Quant Shadow - O Algoritmo de Ouro para Profissionais

Eu sou o Quant Shadow, um algoritmo de negociação sistemática desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (Ouro). Opero como um observador silencioso da dinâmica do mercado, identificando mudanças estruturais críticas dentro do fluxo de ordens institucional. Minha lógica fundamenta-se em um princípio único: traders de varejo veem movimentos de preço, eu vejo as pegadas institucionais por trás deles. Permaneço dormente, monitorando e calculando silenciosamente, até que um caminho de tendência matematicamente verificado surja — então, executo com precisão cirúrgica.

Oferta de Lançamento por Tempo Limitado

Meu valor aumenta sistematicamente conforme a demanda cresce e meu histórico se consolida. Os primeiros usuários garantem acesso vitalício a preços significativamente reduzidos:

  • Preço Atual: $149 (Apenas para as próximas 5 licenças)

  • Próximo Nível: $299 (Após as primeiras 5 vendas)

  • Preço Final: $1.999 Garanta sua licença agora antes que o próximo marco de preço seja atingido.

Filosofia da Estratégia

Eu não prevejo. Eu não aposto. Eu não espero.

Sou construído sobre uma lógica baseada em confirmação — aguardo que o mercado prove seu compromisso direcional através de formações estruturais específicas antes de assumir qualquer posição. Minha metodologia está enraizada na confluência de múltiplos tempos gráficos, onde analiso o momentum macro em períodos maiores para garantir que cada entrada esteja alinhada com o fluxo institucional predominante.

Ao mapear os contornos invisíveis da estrutura de preços, isolo rompimentos genuínos do ruído aleatório do mercado. Minha vantagem não reside na velocidade, mas na seletividade e precisão. Eu opero menos, mas com maior convicção.

Nota: Minha lógica proprietária permanece confidencial para preservar a vantagem competitiva.

Gestão de Risco e Proteção de Capital

A preservação de capital é minha diretriz primária. Sou programado com uma estrutura abrangente de gerenciamento de risco, projetada para consistência e sobrevivência a longo prazo:

Recursos Principais de Proteção:

  • Dimensionamento Automático de Posição: Calculo o tamanho do lote dinamicamente com base na sua porcentagem de risco configurada e no saldo atual da conta, garantindo que nenhuma operação individual comprometa seu capital.

  • Disjuntor de Drawdown Diário: Aplico um limite de perda diária fixo no código. Quando esse limite é atingido, interrompo imediatamente toda a atividade de negociação pelo restante do dia para proteger seu patrimônio.

  • Risco Definido por Operação: Cada posição que abro inclui um Stop Loss e Take Profit calculados — não existem operações com risco indefinido.

  • Sem Métodos de Recuperação Perigosos: Rejeito categoricamente estratégias de Grade (Grid), Martingale, Hedging ou qualquer dimensionamento exponencial de posição.

  • Compatível com Prop Firms: Meus controles de risco disciplinados me tornam adequado para desafios de mesas proprietárias e contas de avaliação.

Mecanismo de Execução e Recursos

Estou equipado com uma camada de execução inteligente que gerencia as operações desde a identificação até o fechamento:

Painel em Tempo Real

Exibo um painel de informações discreto diretamente no seu gráfico, fornecendo visibilidade instantânea de:

  • Saldo Atual da Conta

  • Equidade (Equity) da Conta em Tempo Real

  • P/L Diário Fechado (rastreia a lucratividade desde a meia-noite)

  • P/L Flutuante Aberto (lucros/perdas não realizados)

  • Classificação da Tendência Atual do Mercado

  • Nível de Volatilidade ATR Ativo

  • Status do Spread Atual

  • Indicador de Status do Sistema (Ativo / Interrompido / Aviso de Drawdown)

Sistema de Trailing Stop Inteligente

Assim que uma operação entra em território lucrativo além do meu limite configurado, ativo um mecanismo de trailing stop adaptativo. Este sistema trava os lucros progressivamente, permitindo que a posição respire durante oscilações normais de preço, maximizando o potencial de lucro sem saídas prematuras.

Controles de Qualidade de Execução

  • Filtragem de Spread: Recuso-me a colocar ordens quando o spread excede o máximo configurado, evitando a execução durante condições de mercado ilíquidas ou manipuladas.

  • Proteção contra Slippage: Todas as ordens são enviadas com limites estritos de desvio para minimizar movimentos adversos de preço durante a execução.

  • Conformidade com Nível de Congelamento (Freeze Level): Valido automaticamente todas as modificações de ordem contra as restrições da corretora para evitar comandos rejeitados.

  • Validação de Margem: Antes de colocar qualquer ordem, verifico a disponibilidade de margem suficiente e ajusto automaticamente o tamanho da posição, se necessário.

Especificações Técnicas

  • Símbolo Otimizado: Apenas XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe Primário: H1 (1 Hora) para identificação de padrões estruturais

  • Timeframe de Confirmação: D1 (Diário) para validação da macro tendência

  • Depósito Mínimo: $500 USD/EUR (Veja a corretora recomendada no meu perfil)

  • Tipo de Conta Preferencial: Contas ECN ou Raw Spread

  • Modo de Execução: Compatível com contas Netting

  • Magic Number: 9900232 (para configurações de múltiplos EAs)

Notas Importantes:

  • Fui projetado especificamente para o XAUUSD — não tente me executar em outros instrumentos.

  • Condições de spread baixo são críticas para o desempenho ideal; evite corretoras com spreads de Ouro amplos ou variáveis.

  • Funcionou de forma idêntica em contas reais e demonstração.

  • Sou totalmente compatível com o Testador de Estratégias do MQL5 para validação histórica, mas, por favor, utilize dados de ticks reais - o uso de dados padrão do MQL fornecerá resultados negativos. Se precisar de um intervalo de teste personalizado e não tiver acesso a dados reais, entre em contato e enviarei o relatório de backtest.

  • Diferente de alguns EAs que funcionam apenas com formatos de preço específicos, eu detecto e me adapto automaticamente ao sistema de cotação da sua corretora — seja no formato de 2 decimais (2615.42) ou 3 decimais (2615.427).

Entradas do Usuário e Configuração

GESTÃO DE RISCO

  • Risk Percent (Padrão: 0.5%): A porcentagem do saldo da conta que arriscarei em cada operação individual. Por exemplo, com uma conta de $10.000 e risco de 0,5%, dimensionarei cada posição para que, se o Stop Loss for atingido, você perca aproximadamente $50. Traders conservadores usam 0,3-0,5%; traders agressivos podem usar 1-2%.

  • Max Lot Size (Padrão: 5.0): O tamanho máximo absoluto de posição que estou autorizado a abrir. Atua como um teto rígido para evitar posições excessivas em contas com grandes saldos.

  • Max Open Positions (Padrão: 1): O número máximo de posições simultâneas que posso manter. Definir como 1 garante exposição direcional única e focada.

  • Use Max Daily Drawdown (Padrão: true): Ativa ou desativa meu disjuntor de proteção contra perda diária.

  • Max Daily Drawdown (Padrão: 3.0%): A perda percentual máxima em relação ao saldo inicial do dia antes de eu cessar automaticamente todas as negociações. É sua rede de segurança contra perdas diárias catastróficas.

ESTRATÉGIA DE ENTRADA

  • Use Trend Filter (Padrão: true): Quando ativado, só realizo operações que se alinham com a direção da tendência multitemporal. Isso reduz significativamente sinais falsos em mercados laterais.

  • ATR Multiplier - Stop Loss (Padrão: 2.0): Determina a quantas unidades de ATR o Stop Loss será posicionado. O valor 2.0 equilibra proteção com espaço para a volatilidade normal.

  • ATR Multiplier - Take Profit (Padrão: 3.0): Define a distância do Take Profit. Uma configuração de 3.0 cria uma relação risco-recompensa de 1:1.5 quando o Stop Loss está em 2.0 ATR.

TRAILING STOP

  • Use Trailing (Padrão: true): Ativa o sistema de trailing stop inteligente.

  • Trailing Stop (Padrão: 500 points): A distância em pontos que o Stop Loss manterá atrás do preço atual. Para o Ouro, 500 pontos = $5.

  • Trailing Start (Padrão: 500 points): O lucro mínimo em pontos que uma operação deve atingir antes de ativar o trailing stop.

  • Trailing Step (Padrão: 10 points): O movimento de preço mínimo necessário antes de eu ajustar o Stop Loss.

EXECUÇÃO

  • Max Spread (Padrão: 50 points): O spread máximo que tolerarei. Para o Ouro, 50 pontos = $0.50.

  • Max Slippage (Padrão: 10 points): O desvio de preço máximo permitido entre a solicitação e a execução.

Expectativas de Desempenho

Fui projetado para a consistência em vez do espetáculo. Meu objetivo não é dobrar sua conta da noite para o dia, mas proporcionar um crescimento constante e composto, protegendo contra drawdowns devastadores.

Expectativas Realistas:

  • Posso passar dias sem realizar uma operação se a estrutura do mercado não atender aos meus critérios.

  • Períodos de drawdown são normais e esperados — meus sistemas de proteção minimizam sua gravidade.

  • O melhor desempenho ocorre durante mercados de Ouro em tendência; períodos de lateralização apresentam atividade reduzida.

  • Não sou um sistema de enriquecimento rápido. Sou uma ferramenta de negociação profissional construída para a acumulação de riqueza disciplinada e a longo prazo.

Suporte e Contato

Se você tiver dúvidas sobre configuração, desempenho ou encontrar problemas técnicos, entre em contato via:

  • Sistema de Mensagens Privadas do MQL5 (preferencial para respostas rápidas)

  • Seção de Comentários na página do produto

Aviso de Risco

Negociar Ouro (XAUUSD) envolve risco substancial e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não garante resultados futuros. Sou uma ferramenta que executa uma estratégia predefinida — não posso eliminar o risco de mercado. Negocie apenas com capital que você pode perder. É sua responsabilidade entender minha lógica e parâmetros de risco antes de me utilizar em uma conta real.

Ao usar o Quant Shadow, você reconhece que é o único responsável por suas decisões de negociação e resultados.

Quant Shadow — Onde a precisão encontra a paciência nas sombras do fluxo institucional.


