Quant Shadow

Quant Shadow - L'Algorithme d'Or pour les Professionnels

Je suis Quant Shadow, un algorithme de trading systématique conçu exclusivement pour le XAUUSD (Or). J'opère comme un observateur silencieux de la dynamique du marché, identifiant les changements structurels critiques au sein du flux de prix institutionnel. Ma logique repose sur un principe unique : là où les traders particuliers voient des mouvements de prix, je vois les empreintes institutionnelles. Je reste dormant, surveillant et calculant discrètement, jusqu'à ce qu'une trajectoire de tendance mathématiquement vérifiée émerge — j'exécute alors avec une précision chirurgicale.

Offre de Lancement à Durée Limitée

Ma valeur augmente systématiquement à mesure que la demande croît et que mes performances se solidifient. Les premiers utilisateurs bénéficient d'un accès à vie à des tarifs considérablement réduits :

  • Prix Actuel : 149 $ (5 prochaines licences uniquement)

  • Palier Suivant : 299 $ (Après la vente des 5 premières)

  • Prix Final : 1 999 $ Sécurisez votre licence dès maintenant avant d'atteindre le prochain palier tarifaire.

Philosophie de Stratégie

Je ne prédis pas. Je ne parie pas. Je n'espère pas.

Je suis bâti sur une logique de confirmation — j'attends que le marché prouve son engagement directionnel à travers des formations structurelles spécifiques avant de prendre position. Ma méthodologie est ancrée dans la confluence multi-temporelle (multi-timeframe), où j'analyse le momentum macro sur des unités de temps supérieures pour m'assurer que chaque entrée s'aligne sur le flux institutionnel dominant.

En cartographiant les contours invisibles de la structure des prix, j'isole les véritables cassures du bruit aléatoire du marché. Mon avantage ne réside pas dans la vitesse, mais dans la sélectivité et la précision. Je trade moins, mais avec une conviction plus élevée.

Note : Ma logique propriétaire reste confidentielle afin de préserver mon avantage concurrentiel.

Gestion des Risques et Protection du Capital

La préservation du capital est ma directive primaire. Je suis programmé avec un cadre de gestion des risques complet conçu pour la cohérence et la survie à long terme :

Fonctions de Protection Clés :

  • Calcul Automatique de la Taille de Position : Je calcule les lots dynamiquement en fonction de votre pourcentage de risque configuré et du solde actuel de votre compte, garantissant qu'aucun trade unique ne mette en péril votre capital.

  • Disjoncteur de Drawdown Quotidien : J'applique une limite de perte quotidienne stricte. Lorsque ce seuil est franchi, j'interromps immédiatement toute activité de trading pour le reste de la journée afin de protéger vos fonds propres.

  • Risque Défini par Trade : Chaque position que j'ouvre inclut un Stop Loss et un Take Profit calculés — il n'y a aucun trade à risque indéfini.

  • Pas de Méthodes de Récupération Dangereuses : Je rejette catégoriquement le Grid, la Martingale, le Hedging ou toute stratégie de dimensionnement de position exponentielle.

  • Compatible avec les Prop Firms : Mes contrôles de risque disciplinés me rendent adapté aux défis des traders financés et aux comptes d'évaluation professionnels.

Moteur d'Exécution et Fonctionnalités

Je suis équipé d'une couche d'exécution intelligente qui gère les trades de l'identification jusqu'à la clôture :

Tableau de Bord en Temps Réel

J'affiche un panneau d'information furtif directement sur votre graphique, offrant une visibilité instantanée sur :

  • Solde actuel du compte

  • Équité du compte en direct

  • P/L journalier clôturé (suivi des profits depuis minuit)

  • P/L flottant (gains/pertes non réalisés)

  • Classification de la tendance actuelle du marché

  • Niveau de volatilité ATR actif

  • État actuel du Spread

  • Indicateur d'état du système (Actif / Interrompu / Avertissement Drawdown)

Système de Trailing Stop Intelligent

Dès qu'un trade entre en zone de profit au-delà de mon seuil configuré, j'active un mécanisme de stop suiveur adaptatif. Ce système verrouille les gains progressivement tout en laissant à la position l'espace nécessaire pour respirer pendant les oscillations normales des prix.

Contrôles de Qualité d'Exécution

  • Filtrage du Spread : Je refuse de placer des ordres lorsque le spread dépasse votre maximum configuré.

  • Protection contre le Slippage : Tous les ordres sont soumis avec des limites d'écart strictes pour minimiser les mouvements de prix défavorables lors de l'exécution.

  • Conformité au Freeze Level : Je valide automatiquement toutes les modifications d'ordres par rapport aux restrictions du courtier.

  • Validation de la Marge : Avant de placer un ordre, je vérifie la disponibilité de la marge et ajuste automatiquement la taille de la position si nécessaire.

Spécifications Techniques

  • Symbole Optimisé : XAUUSD (Or) uniquement

  • Unité de Temps Primaire : H1 (1 Heure) pour l'identification des structures

  • Unité de Temps de Confirmation : D1 (Journalier) pour la validation de la tendance macro

  • Dépôt Minimum : 500 USD/EUR

  • Type de Compte Préféré : ECN ou Raw Spread

  • Mode d'Exécution : Compatible avec les comptes de compensation (Netting)

  • Magic Number : 9900232

Notes Importantes :

  • N'essayez pas de m'utiliser sur d'autres instruments que l'Or.

  • Utilisez des données "Real Tick" pour vos tests ; les données par défaut de MQL donneront des résultats erronés.

  • Je détecte et m'adapte automatiquement au format de cotation de votre courtier (2 ou 3 décimales).

Configuration et Paramètres Utilisateurs

GESTION DES RISQUES

  • Risk Percent (Défaut : 0.5%) : Le pourcentage du solde risqué par trade.

  • Max Lot Size (Défaut : 5.0) : Plafond absolu pour la taille d'une position.

  • Max Open Positions (Défaut : 1) : Nombre maximum de positions simultanées.

  • Use Max Daily Drawdown (Défaut : true) : Active le disjoncteur de perte quotidienne.

  • Max Daily Drawdown (Défaut : 3.0%) : Pourcentage de perte maximale autorisée par jour avant l'arrêt du système.

STRATÉGIE D'ENTRÉE

  • Use Trend Filter (Défaut : true) : Filtre les trades pour ne suivre que la tendance macro.

  • ATR Multiplier - Stop Loss (Défaut : 2.0) : Multiplicateur pour la distance du Stop Loss.

  • ATR Multiplier - Take Profit (Défaut : 3.0) : Multiplicateur pour la distance du Take Profit.

TRAILING STOP (STOP SUIVEUR)

  • Use Trailing (Défaut : true) : Active le système de suivi des gains.

  • Trailing Stop (Défaut : 500 points) : Distance maintenue derrière le prix (500 points = 5 $ sur l'Or).

  • Trailing Start (Défaut : 500 points) : Profit minimum avant activation du trailing.

  • Trailing Step (Défaut : 10 points) : Pas de mouvement minimum pour ajuster le stop.

Attentes de Performance

Je suis conçu pour la régularité plutôt que pour le spectacle. Mon objectif n'est pas de doubler votre compte du jour au lendemain, mais d'offrir une croissance stable et composée tout en protégeant contre les baisses dévastatrices.

  • Je peux rester plusieurs jours sans prendre de trade si les conditions ne sont pas optimales.

  • Les périodes de drawdown sont normales — mes systèmes en minimisent la sévérité.

  • Je ne suis pas un système pour "devenir riche rapidement", mais un outil professionnel pour l'accumulation de richesse à long terme.

Support & Contact

Pour toute question sur la configuration ou les performances, contactez-moi via :

  • Le système de messagerie privée MQL5 (privilégié)

  • La section commentaires de la page produit

Avertissement sur les Risques

Le trading de l'Or (XAUUSD) comporte des risques substantiels. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Je suis un outil qui exécute une stratégie prédéfinie — je ne peux pas éliminer le risque de marché. Ne tradez qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre. En utilisant Quant Shadow, vous reconnaissez être seul responsable de vos décisions de trading.

Quant Shadow — Là où la précision rencontre la patience, dans l'ombre des flux institutionnels.

Produits recommandés
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experts
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Fast Gold Scalper pro
Marc Henning Hruschka
Experts
Fast Gold Scalper Pro — Scalping précis pour l’or (XAUUSD) Fast Gold Scalper Pro est un Expert Advisor (EA) de nouvelle génération, conçu spécialement pour XAUUSD (or) et d’autres instruments très volatils. Il détecte les mouvements explosifs des chandeliers et réagit immédiatement avec des ordres en attente intelligents , pour saisir les retournements rapides ou les cassures — parfait pour le marché de l’or rapide. Avec rapidité, sécurité et adaptabilité , Fast Gold Scalper Pro fonctionne tr
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.86 (7)
Experts
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athéna Scalping (QAS) est un Expert Advisor spécialisé dans l’hyper-scalping. Il ouvre plusieurs positions limitées durant la journée et, lorsqu’un Take Profit est atteint, se repositionne automatiquement près du prix pour saisir rapidement de nouvelles opportunités profitables. Attention : l’EA ne comporte pas de Stop Loss. Merci de suivre attentivement les consignes de mise en place et de gestion du risque. À propos QAS est un produit d’appel de
FREE
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Experts
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
Night Scalper EU
Dua Yong Rew
5 (1)
Experts
Night Scalper is a professionally coded night scalper that trades during the quiet session one hour before and after rollover timing. It is designed to trade EURUSD ( M5 timeframe ), though it is not limited to this currency pair. It does not use dangerous strategies, such as grid or martingale strategies, so it is a safe Expert Advisor. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well with this EA, please visit my
US100 Nasdaq EA
Babak Alamdar
4.43 (14)
Experts
N'achetez pas un backtest, mais un véritable système commercial     Live Signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Le backtesting doit être effectué UNIQUEMENT sur des TICKS RÉELS, sinon il sera incorrect. Rejoignez le groupe de discussion public :   Cliquez ici Bienvenue dans l'EA US100 Nasdaq US100 Nasdaq EA : votre avantage dans le Nasdaq à croissance rapide L'US100, également connu sous le nom d'US Tech ou Nasdaq, se distingue comme l'un
Nexus Arbitrage Pro
Mallawa Arachchige Shanaka Sandaruwan
Experts
Nexus Arbitrage Pro: High-Frequency Triangular Arbitrage Nexus Arbitrage Pro is a fully automated Expert Advisor that capitalizes on price inefficiencies in the forex market through a triangular arbitrage strategy. It’s a high-frequency trading tool that simultaneously monitors three currency pairs to find and exploit profit opportunities. This EA focuses on one of the most liquid currency triangles: EUR/USD, USD/JPY, and EUR/JPY . The Strategy Explained Simply The EA's logic is based o
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Experts
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI est mon robot de trading automatique, fruit de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il automatise 100 % de l'activité de trading : saisie, gestion, stop loss. Jour après jour, le trader n'a aucune intervention à effectuer. Cet EA ouvre une seule transaction à la fois et fixe immédiatement un stop loss très proche. Il n'utilise ni grille ni martingale, une transaction à la fois, évitant ainsi les pertes importantes. Il utilise l'intelligence artificielle pour ident
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Experts
MaxiPro Average Euro uses a unique algorithm with the best reversal strategy which provides more consistent and stable results. Trading automatically is more consistent without involving emotional factors, making it easier and more comfortable and suitable for beginners who want to learn and create results through trading. Maximize trading with Autocut signal protection to close loss and profit orders so that trading is protected from margin call risk. Imput parameters can be optimized for othe
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experts
Smaf (Smooth AF) Ride the market trend without the hassle of analyzing the chart. Simply attach Smaf on the symbol you want to trade and let it do it's thing. Works well on volatile and trending markets. Auto calculate lot sizes base on risk percent and risk distance Trailing stops implemented base on current volatility Auto closes positions if risky (buy and sell managed) Risk:Reward Ratio 1:3 ensures that profit and recovery factors are healthy Healthy metrics backtest all you want. *Thank y
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Présentation de SchermanActionPro : le nouveau robot de trading automatisé d'Automatictrading Automatictrading est fier de présenter SchermanActionPro ! Fonctionnalités en vedette :  • Indicateurs configurables : Ajustez les moyennes et le nombre de bougies selon les recommandations d'Ivan.  • Flexibilité opérationnelle : Choisissez entre les achats et les ventes.  • Prise de bénéfices : Options fixes, basées sur ATR ou signal contraire.  • Loss Stop : Fixe configurable, selon ATR ou par signal
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experts
BlackBox XAU — Expert Advisor Avancé pour l’Or Aperçu BlackBox XAU est un système de trading soigneusement conçu pour générer des profits sur le marché de l’or tout en gardant un contrôle strict sur le drawdown. Plutôt que de courir après chaque mouvement du marché, il applique une approche disciplinée et basée sur des règles, capable de s’adapter à la volatilité et de sélectionner uniquement les opportunités à forte probabilité . L’EA évalue en continu les conditions de marché en temps réel, fi
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
Experts
Introducing "Gold Pulse MT5" – Your Trusted Partner for Profitable XAU/USD Trend Trading! Are you seeking a reliable solution tailored specifically for trading the XAU/USD pair? Look no further than Gold Pulse – the epitome of stability, transparency, and proven performance in the world of automated trading. Gold Pulse is meticulously crafted to excel in capturing the nuances of the XAU/USD market, offering traders a straightforward yet powerful tool for navigating the dynamics of this popular c
Top Performance EA
Lorenzo Capasso Barbato
4.33 (6)
Experts
The EA works with 24 pairs, it has been programmed with specific indicators designed by me, it is not the result of optimizations on past facts and events. The EA is fully customizable from input. The EA is able to detect countertrend movements and therefore opens hedging positions until the new signal to protect the account from strong drawdowns (this is a rare fact. In the backtest 2 or 3 times at most) but it still manages to reduce the drawdoWn and avoid major stop losses. Don't judge EA by
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Experts
Boom and Crash indices from Deriv are synthetic indices designed to mirror the dynamics of rising and falling real-world financial markets. They specifically simulate the behavior of a market that's either booming or crashing. For traders looking to capitalize on these indices, one of the most effective strategies involves focusing on higher time frames. This is because Boom spikes and Crash drops tend to easily break through support and resistance levels on lower time frames. By placing your e
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Experts
It's a multi-currency grid  system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. Trade on 16 pairs. Please use expert only on a hedge account!!! Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 minimum lot size and account leverage 1:500, you need an initial balance of at least
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Experts
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Experts
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Forex Moon AI
David Hausberger
Experts
...FOREX MOON AI LE SCALPER INTELLIGENT ... !IMPORTANT !  Pour que le backtest fonctionne sans erreur, il faut que dans les paramètres sous : Limit Time Range : Timerange = True doit être sélectionné. L'heure doit être réglée de manière à ce que l'EA n'agisse pas pendant le rollover de votre courtier. Aucune stratégie à haut risque comme la martingale ou la grille n'est utilisée. Tous les trades sont exécutés avec SL et TP. Forex Moon AI est un scalper avec calcul intelligent du SL.
TradeForge TitanMind AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
**TitanMind AI – L’outil de précision des traders d’élite** TitanMind AI est un robot de trading (EA) de haute performance basé sur l’IA et le Machine Learning, conçu pour ceux qui recherchent des gains constants et une prise de décision ultra-rapide. Construit avec l’IA. Formé par l’historique. Guidé par les profits. Grâce à des décennies de données, TitanMind AI détecte les meilleurs signaux sur les graphiques **M5** avec une précision remarquable. ️ **Fonctionnalités clés :** - IA
G Channel EA
Dinh Hoan Luu
Experts
G Channel EA – Adaptive Trading Expert Advisor Introduction G Channel EA is an advanced automated trading system that utilizes the G Channels Indicator to execute trades based on market conditions. This EA enhances trading precision by combining trend-following strategies, breakout detection, and EMA 200 filtering to deliver efficient trade execution. By leveraging a recursive calculation method , G Channel EA dynamically adapts to price action, ensuring optimal entry, exit, and risk management
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
FCK Hedging AI MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experts
No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches. Recommendations   for   Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD   and other   volatility   pairs. FCK Hedging AI is the advanced Hedging system.   It was designed to exploit existing market inefficiencies. FCK Hedging AI  is an expert adviser that you can use to design and implement automated hedging strategies. The primary objective of a forex hedging strategy is to reduce or eliminate the impact of adverse price fluctuations. Hedging st
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Remise limitée dans le temps. Plus que 7 sur 20 disponibles — presque épuisé. Le prix promotionnel actuel est de 149 USD et reviendra bientôt à 999 USD. Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les paramètres recommandés, les instructions, les précautions, les conseils d’utilisation et d’autres informations. Merci beaucoup pour votre soutien. 1
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant huit stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps différentes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de moyenn
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. R
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Dominance Numérique sur XAUUSD Signal en direct : Suivez les performances sur le compte officiel : https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo : Recevez l'expert Cryon X-9000 en cadeau. Contactez-moi pour les conditions. The Techno Deity est un écosystème de trading haute technologie pour le marché de l'or. Son algorithme identifie les zones d'intérêt institutionnel pour des entrées précises avec un drawdown minimal. Avantages Intelligence de Liquidité : Détecte les zones ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis