Quant Shadow

Quant Shadow - プロフェッショナルのためのゴールド・アルゴリズム

私は Quant Shadow です。XAUUSD（ゴールド）専用に設計された、体系的なトレーディング・アルゴリズムです。私は市場のダイナミクスの静かな観察者として、機関投資家のプライスフロー内における重要な構造的変化を特定します。私のロジックは、一つのシンプルな原則に基づいています。「一般トレーダーは価格の動きを見るが、私はその背後にある機関投資家の足跡を見る」というものです。私は数学的に検証されたトレンドパスが現れるまで、静かに監視と計算を続け、休眠状態を維持します。そして、その時が来れば外科的な精度で取引を実行します。

期間限定ローンチ・オファー

私の価値は、需要の増加と実績の積み上げに伴い、体系的に上昇します。早期導入者は、大幅に割引された価格で永久ライセンスを確保できます。

  • 現在の価格: $149（残り5ライセンスのみ）

  • 次の価格ティア: $299（最初の5本販売後）

  • 最終価格: $1,999

次の価格改定が行われる前に、今すぐライセンスを確保してください。

ストラテジーの哲学

私は予測しません。ギャンブルもしません。希望に縋ることもありません。

私は「確認ベース」のロジックに基づいて構築されています。ポジションを取る前に、特定の構造的形成を通じて市場が方向性を示したことを確認するまで待機します。私の手法は「マルチタイムフレーム・コンフルエンス（複数の時間軸の合流）」に根ざしており、上位足のマクロ・モメンタムを分析することで、すべてのエントリーが支配的な機関投資家のフローと一致するようにします。

価格構造の見えない輪郭をマッピングすることで、ランダムな市場のノイズから本物のブレイクアウトを分離します。私の優位性はスピードではなく、選別眼と精度にあります。取引頻度は低いですが、その分、高い確信を持って取引を行います。

注: 競争上の優位性を維持するため、独自のロジックは非公開としています。

リスク管理と資金保護

資金の保全は、私の最優先指令です。長期的な一貫性と生存を目的として設計された、包括的なリスク管理フレームワークがプログラムされています。

主な保護機能:

  • 自動ポジションサイジング: 設定されたリスク率と現在の口座残高に基づき、ロットサイズを動的に計算します。単一の取引がお客様の資本を危険にさらすことはありません。

  • デイリー・ドローダウン・サーキットブレーカー: ハードコードされた1日の損失制限を適用します。この閾値を超えた場合、残りの時間はすべての取引活動を即座に停止し、お客様の純資産を保護します。

  • 各取引の定義されたリスク: オープンするすべてのポジションには計算されたストップロス（損切り）とテイクプロフィット（利確）が含まれます。リスクが未定義の取引は行いません。

  • 危険なリカバリー手法の排除: グリッド、マーチンゲール、ヘッジ、または指数関数的なポジションサイジング戦略は一切採用しません。

  • プロップファーム対応: 規律あるリスク管理により、プロの資金提供を受けるためのトレーダー・チャレンジや評価用アカウントにも適しています。

実行エンジンと機能

私は、トレードの特定からクローズまでを管理するインテリジェントな実行レイヤーを装備しています。

リアルタイム・ダッシュボード

チャート上にステルス情報パネルを直接表示し、以下を即座に可視化します：

  • 現在の口座残高

  • ライブ口座の純資産（エクイティ）

  • 確定済みの当日損益（午前0時からの利益/損失）

  • 含み損益（未実現利益/損失）

  • 現在の市場トレンド分類

  • アクティブなATRボラティリティ・レベル

  • 現在のスプレッド状況

  • システム・ステータス・インジケーター（稼働中 / 停止中 / ドローダウン警告）

スマート・トレーリング・ストップ・システム

取引が設定した閾値を超えて利益圏に移動すると、適応型のトレーリング・ストップ機能が作動します。このシステムは、通常の価格変動の呼吸を許容しながら、段階的に利益を確定させ、早期撤退することなく利益を最大化します。

実行品質の管理

  • スプレッド・フィルター: スプレッドが設定された最大値を超えた場合、注文を見送ります。流動性の低い市場や操作的な市場条件下での実行を防ぎます。

  • スリッページ保護: すべての注文は、実行時の不利な価格変動を最小限に抑えるため、厳格な乖離制限を設けて送信されます。

  • フリーズレベル・コンプライアンス: 注文の拒否を防ぐため、すべての注文修正をブローカーの制限に対して自動的に検証します。

  • 証拠金の検証: 注文を出す前に証拠金の余力を確認し、必要に応じてポジションサイズを自動調整します。

テクニカル仕様

  • 最適化された通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）専用

  • プライマリ時間足: H1（1時間足） - 構造的なパターンの特定用

  • 確認用時間足: D1（日足） - マクロトレンドの検証用

  • 最小デポジット: $500 USD/EUR（プロフィールに記載の推奨ブローカーを参照）

  • 推奨口座タイプ: ECN または Raw Spread 口座

  • 実行モード: ネットティング口座対応

  • マジックナンバー: 9900232（複数EA運用時用）

重要な注意事項:

  • XAUUSD専用に設計されています。他の銘柄で実行しないでください。

  • 最適なパフォーマンスには低スプレッド条件が不可欠です。ゴールドのスプレッドが広い、または変動の激しいブローカーは避けてください。

  • ライブ口座とデモ口座の両方で同一に機能します。

  • MQL5ストラテジーテスターでの履歴検証に対応していますが、必ず「リアルティックデータ」を使用してください。MQLのデフォルトデータを使用すると不正確な結果になります。カスタムテスト期間が必要で、リアルデータにアクセスできない場合は、ご連絡いただければバックテストレポートをお送りします。

  • 2桁（2615.42）または3桁（2615.427）のどちらの価格形式でも、ブローカーの引用システムを自動的に検出して適応します。

ユーザー入力と設定

RISK MANAGEMENT（リスク管理）

  • Risk Percent (Default: 0.5%)

    各取引でリスクにさらす口座残高の割合。例：$10,000の口座で0.5%の場合、損切り時に約$50の損失になるよう調整します。保守的：0.3-0.5%、攻撃的：1-2%。

  • Max Lot Size (Default: 5.0)

    計算されたリスクに関わらず、私が開くことができる絶対的な最大ポジションサイズ。

  • Max Open Positions (Default: 1)

    同時に保持できる最大ポジション数。1に設定することで、一つの方向に集中した露出を維持します。

  • Use Max Daily Drawdown (Default: true)

    1日の損失保護サーキットブレーカーの有効/無効。

  • Max Daily Drawdown (Default: 3.0%)

    取引を自動停止するまでの1日の最大損失率。致命的な損失を防ぐためのセーフティネットです。

ENTRY STRATEGY（エントリー戦略）

  • Use Trend Filter (Default: true)

    有効な場合、マルチタイムフレームのトレンド方向に沿った取引のみを行います。

  • ATR Multiplier - Stop Loss (Default: 2.0)

    ATR（平均真の範囲）の何倍の距離にストップロスを置くかを決定します。

  • ATR Multiplier - Take Profit (Default: 3.0)

    ATRに基づいた利確目標の距離。2.0の損切りに対し、3.0の設定でリスクリワード比1:1.5となります。

TRAILING STOP（トレーリング・ストップ）

  • Use Trailing (Default: true)

    インテリジェント・トレーリング・ストップの有効化。

  • Trailing Stop (Default: 500 points)

    価格を追跡する距離（ポイント）。ゴールドの場合、500ポイント = $5です。

  • Trailing Start (Default: 500 points)

    トレーリングを開始するために必要な最低利益ポイント。

  • Trailing Step (Default: 10 points)

    ストップを更新するための最小価格移動。

EXECUTION（実行設定）

  • Max Spread (Default: 50 points)

    許容される最大スプレッド。50ポイント = $0.50。

  • Max Slippage (Default: 10 points)

    許容される最大価格乖離。

パフォーマンスへの期待

私は派手さよりも一貫性を重視して設計されています。一晩で口座を2倍にすることではなく、壊滅的なドローダウンを防ぎながら、着実で複利的な成長を提供することを目指しています。

現実的な期待値:

  • 市場構造が基準を満たさない場合、数日間取引を行わないことがあります。

  • ドローダウン期間は正常かつ想定内です。私の保護システムはその深刻さを最小限に抑えます。

  • ゴールドにトレンドが出ている時に最高のパフォーマンスを発揮し、レンジ相場では活動が低下します。

私は「すぐに金持ちになる」ためのシステムではありません。規律ある長期的な資産形成のために構築された、プロ仕様のトレーディングツールです。

サポート & お問い合わせ

セットアップ、設定、パフォーマンスに関するご質問や、技術的な問題が発生した場合は、以下からご連絡ください。

  • MQL5 プライベートメッセージ・システム（迅速な回答に最適）

  • 製品ページのコメントセクション

お客様が最適な結果を得られるよう、プロフェッショナルなサポートを提供することをお約束します。

リスク免責事項

ゴールド（XAUUSD）の取引には相当なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。私はあらかじめ定義された戦略を実行するツールであり、市場リスクを排除することはできません。失ってもよい余剰資金でのみ取引を行ってください。ライブ口座で使用する前に、私のロジックとリスクパラメータを理解することは、お客様の責任となります。

Quant Shadowを使用することにより、お客様はご自身の取引上の決定および結果に対して単独で責任を負うことを認めるものとします。

Quant Shadow — 機関投資家のフローの影で、精度と忍耐が交差する場所。


おすすめのプロダクト
Breakout bot
Giedrius Seirys
エキスパート
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Fast Gold Scalper pro
Marc Henning Hruschka
エキスパート
Fast Gold Scalper Pro — ゴールド（XAUUSD）専用の精密スキャルピングEA Fast Gold Scalper Pro は、 XAUUSD（ゴールド） や他の高ボラティリティ銘柄のために設計された次世代のスキャルピング用エキスパートアドバイザー（EA）です。 急激なローソク足の動きを検出し、 スマートな指値注文（Pending Order） で即座に反応。 急な反転やブレイクアウトを素早くキャッチします。ゴールド市場のようなスピードの速い環境に最適です。 このEAは スピード、安全性、柔軟性 を兼ね備え、ニュース発表時やセッションオープン時など、相場が大きく動く場面で特に強みを発揮します。 ️ 基本ロジック スマートローソク検出エンジン リアルタイムで強いモメンタムのローソク足を検出し、弱い動きを除外します。 自動指値注文システム 主要なモメンタムゾーン付近に BUY STOP / SELL STOP を自動で設置し、 価格の急上昇・急落を逃さずキャッチします。 ダイナミック注文管理 指値注文は価格に追随し、ボラティリティに合わせて調
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.86 (7)
エキスパート
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) はハイパースキャルピングに特化したエキスパートアドバイザーです。 日中に複数の指値注文を出し、 Take Profit に到達すると価格付近に再配置して新たな利益機会を狙います。 注意: QAS はストップロスを使用しません。セットアップおよびリスク管理の指示を必ず遵守してください。 QAS は Quantitative Trading System シリーズの入門製品で、当社のスキャルピングロジックを体験した後に Quantitative Trailing Scalper （プレミアム版）や Quantitative Apex Prop Firm （プロップファーム向け安全版）に進化できます。 主な特徴: 高速実行で短期利益を追求 XAUUSD  1M に最適化 スマートな資金管理（固定または動的ロット） 厳格なリスク管理とシンプルなロジック 推奨設定: 最低資金: 1,000 USD 推奨レバレッジ: 1:500 アカウントタイプ: ECN
FREE
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
エキスパート
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
エキスパート
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
Night Scalper EU
Dua Yong Rew
5 (1)
エキスパート
Night Scalper is a professionally coded night scalper that trades during the quiet session one hour before and after rollover timing. It is designed to trade EURUSD ( M5 timeframe ), though it is not limited to this currency pair. It does not use dangerous strategies, such as grid or martingale strategies, so it is a safe Expert Advisor. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well with this EA, please visit my
US100 Nasdaq EA
Babak Alamdar
4.43 (14)
エキスパート
バックテストではなく、実際の取引システムを購入してください   Live Signal   この価格はプロモーション期間中の一時的なものであり、間もなく値上げされます バックテストは実際のティックのみで実行する必要があります。そうでないと、不正確な結果になります。 公開チャットグループに参加するには、 こちらをクリックしてください。 US100ナスダックEAへようこそ US100 Nasdaq EA: 急成長するナスダックでの優位性 USTech または Nasdaq としても知られる US100 は、近年の急速な成長と常に変化する市場力学により、最も挑戦的な指数の 1 つとして際立っています。他の指数とは異なり、グリッド、マーチンゲール、またはすぐに枯渇する可能性のある積極的な回復手法などのリスクの高い戦略に頼ることなく、長期にわたって有利なリスク対報酬比でナスダックを取引できる成功したエキスパートアドバイザー（EA）が不足しています。あなたのアカウント。 US100 Nasdaq EA のご紹介 — 複数の戦略を備えたスマートなアルゴリズムで設計されており、取引が最良の瞬間
Nexus Arbitrage Pro
Mallawa Arachchige Shanaka Sandaruwan
エキスパート
Nexus Arbitrage Pro: High-Frequency Triangular Arbitrage Nexus Arbitrage Pro is a fully automated Expert Advisor that capitalizes on price inefficiencies in the forex market through a triangular arbitrage strategy. It’s a high-frequency trading tool that simultaneously monitors three currency pairs to find and exploit profit opportunities. This EA focuses on one of the most liquid currency triangles: EUR/USD, USD/JPY, and EUR/JPY . The Strategy Explained Simply The EA's logic is based o
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
エキスパート
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
エキスパート
SCIPIO AIは、金融市場で20年以上の経験を積んだ私が開発した自動取引BOTです。エントリー、管理、ストップロスなど、取引活動のすべてを100%自動化するため、トレーダーは毎日何もする必要がありません。 このEAは一度に1つの取引のみを開き、ストップロスを即座に非常に近い値に設定します。グリッドやマーチンゲール法は使用せず、1取引ずつ行うため、大きなドローダウンを回避できます。 過去数日間の動向に基づいて、人工知能（AI）が取引（ロング+ショート）を開始する最適なタイミングを特定します。 取引方法 + EAをチャートに配置し、自動取引を有効にするだけで、他に何もする必要はありません。 + このEAはGBPUSD専用に作成されており、他の資産には対応していません。 + どの時間枠でも操作は同じなので、最終結果は変わりません。 + 中期的には、毎日辛抱強く続ければ結果が得られます。 + このEAは常に同じロットサイズを使用するため、使用するロットを慎重に選択してください。 + ロットは設定インターフェースから設定でき、いつでも変更できます。 + SCIPIO EAをアクティブ
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
エキスパート
MaxiPro Average Euro uses a unique algorithm with the best reversal strategy which provides more consistent and stable results. Trading automatically is more consistent without involving emotional factors, making it easier and more comfortable and suitable for beginners who want to learn and create results through trading. Maximize trading with Autocut signal protection to close loss and profit orders so that trading is protected from margin call risk. Imput parameters can be optimized for othe
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
エキスパート
Smaf (Smooth AF) Ride the market trend without the hassle of analyzing the chart. Simply attach Smaf on the symbol you want to trade and let it do it's thing. Works well on volatile and trending markets. Auto calculate lot sizes base on risk percent and risk distance Trailing stops implemented base on current volatility Auto closes positions if risky (buy and sell managed) Risk:Reward Ratio 1:3 ensures that profit and recovery factors are healthy Healthy metrics backtest all you want. *Thank y
SchermanActionPro
AutomaticTrading
エキスパート
SchermanActionPro のご紹介:Automatictrading の新しい自動取引ボット Automatictrading は、SchermanActionPro をご紹介できることを誇りに思っています。 注目の機能:  • 設定可能なインジケーター: Ivan の推奨に従って、平均とローソク足の数を調整します。  • 運用の柔軟性: 購入か販売かを選択します。  • 利益確定: ATR または逆シグナルに基づく固定オプション。  • Loss Stop: ATR または逆の信号に従って固定に設定可能。  • ロットタイプ: 固定ロットの選択、アカウントの % または固定金額での固定リスク。  • 最大バッチ保護: 設定可能。  • ピップと滑りのサイズ: 完全に調整可能。  • フィルタと出力: ATR およびスプレッド レベルに従って入力フィルタと出力フィルタをアクティブにします。  • 利益確定と部分損失決済: レベルごとに設定可能。  • トレーリングストップと損益分岐点: 距離、パーセンテージ、スリッページを設定可能。  • キャンドルの数による出力: 設定可能
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
エキスパート
BlackBox XAU — ゴールド向け先進型エキスパートアドバイザー 概要 BlackBox XAU は、ゴールド市場で利益を狙いながら、ドローダウンを厳格に管理するために丁寧に設計されたトレーディングシステムです。市場のすべての値動きを追いかけるのではなく、規律あるルールベースのアプローチを採用し、ボラティリティに適応しながら 高確率のトレード機会 のみを抽出します。 EA はリアルタイムで市場状況を継続的に評価し、質の低いシグナルを排除して、リスクとリワードのバランスが明確に有利になったタイミングを辛抱強く待ちます。条件が揃うと、精密なエントリーと動的に調整される保護機能を伴ってトレードを実行します。 この慎重な設計により、BlackBox はチャートを大量のエントリーで埋め尽くすことはなく、 量より質 を重視します。統計的に優位性のあるセットアップに集中することで、トレーダーにとって 安定した収益性、管理されたドローダウン、リスク調整後の一貫したリターン へとつながります。 仕組み BlackBox の中核は、市場のボラティリティとトレンドの変化を継続的に監視し、 リスクを大
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
エキスパート
Introducing "Gold Pulse MT5" – Your Trusted Partner for Profitable XAU/USD Trend Trading! Are you seeking a reliable solution tailored specifically for trading the XAU/USD pair? Look no further than Gold Pulse – the epitome of stability, transparency, and proven performance in the world of automated trading. Gold Pulse is meticulously crafted to excel in capturing the nuances of the XAU/USD market, offering traders a straightforward yet powerful tool for navigating the dynamics of this popular c
Top Performance EA
Lorenzo Capasso Barbato
4.33 (6)
エキスパート
The EA works with 24 pairs, it has been programmed with specific indicators designed by me, it is not the result of optimizations on past facts and events. The EA is fully customizable from input. The EA is able to detect countertrend movements and therefore opens hedging positions until the new signal to protect the account from strong drawdowns (this is a rare fact. In the backtest 2 or 3 times at most) but it still manages to reduce the drawdoWn and avoid major stop losses. Don't judge EA by
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
エキスパート
Boom and Crash indices from Deriv are synthetic indices designed to mirror the dynamics of rising and falling real-world financial markets. They specifically simulate the behavior of a market that's either booming or crashing. For traders looking to capitalize on these indices, one of the most effective strategies involves focusing on higher time frames. This is because Boom spikes and Crash drops tend to easily break through support and resistance levels on lower time frames. By placing your e
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
エキスパート
It's a multi-currency grid  system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. Trade on 16 pairs. Please use expert only on a hedge account!!! Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 minimum lot size and account leverage 1:500, you need an initial balance of at least
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
エキスパート
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
エキスパート
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Forex Moon AI
David Hausberger
エキスパート
...Forex Moon Ai the intelligent scalper... 重要  バックテストをエラーなく実行するために、以下の設定を行う必要があります。 制限時間範囲：Timerange = True を選択する必要があります。 ブローカーのロールオーバー中にEAが取引しないように、時間を設定する必要があります。 マーチンゲールやグリッドのような危険な戦略は使用しません。すべての取引はSLとTPで実行されます。 Forex Moon AIは、インテリジェントなSL計算を行うスキャルパーです。 Lifesignal : https://www.mql5.com/de/signals/1819818?source=Site +Signals+My 様々な指標からの信号をAIが変換します。 中にはユーザー設定があるものもありますが、きれいな結果を得るためには、すべての設定をデフォルトのままにしておくことをお勧めします。 目的に応じて自由に設定を変更してください。 初期設定値 インジケーター ボリンジャーバンドのレンジ期間＝69  M
TradeForge TitanMind AI
Akshay Chunilal Patil
エキスパート
**TitanMind AI – エリートトレーダーのための精密ツール** TitanMind AI は、AI と機械学習を活用した高性能な自動売買EAで、迅速な意思決定と一貫した収益を求めるトレーダー向けに設計されています。 AI駆動、歴史から学習、利益に特化。 数十年分のデータに基づいて学習し、**5分足（M5）**での高速かつ正確なトレードを実現します。 ️ **主な機能:** - 市場構造やボラティリティをリアルタイム分析するAI+MLコア   - すべての通貨ペアに対応   - M5スキャルピングに最適化   - 自動リスク管理（ロットサイズ、SL/TP、トレーリングストップ）   - ニュースフィルター搭載   - グリッドやマーチンゲールなしのプロロジック   **推奨設定:** - 最低残高：$1,000〜10,000   - 時間足：M5   - 対象ペア：任意のメジャーまたはマイナー   - 口座タイプ：ECNまたはRawスプレッド   - レバレッジ：1:100以上 **パッケージ内容:** - TitanMindAI.ex5
G Channel EA
Dinh Hoan Luu
エキスパート
G Channel EA – Adaptive Trading Expert Advisor Introduction G Channel EA is an advanced automated trading system that utilizes the G Channels Indicator to execute trades based on market conditions. This EA enhances trading precision by combining trend-following strategies, breakout detection, and EMA 200 filtering to deliver efficient trade execution. By leveraging a recursive calculation method , G Channel EA dynamically adapts to price action, ensuring optimal entry, exit, and risk management
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
エキスパート
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
エキスパート
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
エキスパート
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
FCK Hedging AI MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
エキスパート
No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches. Recommendations   for   Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD   and other   volatility   pairs. FCK Hedging AI is the advanced Hedging system.   It was designed to exploit existing market inefficiencies. FCK Hedging AI  is an expert adviser that you can use to design and implement automated hedging strategies. The primary objective of a forex hedging strategy is to reduce or eliminate the impact of adverse price fluctuations. Hedging st
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remston
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
エキスパート
The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス ライブシグナルとモニタリング：こちらの公式リンクからリアルタイムのパフォーマンスを確認できます： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。 主なメリット リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。 ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。 ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信