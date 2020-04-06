Quant Shadow - L'Algoritmo sull'Oro per i Professionisti

Sono Quant Shadow, un algoritmo di trading sistematico progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro). Opero come un osservatore silenzioso delle dinamiche di mercato, identificando i cambiamenti strutturali critici all'interno del flusso di prezzo istituzionale. La mia logica si fonda su un unico principio: i trader retail vedono i movimenti di prezzo, io vedo le impronte istituzionali dietro di essi. Rimango latente, monitorando e calcolando in silenzio, finché non emerge un percorso di tendenza matematicamente verificato: a quel punto eseguo con precisione chirurgica.

Offerta di Lancio a Tempo Limitato

Il mio valore aumenta sistematicamente con la crescita della domanda e il consolidamento del mio track record. I primi utilizzatori si assicurano l'accesso a vita a un prezzo significativamente ridotto:

Prezzo Attuale: $149 (Solo per le prossime 5 licenze)

Fascia Successiva: $299 (Dopo le prime 5 vendite)

Prezzo Finale: $1.999 Assicura la tua licenza ora, prima che venga raggiunto il prossimo scaglione di prezzo.

Filosofia della Strategia

Non prevedo. Non scommetto. Non spero.

Sono costruito su una logica basata sulla conferma: attendo che il mercato dimostri il suo impegno direzionale attraverso specifiche formazioni strutturali prima di assumere qualsiasi posizione. La mia metodologia è radicata nella confluenza multi-timeframe, dove analizzo il macro-momentum sui timeframe superiori per garantire che ogni ingresso sia allineato con il flusso istituzionale prevalente.

Mappando i contorni invisibili della struttura del prezzo, isolo i breakout genuini dal rumore casuale del mercato. Il mio vantaggio non risiede nella velocità, ma nella selettività e nella precisione. Faccio meno trading, ma con maggiore convinzione.

Nota: La mia logica proprietaria rimane riservata per preservare il vantaggio competitivo.

Gestione del Rischio e Protezione del Capitale

La preservazione del capitale è la mia direttiva primaria. Sono programmato con un quadro completo di gestione del rischio, progettato per la costanza a lungo termine e la sopravvivenza:

Caratteristiche Principali di Protezione:

Dimensionamento Automatico della Posizione: Calcolo i lotti in modo dinamico in base alla percentuale di rischio configurata e al saldo attuale del conto, garantendo che nessuna singola operazione comprometta il capitale.

Interruttore di Drawdown Giornaliero: Impongo un limite di perdita giornaliera codificato. Quando questa soglia viene superata, interrompo immediatamente ogni attività di trading per il resto della giornata per proteggere il tuo patrimonio.

Rischio Definito per Operazione: Ogni posizione aperta include uno Stop Loss e un Take Profit calcolati; non esistono operazioni a rischio indefinito.

Nessun Metodo di Recupero Pericoloso: Rifiuto categoricamente strategie Grid, Martingala, Hedging o qualsiasi gestione esponenziale della posizione.

Compatibile con Prop Firm: I miei controlli rigorosi del rischio mi rendono adatto per le sfide delle società di prop trading e per i conti di valutazione.

Motore di Esecuzione e Funzionalità

Sono dotato di un livello di esecuzione intelligente che gestisce le operazioni dall'identificazione alla chiusura:

Dashboard in Tempo Reale

Visualizzo un pannello informativo "stealth" direttamente sul grafico, fornendo visibilità istantanea su:

Saldo Attuale del Conto

Equity del Conto in tempo reale

P/L Giornaliero Chiuso (traccia la redditività dalla mezzanotte)

P/L Fluttuante Aperto (guadagni/perdite non realizzati)

Classificazione del Trend di Mercato Corrente

Livello di Volatilità ATR Attivo

Stato attuale dello Spread

Indicatore di Stato del Sistema (Attivo / Fermo / Avviso Drawdown)

Sistema di Trailing Stop Intelligente

Una volta che un'operazione entra in territorio di profitto oltre la soglia configurata, attivo un meccanismo di trailing stop adattivo. Questo sistema blocca i guadagni progressivamente, lasciando alla posizione lo spazio necessario per "respirare" durante le normali oscillazioni di prezzo, massimizzando il potenziale di profitto senza uscite premature.

Controlli di Qualità dell'Esecuzione

Filtro dello Spread: Mi rifiuto di piazzare ordini quando lo spread supera il massimo configurato, prevenendo l'esecuzione in condizioni di mercato illiquide o manipolate.

Protezione dallo Slippage: Tutti gli ordini vengono inviati con rigidi limiti di deviazione per minimizzare movimenti di prezzo avversi durante l'esecuzione.

Conformità al Freeze Level: Valido automaticamente tutte le modifiche degli ordini rispetto alle restrizioni del broker per evitare comandi rifiutati.

Validazione del Margine: Prima di piazzare qualsiasi ordine, verifico la disponibilità di margine sufficiente e regolo automaticamente la dimensione della posizione se necessario.

Specifiche Tecniche

Simbolo Ottimizzato: Solo XAUUSD (Oro)

Timeframe Primario: H1 (1 ora) per l'identificazione dei pattern strutturali

Timeframe di Conferma: D1 (Giornaliero) per la validazione del macro trend

Deposito Minimo: $500 USD/EUR (Vedi broker consigliato nel mio profilo)

Tipo di Conto Preferito: Conti ECN o Raw Spread

Modalità di Esecuzione: Compatibile con conti Netting

Magic Number: 9900232 (per configurazioni con più EA)

Note Importanti:

Sono progettato specificamente per XAUUSD; non tentare di eseguirmi su altri strumenti. Condizioni di spread basso sono critiche per prestazioni ottimali; evita broker con spread sull'Oro ampi o variabili. Funziono in modo identico sia su conti reali che demo. Sono pienamente compatibile con il MQL5 Strategy Tester, ma si prega di utilizzare dati tick reali; l'uso dei dati predefiniti di MQL fornirà risultati negativi. Se necessiti di un test personalizzato e non hai accesso a dati reali, contattami e ti invierò il report del backtest. A differenza di alcuni EA che funzionano solo con formati di prezzo specifici, io rilevo e mi adatto automaticamente al sistema di quotazione del tuo broker, sia esso a 2 decimali (2615.42) o a 3 decimali (2615.427).

Input Utente e Configurazione

GESTIONE DEL RISCHIO

Risk Percent (Default: 0.5%): La percentuale del saldo del conto che rischierò su ogni singola operazione.

Max Lot Size (Default: 5.0): La dimensione massima assoluta della posizione che mi è permesso aprire.

Max Open Positions (Default: 1): Il numero massimo di posizioni simultanee. Si consiglia di tenerlo a 1.

Use Max Daily Drawdown (Default: true): Abilita o disabilita l'interruttore di protezione dalle perdite giornaliere.

Max Daily Drawdown (Default: 3.0%): La percentuale massima di perdita dal saldo iniziale della giornata prima di cessare ogni attività.

STRATEGIA DI INGRESSO

Use Trend Filter (Default: true): Se abilitato, eseguo solo operazioni allineate con il trend multi-timeframe.

ATR Multiplier - Stop Loss (Default: 2.0): Determina a quante unità ATR di distanza posiziono lo Stop Loss.

ATR Multiplier - Take Profit (Default: 3.0): Definisce la distanza del Take Profit in unità ATR.

TRAILING STOP

Use Trailing (Default: true): Attiva il sistema di trailing stop intelligente.

Trailing Stop (Default: 500 punti): La distanza che lo Stop Loss mantiene dietro il prezzo corrente (500 punti = $5 sull'Oro).

Trailing Start (Default: 500 punti): Profitto minimo per attivare il trailing.

Trailing Step (Default: 10 punti): Movimento minimo del prezzo per aggiornare lo Stop Loss.

ESECUZIONE

Max Spread (Default: 50 punti): Spread massimo tollerato per nuovi ordini (50 punti = $0.50).

Max Slippage (Default: 10 punti): Deviazione massima del prezzo consentita.

Aspettative di Performance

Sono progettato per la costanza, non per lo spettacolo. Il mio obiettivo non è raddoppiare il tuo conto da un giorno all'altro, ma fornire una crescita costante e composta proteggendo il capitale da drawdown devastanti.

Aspettative Realistiche:

Potrei passare giorni senza fare operazioni se la struttura del mercato non soddisfa i miei criteri.

I periodi di drawdown sono normali e previsti; i miei sistemi di protezione ne riducono la gravità.

Le migliori prestazioni si ottengono durante mercati dell'Oro in trend; i periodi di trading laterale vedono una ridotta attività.

Supporto e Contatti

Per domande sulla configurazione, sulle prestazioni o problemi tecnici:

Sistema di messaggistica privata MQL5 (preferito)

Sezione Commenti sulla pagina del prodotto

Dichiarazione di Esclusione di Responsabilità (Risk Disclaimer)

Il trading sull'Oro (XAUUSD) comporta rischi sostanziali e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sono uno strumento che esegue una strategia predefinita; non posso eliminare il rischio di mercato. Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di perdere.

Quant Shadow - Dove la precisione incontra la pazienza nelle ombre dei flussi istituzionali.