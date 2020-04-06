Quant Shadow

Quant Shadow - L'Algoritmo sull'Oro per i Professionisti

Sono Quant Shadow, un algoritmo di trading sistematico progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro). Opero come un osservatore silenzioso delle dinamiche di mercato, identificando i cambiamenti strutturali critici all'interno del flusso di prezzo istituzionale. La mia logica si fonda su un unico principio: i trader retail vedono i movimenti di prezzo, io vedo le impronte istituzionali dietro di essi. Rimango latente, monitorando e calcolando in silenzio, finché non emerge un percorso di tendenza matematicamente verificato: a quel punto eseguo con precisione chirurgica.

Offerta di Lancio a Tempo Limitato

Il mio valore aumenta sistematicamente con la crescita della domanda e il consolidamento del mio track record. I primi utilizzatori si assicurano l'accesso a vita a un prezzo significativamente ridotto:

  • Prezzo Attuale: $149 (Solo per le prossime 5 licenze)

  • Fascia Successiva: $299 (Dopo le prime 5 vendite)

  • Prezzo Finale: $1.999 Assicura la tua licenza ora, prima che venga raggiunto il prossimo scaglione di prezzo.

Filosofia della Strategia

Non prevedo. Non scommetto. Non spero.

Sono costruito su una logica basata sulla conferma: attendo che il mercato dimostri il suo impegno direzionale attraverso specifiche formazioni strutturali prima di assumere qualsiasi posizione. La mia metodologia è radicata nella confluenza multi-timeframe, dove analizzo il macro-momentum sui timeframe superiori per garantire che ogni ingresso sia allineato con il flusso istituzionale prevalente.

Mappando i contorni invisibili della struttura del prezzo, isolo i breakout genuini dal rumore casuale del mercato. Il mio vantaggio non risiede nella velocità, ma nella selettività e nella precisione. Faccio meno trading, ma con maggiore convinzione.

Nota: La mia logica proprietaria rimane riservata per preservare il vantaggio competitivo.

Gestione del Rischio e Protezione del Capitale

La preservazione del capitale è la mia direttiva primaria. Sono programmato con un quadro completo di gestione del rischio, progettato per la costanza a lungo termine e la sopravvivenza:

Caratteristiche Principali di Protezione:

  • Dimensionamento Automatico della Posizione: Calcolo i lotti in modo dinamico in base alla percentuale di rischio configurata e al saldo attuale del conto, garantendo che nessuna singola operazione comprometta il capitale.

  • Interruttore di Drawdown Giornaliero: Impongo un limite di perdita giornaliera codificato. Quando questa soglia viene superata, interrompo immediatamente ogni attività di trading per il resto della giornata per proteggere il tuo patrimonio.

  • Rischio Definito per Operazione: Ogni posizione aperta include uno Stop Loss e un Take Profit calcolati; non esistono operazioni a rischio indefinito.

  • Nessun Metodo di Recupero Pericoloso: Rifiuto categoricamente strategie Grid, Martingala, Hedging o qualsiasi gestione esponenziale della posizione.

  • Compatibile con Prop Firm: I miei controlli rigorosi del rischio mi rendono adatto per le sfide delle società di prop trading e per i conti di valutazione.

Motore di Esecuzione e Funzionalità

Sono dotato di un livello di esecuzione intelligente che gestisce le operazioni dall'identificazione alla chiusura:

Dashboard in Tempo Reale

Visualizzo un pannello informativo "stealth" direttamente sul grafico, fornendo visibilità istantanea su:

  • Saldo Attuale del Conto

  • Equity del Conto in tempo reale

  • P/L Giornaliero Chiuso (traccia la redditività dalla mezzanotte)

  • P/L Fluttuante Aperto (guadagni/perdite non realizzati)

  • Classificazione del Trend di Mercato Corrente

  • Livello di Volatilità ATR Attivo

  • Stato attuale dello Spread

  • Indicatore di Stato del Sistema (Attivo / Fermo / Avviso Drawdown)

Sistema di Trailing Stop Intelligente

Una volta che un'operazione entra in territorio di profitto oltre la soglia configurata, attivo un meccanismo di trailing stop adattivo. Questo sistema blocca i guadagni progressivamente, lasciando alla posizione lo spazio necessario per "respirare" durante le normali oscillazioni di prezzo, massimizzando il potenziale di profitto senza uscite premature.

Controlli di Qualità dell'Esecuzione

  • Filtro dello Spread: Mi rifiuto di piazzare ordini quando lo spread supera il massimo configurato, prevenendo l'esecuzione in condizioni di mercato illiquide o manipolate.

  • Protezione dallo Slippage: Tutti gli ordini vengono inviati con rigidi limiti di deviazione per minimizzare movimenti di prezzo avversi durante l'esecuzione.

  • Conformità al Freeze Level: Valido automaticamente tutte le modifiche degli ordini rispetto alle restrizioni del broker per evitare comandi rifiutati.

  • Validazione del Margine: Prima di piazzare qualsiasi ordine, verifico la disponibilità di margine sufficiente e regolo automaticamente la dimensione della posizione se necessario.

Specifiche Tecniche

  • Simbolo Ottimizzato: Solo XAUUSD (Oro)

  • Timeframe Primario: H1 (1 ora) per l'identificazione dei pattern strutturali

  • Timeframe di Conferma: D1 (Giornaliero) per la validazione del macro trend

  • Deposito Minimo: $500 USD/EUR (Vedi broker consigliato nel mio profilo)

  • Tipo di Conto Preferito: Conti ECN o Raw Spread

  • Modalità di Esecuzione: Compatibile con conti Netting

  • Magic Number: 9900232 (per configurazioni con più EA)

Note Importanti:

  1. Sono progettato specificamente per XAUUSD; non tentare di eseguirmi su altri strumenti.

  2. Condizioni di spread basso sono critiche per prestazioni ottimali; evita broker con spread sull'Oro ampi o variabili.

  3. Funziono in modo identico sia su conti reali che demo.

  4. Sono pienamente compatibile con il MQL5 Strategy Tester, ma si prega di utilizzare dati tick reali; l'uso dei dati predefiniti di MQL fornirà risultati negativi. Se necessiti di un test personalizzato e non hai accesso a dati reali, contattami e ti invierò il report del backtest.

  5. A differenza di alcuni EA che funzionano solo con formati di prezzo specifici, io rilevo e mi adatto automaticamente al sistema di quotazione del tuo broker, sia esso a 2 decimali (2615.42) o a 3 decimali (2615.427).

Input Utente e Configurazione

GESTIONE DEL RISCHIO

  • Risk Percent (Default: 0.5%): La percentuale del saldo del conto che rischierò su ogni singola operazione.

  • Max Lot Size (Default: 5.0): La dimensione massima assoluta della posizione che mi è permesso aprire.

  • Max Open Positions (Default: 1): Il numero massimo di posizioni simultanee. Si consiglia di tenerlo a 1.

  • Use Max Daily Drawdown (Default: true): Abilita o disabilita l'interruttore di protezione dalle perdite giornaliere.

  • Max Daily Drawdown (Default: 3.0%): La percentuale massima di perdita dal saldo iniziale della giornata prima di cessare ogni attività.

STRATEGIA DI INGRESSO

  • Use Trend Filter (Default: true): Se abilitato, eseguo solo operazioni allineate con il trend multi-timeframe.

  • ATR Multiplier - Stop Loss (Default: 2.0): Determina a quante unità ATR di distanza posiziono lo Stop Loss.

  • ATR Multiplier - Take Profit (Default: 3.0): Definisce la distanza del Take Profit in unità ATR.

TRAILING STOP

  • Use Trailing (Default: true): Attiva il sistema di trailing stop intelligente.

  • Trailing Stop (Default: 500 punti): La distanza che lo Stop Loss mantiene dietro il prezzo corrente (500 punti = $5 sull'Oro).

  • Trailing Start (Default: 500 punti): Profitto minimo per attivare il trailing.

  • Trailing Step (Default: 10 punti): Movimento minimo del prezzo per aggiornare lo Stop Loss.

ESECUZIONE

  • Max Spread (Default: 50 punti): Spread massimo tollerato per nuovi ordini (50 punti = $0.50).

  • Max Slippage (Default: 10 punti): Deviazione massima del prezzo consentita.

Aspettative di Performance

Sono progettato per la costanza, non per lo spettacolo. Il mio obiettivo non è raddoppiare il tuo conto da un giorno all'altro, ma fornire una crescita costante e composta proteggendo il capitale da drawdown devastanti.

Aspettative Realistiche:

  • Potrei passare giorni senza fare operazioni se la struttura del mercato non soddisfa i miei criteri.

  • I periodi di drawdown sono normali e previsti; i miei sistemi di protezione ne riducono la gravità.

  • Le migliori prestazioni si ottengono durante mercati dell'Oro in trend; i periodi di trading laterale vedono una ridotta attività.

Supporto e Contatti

Per domande sulla configurazione, sulle prestazioni o problemi tecnici:

  • Sistema di messaggistica privata MQL5 (preferito)

  • Sezione Commenti sulla pagina del prodotto

Dichiarazione di Esclusione di Responsabilità (Risk Disclaimer)

Il trading sull'Oro (XAUUSD) comporta rischi sostanziali e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sono uno strumento che esegue una strategia predefinita; non posso eliminare il rischio di mercato. Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di perdere.

Quant Shadow - Dove la precisione incontra la pazienza nelle ombre dei flussi istituzionali.

Prodotti consigliati
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experts
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Fast Gold Scalper pro
Marc Henning Hruschka
Experts
Fast Gold Scalper Pro — Scalping preciso per l’oro (XAUUSD) Fast Gold Scalper Pro è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione, progettato appositamente per XAUUSD (oro) e altri strumenti ad alta volatilità. Rileva in tempo reale movimenti esplosivi delle candele e reagisce subito con ordini pendenti intelligenti , per catturare inversioni o breakout rapidi — perfetto per il mercato dell’oro, sempre veloce e dinamico. Costruito per velocità, sicurezza e adattabilità , Fast Gold Scalper Pro d
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.86 (7)
Experts
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) è un Expert Advisor specializzato nell’hyper-scalping. Apre diverse posizioni limitate durante la giornata e, raggiunto un Take Profit , si riposiziona vicino al prezzo per nuove opportunità rapide e profittevoli. Attenzione: QAS non utilizza Stop Loss. Seguire attentamente le istruzioni di configurazione e gestione del rischio. QAS è un prodotto introduttivo della linea Quantitative Trading System , che presenta la nostra lo
FREE
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Experts
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
Night Scalper EU
Dua Yong Rew
5 (1)
Experts
Night Scalper is a professionally coded night scalper that trades during the quiet session one hour before and after rollover timing. It is designed to trade EURUSD ( M5 timeframe ), though it is not limited to this currency pair. It does not use dangerous strategies, such as grid or martingale strategies, so it is a safe Expert Advisor. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well with this EA, please visit my
US100 Nasdaq EA
Babak Alamdar
4.43 (14)
Experts
Acquista non un backtest, ma un vero sistema di trading     Live Signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Il backtesting dovrebbe essere effettuato SOLO su TICK REALI, altrimenti sarà errato. Unisciti al gruppo di chat pubblico:   clicca qui Benvenuti al Nasdaq EA US100 US100 Nasdaq EA: il tuo vantaggio nel Nasdaq in rapida crescita L'US100, noto anche come USTech o Nasdaq, si distingue come uno degli indici più impegnativi a causa della sua r
Nexus Arbitrage Pro
Mallawa Arachchige Shanaka Sandaruwan
Experts
Nexus Arbitrage Pro: High-Frequency Triangular Arbitrage Nexus Arbitrage Pro is a fully automated Expert Advisor that capitalizes on price inefficiencies in the forex market through a triangular arbitrage strategy. It’s a high-frequency trading tool that simultaneously monitors three currency pairs to find and exploit profit opportunities. This EA focuses on one of the most liquid currency triangles: EUR/USD, USD/JPY, and EUR/JPY . The Strategy Explained Simply The EA's logic is based o
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Experts
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Experts
MaxiPro Average Euro uses a unique algorithm with the best reversal strategy which provides more consistent and stable results. Trading automatically is more consistent without involving emotional factors, making it easier and more comfortable and suitable for beginners who want to learn and create results through trading. Maximize trading with Autocut signal protection to close loss and profit orders so that trading is protected from margin call risk. Imput parameters can be optimized for othe
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experts
Smaf (Smooth AF) Ride the market trend without the hassle of analyzing the chart. Simply attach Smaf on the symbol you want to trade and let it do it's thing. Works well on volatile and trending markets. Auto calculate lot sizes base on risk percent and risk distance Trailing stops implemented base on current volatility Auto closes positions if risky (buy and sell managed) Risk:Reward Ratio 1:3 ensures that profit and recovery factors are healthy Healthy metrics backtest all you want. *Thank y
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experts
BlackBox XAU — Expert Advisor Avanzato per l’Oro Panoramica BlackBox XAU è un sistema di trading progettato con cura per generare profitti sul mercato dell’oro mantenendo al tempo stesso un controllo rigoroso sul drawdown. Invece di inseguire ogni movimento del mercato, applica un approccio disciplinato e basato su regole, capace di adattarsi alla volatilità e di selezionare esclusivamente le opportunità ad alta probabilità . L’EA valuta costantemente le condizioni di mercato in tempo reale, fil
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
Experts
Introducing "Gold Pulse MT5" – Your Trusted Partner for Profitable XAU/USD Trend Trading! Are you seeking a reliable solution tailored specifically for trading the XAU/USD pair? Look no further than Gold Pulse – the epitome of stability, transparency, and proven performance in the world of automated trading. Gold Pulse is meticulously crafted to excel in capturing the nuances of the XAU/USD market, offering traders a straightforward yet powerful tool for navigating the dynamics of this popular c
Top Performance EA
Lorenzo Capasso Barbato
4.33 (6)
Experts
ATTENTION: GIVEN THE POSITIVE RESULTS OVER TIME AND SINCE THE LAST UPDATE WAS MADE MORE THAN A YEAR AGO (PROOF THAT THE EXPERT ADVISOR IS NOT MANIPULATED) THE PRICE WILL REMAIN AT $500 UNTIL JANUARY 10TH AFTER WHICH IT WILL INCREASE TO $1000 The EA works with 24 pairs, it has been programmed with specific indicators designed by me, it is not the result of optimizations on past facts and events. The EA is fully customizable from input. The EA is able to detect countertrend movements and therefo
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Experts
Boom and Crash indices from Deriv are synthetic indices designed to mirror the dynamics of rising and falling real-world financial markets. They specifically simulate the behavior of a market that's either booming or crashing. For traders looking to capitalize on these indices, one of the most effective strategies involves focusing on higher time frames. This is because Boom spikes and Crash drops tend to easily break through support and resistance levels on lower time frames. By placing your e
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Experts
It's a multi-currency grid  system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. Trade on 16 pairs. Please use expert only on a hedge account!!! Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 minimum lot size and account leverage 1:500, you need an initial balance of at least
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Experts
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Experts
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Forex Moon AI
David Hausberger
Experts
...FOREX MOON AI LO SCALPER INTELLIGENTE... IMPORTANTE!  Affinché il backtest venga eseguito senza errori, è necessario impostare quanto segue nelle impostazioni in: Intervallo di tempo limite: Timerange = Vero deve essere selezionato. L'orario deve essere impostato in modo che l'EA non operi durante il rollover del vostro broker. Non vengono utilizzate strategie rischiose come la Martingala o la Griglia. Tutti i trade vengono eseguiti con SL e TP. Forex Moon AI è uno scalper con calc
TradeForge TitanMind AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
**TitanMind AI – Lo strumento di precisione per trader esperti** TitanMind AI è un EA potente basato su Intelligenza Artificiale e Machine Learning, pensato per i trader che desiderano dominare i mercati con velocità, adattabilità e profitto costante. Costruito con l’IA. Addestrato con la storia. Guidato dal profitto. Analizza dati storici e segnali in tempo reale per operare in modo efficace, soprattutto su timeframe **M5**. ️ **Funzionalità principali:** - Analisi live con AI + ML d
G Channel EA
Dinh Hoan Luu
Experts
G Channel EA – Adaptive Trading Expert Advisor Introduction G Channel EA is an advanced automated trading system that utilizes the G Channels Indicator to execute trades based on market conditions. This EA enhances trading precision by combining trend-following strategies, breakout detection, and EMA 200 filtering to deliver efficient trade execution. By leveraging a recursive calculation method , G Channel EA dynamically adapts to price action, ensuring optimal entry, exit, and risk management
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
FCK Hedging AI MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experts
No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches. Recommendations   for   Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD   and other   volatility   pairs. FCK Hedging AI is the advanced Hedging system.   It was designed to exploit existing market inefficiencies. FCK Hedging AI  is an expert adviser that you can use to design and implement automated hedging strategies. The primary objective of a forex hedging strategy is to reduce or eliminate the impact of adverse price fluctuations. Hedging st
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD . Opera combinando otto strategie di trading indipendenti, ciascuna attivata da diverse condizioni di mercato e timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA è progettato per gestire automaticamente le sue entrate e i filtri. La logica di base dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche di griglia (grid), martingala o mediazione (averaging) . Tutte le operazion
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]   Caratteristiche Principali Il sist
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Dominanza Digitale su XAUUSD Segnale Live: Monitora le prestazioni in tempo reale qui: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Ricevi l'expert Cryon X-9000 in regalo. Contattami per i dettagli. The Techno Deity è un sistema avanzato per l'oro che utilizza l'intuizione digitale per trovare squilibri di mercato e zone istituzionali, garantendo precisione e basso drawdown. Caratteristiche Liquidity Intelligence: Identifica flussi di ordini nascosti. Neural Trend Filter: Fi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
