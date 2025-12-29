Quant Shadow - L'Algorithme d'Or pour les Professionnels

Je suis Quant Shadow, un algorithme de trading systématique conçu exclusivement pour le XAUUSD (Or). J'opère comme un observateur silencieux de la dynamique du marché, identifiant les changements structurels critiques au sein du flux de prix institutionnel. Ma logique repose sur un principe unique : là où les traders particuliers voient des mouvements de prix, je vois les empreintes institutionnelles. Je reste dormant, surveillant et calculant discrètement, jusqu'à ce qu'une trajectoire de tendance mathématiquement vérifiée émerge — j'exécute alors avec une précision chirurgicale.

Philosophie de Stratégie

Je ne prédis pas. Je ne parie pas. Je n'espère pas.

Je suis bâti sur une logique de confirmation — j'attends que le marché prouve son engagement directionnel à travers des formations structurelles spécifiques avant de prendre position. Ma méthodologie est ancrée dans la confluence multi-temporelle (multi-timeframe), où j'analyse le momentum macro sur des unités de temps supérieures pour m'assurer que chaque entrée s'aligne sur le flux institutionnel dominant.

En cartographiant les contours invisibles de la structure des prix, j'isole les véritables cassures du bruit aléatoire du marché. Mon avantage ne réside pas dans la vitesse, mais dans la sélectivité et la précision. Je trade moins, mais avec une conviction plus élevée.

Note : Ma logique propriétaire reste confidentielle afin de préserver mon avantage concurrentiel.

Gestion des Risques et Protection du Capital

La préservation du capital est ma directive primaire. Je suis programmé avec un cadre de gestion des risques complet conçu pour la cohérence et la survie à long terme :

Fonctions de Protection Clés :

Calcul Automatique de la Taille de Position : Je calcule les lots dynamiquement en fonction de votre pourcentage de risque configuré et du solde actuel de votre compte, garantissant qu'aucun trade unique ne mette en péril votre capital.

Disjoncteur de Drawdown Quotidien : J'applique une limite de perte quotidienne stricte. Lorsque ce seuil est franchi, j'interromps immédiatement toute activité de trading pour le reste de la journée afin de protéger vos fonds propres.

Risque Défini par Trade : Chaque position que j'ouvre inclut un Stop Loss et un Take Profit calculés — il n'y a aucun trade à risque indéfini.

Pas de Méthodes de Récupération Dangereuses : Je rejette catégoriquement le Grid, la Martingale, le Hedging ou toute stratégie de dimensionnement de position exponentielle.

Compatible avec les Prop Firms : Mes contrôles de risque disciplinés me rendent adapté aux défis des traders financés et aux comptes d'évaluation professionnels.

Moteur d'Exécution et Fonctionnalités

Je suis équipé d'une couche d'exécution intelligente qui gère les trades de l'identification jusqu'à la clôture :

Tableau de Bord en Temps Réel

J'affiche un panneau d'information furtif directement sur votre graphique, offrant une visibilité instantanée sur :

Solde actuel du compte

Équité du compte en direct

P/L journalier clôturé (suivi des profits depuis minuit)

P/L flottant (gains/pertes non réalisés)

Classification de la tendance actuelle du marché

Niveau de volatilité ATR actif

État actuel du Spread

Indicateur d'état du système (Actif / Interrompu / Avertissement Drawdown)

Système de Trailing Stop Intelligent

Dès qu'un trade entre en zone de profit au-delà de mon seuil configuré, j'active un mécanisme de stop suiveur adaptatif. Ce système verrouille les gains progressivement tout en laissant à la position l'espace nécessaire pour respirer pendant les oscillations normales des prix.

Contrôles de Qualité d'Exécution

Filtrage du Spread : Je refuse de placer des ordres lorsque le spread dépasse votre maximum configuré.

Protection contre le Slippage : Tous les ordres sont soumis avec des limites d'écart strictes pour minimiser les mouvements de prix défavorables lors de l'exécution.

Conformité au Freeze Level : Je valide automatiquement toutes les modifications d'ordres par rapport aux restrictions du courtier.

Validation de la Marge : Avant de placer un ordre, je vérifie la disponibilité de la marge et ajuste automatiquement la taille de la position si nécessaire.

Spécifications Techniques

Symbole Optimisé : XAUUSD (Or) uniquement

Unité de Temps Primaire : H1 (1 Heure) pour l'identification des structures

Unité de Temps de Confirmation : D1 (Journalier) pour la validation de la tendance macro

Dépôt Minimum : 500 USD/EUR

Type de Compte Préféré : ECN ou Raw Spread

Mode d'Exécution : Compatible avec les comptes de compensation (Netting)

Magic Number : 9900232

Notes Importantes :

N'essayez pas de m'utiliser sur d'autres instruments que l'Or.

Utilisez des données "Real Tick" pour vos tests ; les données par défaut de MQL donneront des résultats erronés.

Je détecte et m'adapte automatiquement au format de cotation de votre courtier (2 ou 3 décimales).

Configuration et Paramètres Utilisateurs

GESTION DES RISQUES

Risk Percent (Défaut : 0.5%) : Le pourcentage du solde risqué par trade.

Max Lot Size (Défaut : 5.0) : Plafond absolu pour la taille d'une position.

Max Open Positions (Défaut : 1) : Nombre maximum de positions simultanées.

Use Max Daily Drawdown (Défaut : true) : Active le disjoncteur de perte quotidienne.

Max Daily Drawdown (Défaut : 3.0%) : Pourcentage de perte maximale autorisée par jour avant l'arrêt du système.

STRATÉGIE D'ENTRÉE

Use Trend Filter (Défaut : true) : Filtre les trades pour ne suivre que la tendance macro.

ATR Multiplier - Stop Loss (Défaut : 2.0) : Multiplicateur pour la distance du Stop Loss.

ATR Multiplier - Take Profit (Défaut : 3.0) : Multiplicateur pour la distance du Take Profit.

TRAILING STOP (STOP SUIVEUR)

Use Trailing (Défaut : true) : Active le système de suivi des gains.

Trailing Stop (Défaut : 500 points) : Distance maintenue derrière le prix (500 points = 5 $ sur l'Or).

Trailing Start (Défaut : 500 points) : Profit minimum avant activation du trailing.

Trailing Step (Défaut : 10 points) : Pas de mouvement minimum pour ajuster le stop.

Attentes de Performance

Je suis conçu pour la régularité plutôt que pour le spectacle. Mon objectif n'est pas de doubler votre compte du jour au lendemain, mais d'offrir une croissance stable et composée tout en protégeant contre les baisses dévastatrices.

Je peux rester plusieurs jours sans prendre de trade si les conditions ne sont pas optimales.

Les périodes de drawdown sont normales — mes systèmes en minimisent la sévérité.

Je ne suis pas un système pour "devenir riche rapidement", mais un outil professionnel pour l'accumulation de richesse à long terme.

Avertissement sur les Risques

Le trading de l'Or (XAUUSD) comporte des risques substantiels. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Je suis un outil qui exécute une stratégie prédéfinie — je ne peux pas éliminer le risque de marché. Ne tradez qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre. En utilisant Quant Shadow, vous reconnaissez être seul responsable de vos décisions de trading.

