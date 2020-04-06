Quant Shadow - プロフェッショナルのためのゴールド・アルゴリズム

私は Quant Shadow です。XAUUSD（ゴールド）専用に設計された、体系的なトレーディング・アルゴリズムです。私は市場のダイナミクスの静かな観察者として、機関投資家のプライスフロー内における重要な構造的変化を特定します。私のロジックは、一つのシンプルな原則に基づいています。「一般トレーダーは価格の動きを見るが、私はその背後にある機関投資家の足跡を見る」というものです。私は数学的に検証されたトレンドパスが現れるまで、静かに監視と計算を続け、休眠状態を維持します。そして、その時が来れば外科的な精度で取引を実行します。

ストラテジーの哲学

私は予測しません。ギャンブルもしません。希望に縋ることもありません。

私は「確認ベース」のロジックに基づいて構築されています。ポジションを取る前に、特定の構造的形成を通じて市場が方向性を示したことを確認するまで待機します。私の手法は「マルチタイムフレーム・コンフルエンス（複数の時間軸の合流）」に根ざしており、上位足のマクロ・モメンタムを分析することで、すべてのエントリーが支配的な機関投資家のフローと一致するようにします。

価格構造の見えない輪郭をマッピングすることで、ランダムな市場のノイズから本物のブレイクアウトを分離します。私の優位性はスピードではなく、選別眼と精度にあります。取引頻度は低いですが、その分、高い確信を持って取引を行います。

注: 競争上の優位性を維持するため、独自のロジックは非公開としています。

リスク管理と資金保護

資金の保全は、私の最優先指令です。長期的な一貫性と生存を目的として設計された、包括的なリスク管理フレームワークがプログラムされています。

主な保護機能:

自動ポジションサイジング: 設定されたリスク率と現在の口座残高に基づき、ロットサイズを動的に計算します。単一の取引がお客様の資本を危険にさらすことはありません。

デイリー・ドローダウン・サーキットブレーカー: ハードコードされた1日の損失制限を適用します。この閾値を超えた場合、残りの時間はすべての取引活動を即座に停止し、お客様の純資産を保護します。

各取引の定義されたリスク: オープンするすべてのポジションには計算されたストップロス（損切り）とテイクプロフィット（利確）が含まれます。リスクが未定義の取引は行いません。

危険なリカバリー手法の排除: グリッド、マーチンゲール、ヘッジ、または指数関数的なポジションサイジング戦略は一切採用しません。

プロップファーム対応: 規律あるリスク管理により、プロの資金提供を受けるためのトレーダー・チャレンジや評価用アカウントにも適しています。

実行エンジンと機能

私は、トレードの特定からクローズまでを管理するインテリジェントな実行レイヤーを装備しています。

リアルタイム・ダッシュボード

チャート上にステルス情報パネルを直接表示し、以下を即座に可視化します：

現在の口座残高

ライブ口座の純資産（エクイティ）

確定済みの当日損益（午前0時からの利益/損失）

含み損益（未実現利益/損失）

現在の市場トレンド分類

アクティブなATRボラティリティ・レベル

現在のスプレッド状況

システム・ステータス・インジケーター（稼働中 / 停止中 / ドローダウン警告）

スマート・トレーリング・ストップ・システム

取引が設定した閾値を超えて利益圏に移動すると、適応型のトレーリング・ストップ機能が作動します。このシステムは、通常の価格変動の呼吸を許容しながら、段階的に利益を確定させ、早期撤退することなく利益を最大化します。

実行品質の管理

スプレッド・フィルター: スプレッドが設定された最大値を超えた場合、注文を見送ります。流動性の低い市場や操作的な市場条件下での実行を防ぎます。

スリッページ保護: すべての注文は、実行時の不利な価格変動を最小限に抑えるため、厳格な乖離制限を設けて送信されます。

フリーズレベル・コンプライアンス: 注文の拒否を防ぐため、すべての注文修正をブローカーの制限に対して自動的に検証します。

証拠金の検証: 注文を出す前に証拠金の余力を確認し、必要に応じてポジションサイズを自動調整します。

テクニカル仕様

最適化された通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）専用

プライマリ時間足: H1（1時間足） - 構造的なパターンの特定用

確認用時間足: D1（日足） - マクロトレンドの検証用

最小デポジット: $500 USD/EUR（プロフィールに記載の推奨ブローカーを参照）

推奨口座タイプ: ECN または Raw Spread 口座

実行モード: ネットティング口座対応

マジックナンバー: 9900232（複数EA運用時用）

重要な注意事項:

XAUUSD専用に設計されています。他の銘柄で実行しないでください。

最適なパフォーマンスには低スプレッド条件が不可欠です。ゴールドのスプレッドが広い、または変動の激しいブローカーは避けてください。

ライブ口座とデモ口座の両方で同一に機能します。

MQL5ストラテジーテスターでの履歴検証に対応していますが、必ず「リアルティックデータ」を使用してください。MQLのデフォルトデータを使用すると不正確な結果になります。カスタムテスト期間が必要で、リアルデータにアクセスできない場合は、ご連絡いただければバックテストレポートをお送りします。

2桁（2615.42）または3桁（2615.427）のどちらの価格形式でも、ブローカーの引用システムを自動的に検出して適応します。

ユーザー入力と設定

RISK MANAGEMENT（リスク管理）

Risk Percent (Default: 0.5%) 各取引でリスクにさらす口座残高の割合。例：$10,000の口座で0.5%の場合、損切り時に約$50の損失になるよう調整します。保守的：0.3-0.5%、攻撃的：1-2%。

Max Lot Size (Default: 5.0) 計算されたリスクに関わらず、私が開くことができる絶対的な最大ポジションサイズ。

Max Open Positions (Default: 1) 同時に保持できる最大ポジション数。1に設定することで、一つの方向に集中した露出を維持します。

Use Max Daily Drawdown (Default: true) 1日の損失保護サーキットブレーカーの有効/無効。

Max Daily Drawdown (Default: 3.0%) 取引を自動停止するまでの1日の最大損失率。致命的な損失を防ぐためのセーフティネットです。

ENTRY STRATEGY（エントリー戦略）

Use Trend Filter (Default: true) 有効な場合、マルチタイムフレームのトレンド方向に沿った取引のみを行います。

ATR Multiplier - Stop Loss (Default: 2.0) ATR（平均真の範囲）の何倍の距離にストップロスを置くかを決定します。

ATR Multiplier - Take Profit (Default: 3.0) ATRに基づいた利確目標の距離。2.0の損切りに対し、3.0の設定でリスクリワード比1:1.5となります。

TRAILING STOP（トレーリング・ストップ）

Use Trailing (Default: true) インテリジェント・トレーリング・ストップの有効化。

Trailing Stop (Default: 500 points) 価格を追跡する距離（ポイント）。ゴールドの場合、500ポイント = $5です。

Trailing Start (Default: 500 points) トレーリングを開始するために必要な最低利益ポイント。

Trailing Step (Default: 10 points) ストップを更新するための最小価格移動。

EXECUTION（実行設定）

Max Spread (Default: 50 points) 許容される最大スプレッド。50ポイント = $0.50。

Max Slippage (Default: 10 points) 許容される最大価格乖離。

パフォーマンスへの期待

私は派手さよりも一貫性を重視して設計されています。一晩で口座を2倍にすることではなく、壊滅的なドローダウンを防ぎながら、着実で複利的な成長を提供することを目指しています。

現実的な期待値:

市場構造が基準を満たさない場合、数日間取引を行わないことがあります。

ドローダウン期間は正常かつ想定内です。私の保護システムはその深刻さを最小限に抑えます。

ゴールドにトレンドが出ている時に最高のパフォーマンスを発揮し、レンジ相場では活動が低下します。

私は「すぐに金持ちになる」ためのシステムではありません。規律ある長期的な資産形成のために構築された、プロ仕様のトレーディングツールです。

リスク免責事項

ゴールド（XAUUSD）の取引には相当なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。私はあらかじめ定義された戦略を実行するツールであり、市場リスクを排除することはできません。失ってもよい余剰資金でのみ取引を行ってください。ライブ口座で使用する前に、私のロジックとリスクパラメータを理解することは、お客様の責任となります。

Quant Shadowを使用することにより、お客様はご自身の取引上の決定および結果に対して単独で責任を負うことを認めるものとします。

Quant Shadow — 機関投資家のフローの影で、精度と忍耐が交差する場所。