir tavan görevi görür.

Max Open Positions (Varsayılan: 1): Aynı anda tutabileceğim maksimum pozisyon sayısı. Bunu 1 olarak ayarlamak, tek yönlü ve odaklanmış bir pozisyon tutmamı sağlar.

Use Max Daily Drawdown (Varsayılan: true): Günlük kayıp koruma devre kesicimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Max Daily Drawdown (Varsayılan: %3.0): Günün geri kalanında tüm işlemleri otomatik olarak durdurmadan önceki, günün başlangıç bakiyesinden kaybedilecek maksimum yüzde. Bu, feci günlük kayıplara karşı emniyet ağınızdır.

GİRİŞ STRATEJİSİ

Use Trend Filter (Varsayılan: true): Etkinleştirildiğinde, yalnızca çoklu zaman dilimi trend yönüyle uyumlu işlemleri alırım. Bu, yatay piyasa koşullarında hatalı sinyalleri önemli ölçüde azaltır.

ATR Multiplier - Stop Loss (Varsayılan: 2.0): Zarar Durdur seviyesini giriş fiyatından kaç ATR birimi uzağa yerleştireceğimi belirler. Yüksek değerler işleme daha fazla alan tanır ancak işlem başına riski artırır. 2.0 değeri, koruma ile oynaklık alanı arasında denge sağlar.

ATR Multiplier - Take Profit (Varsayılan: 3.0): Kar Al seviyesinin girişten olan uzaklığını belirler. 3.0 ayarı, Stop Loss 2.0 ATR'de olduğunda 1:1.5 risk-ödül oranı oluşturur.

TAKİP EDEN ZARAR DURDUR (TRAILING STOP)

Use Trailing (Varsayılan: true): Akıllı takip eden stop sistemimi etkinleştirir.

Trailing Stop (Varsayılan: 500 puan): Aktif hale geldikten sonra takip eden stopun mevcut piyasa fiyatının ne kadar gerisinden geleceği. Altın için 500 puan = 5 dolardır.

Trailing Start (Varsayılan: 500 puan): Takip eden stop mekanizmasını etkinleştirmem için bir işlemin ulaşması gereken minimum kâr. Erken volatilitede stopun kaymasını önler.

Trailing Step (Varsayılan: 10 puan): Takip eden stopu güncellemem için gereken minimum fiyat hareketi.

İŞLEM YÜRÜTME

Max Spread (Varsayılan: 50 puan): Yeni emir vermeden önce tolere edeceğim maksimum spread. Altın için 50 puan = 0.50 dolardır.

Max Slippage (Varsayılan: 10 puan): Emir talebi ile gerçekleşme arasındaki maksimum izin verilen fiyat sapması.

Performans Beklentileri

Ben gösterişten ziyade tutarlılık için tasarlandım. Amacım hesabınızı bir gecede ikiye katlamak değil, yıkıcı kayıplara karşı koruma sağlarken istikrarlı ve bileşik bir büyüme sunmaktır.

Gerçekçi Beklentiler:

Piyasa yapısı kriterlerime uymazsa günlerce işlem yapmadan bekleyebilirim.

Drawdown (sermaye düşüşü) dönemleri normaldir ve beklenir; koruma sistemlerim bunların şiddetini en aza indirir.

En iyi performans trend olan Altın piyasalarında görülür; yatay seyreden dönemlerde aktivite azalır.

Bir "köşeyi dönme" sistemi değilim. Disiplinli ve uzun vadeli servet birikimi için inşa edilmiş profesyonel bir ticaret aracıyım.

Destek ve İletişim

Kurulum, yapılandırma, performans ile ilgili sorularınız varsa veya teknik bir sorunla karşılaşırsanız lütfen şu yollarla ulaşın:

MQL5 Özel Mesaj Sistemi (Hızlı yanıt için tercih edilir)

Ürün sayfamdaki Yorumlar Bölümü

Risk Uyarısı

Altın (XAUUSD) ticareti önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Ben önceden tanımlanmış bir stratejiyi uygulayan bir aracım; piyasa riskini ortadan kaldıramam. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir sermaye ile işlem yapın. Beni gerçek bir hesapta kullanmadan önce mantığımı ve risk parametrelerimi anlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Quant Shadow'u kullanarak, ticari kararlarınızdan ve sonuçlarınızdan tamamen sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Quant Shadow - Kurumsal akışın gölgelerinde hassasiyetin sabırla buluştuğu nokta.