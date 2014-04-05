Trend Vision PRO SMC

Профессиональный индикатор Smart Money с Order Blocks, FVG, BOS, уровнями входа/SL/TP и оповещениями. Торгуйте как институционалы.

FULL DESCRIPTION:

VisionSMC Pro - Профессиональный Индикатор Smart Money Concepts

Торгуйте как крупные институциональные игроки с VisionSMC Pro - самым полным SMC индикатором для MetaTrader 5. Этот мощный инструмент раскрывает следы умных денег, помогая определять высоковероятные торговые сетапы с точностью.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

- Мультитаймфреймовый анализ: Сочетает направление HTF с исполнением на LTF
- Реальные Order Blocks: Определяет подлинные институциональные блоки ордеров
- Fair Value Gaps (FVG): Автоматически находит дисбалансы в цене
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Отслеживает изменения структуры рынка
- Зоны Premium/Discount: Знайте когда цена дешевая или дорогая
- Уровни Entry, SL и TP: Полный торговый сетап с настраиваемым соотношением риска
- Умные оповещения: Всплывающие, звуковые и push-уведомления

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. HTF анализ определяет направление рынка
2. Зоны Premium/Discount указывают оптимальные области входа
3. LTF Order Blocks определяют точные уровни входа
4. BOS подтверждает направление тренда
5. Когда все условия совпадают - сигнал READY с Entry/SL/TP

ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЛЯ

- Валютных пар (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)
- Криптовалют (BTCUSD, ETHUSD)
- Индексов и товаров
- Таймфреймы: M5, M15, M30 с H1/H4 как HTF

Прекратите гадать. Начните торговать как умные деньги.

Рекомендуем также
Fractals
Mikhail Nazarenko
Индикаторы
Индикатор Fractals отображает на графике только фракталы с заданными параметрами в настройках индикатора. Это позволяет с большей точностью фиксировать разворот тренда исключая ложные развороты.  По классическому определению фрактал, это свеча - экстремум на графике, который не пересекала цена 2 свечи до и 2 свечи после появления свечи фрактала. В данном индикаторе есть возможность настройки количества свечей до и после экстремума, а также минимальное количество пунктов терминала ухода цены от э
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Индикаторы
Простая, но эффектиная система для определения форекс-тренда. Представляет собой два индикатора в одном: Heiken Ashi и Heiken Ashi Smoothed Moving Average (сглаженная скользящая средняя). Heiken Ashi (HA) и Heiken Ashi Smoothed (HAS) рассчитываются в рамках одного события с необходимыми буферами и циклом, повышая скорость их работы, улучшая оптимизацию и эффективность . По вашему выбору на графике могут отображаться одновременно оба индикатра или только один. Входные параметры Display Heiken As
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Индикаторы
Откройте для себя силу продвинутого анализа объема с Weis Wave Scouter — революционным индикатором для MetaTrader 5, который сочетает проверенные временем принципы метода Вайкоффа и анализа объема VSA (Volume Spread Analysis). Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности и глубине в своих операциях, этот индикатор предлагает тактическое чтение рынка через анализ кумулятивных волн объема, помогая выявлять ключевые точки разворота и продолжения тренда. Weis Wave Scouter имеет четкий визуаль
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Индикаторы
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор Реактивности – Оценка реакции рынка на экономические события для MT5 Индикатор Реактивности анализирует и количественно оценивает реакцию рынка на события экономического календаря в реальном времени. Он автоматически измеряет движение цены (в пунктах) через 10, 30 и 60 секунд после каждого важного экономического объявления. Основные функции  Автоматическое получение событий Интеграция с встроенным календарём MT5 без необходимости внешней настройки. • Точное измерение волатильности пос
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Индикаторы
Основная цель индикатора — помочь трейдеру обнаружить сигналы описанные Биллом Вильямсом в своих книгах для принятия быстрого и правильного торгового решения. 1)Бар бычьего/медвежьего разворота(BDB). Реализовано понятие "Ангуляции". 2) Дивергентный бар(DB) 3) Сигнал «Второй мудрец» — третий последовательный бар Awesome Oscillator 4) Рабочие фракталы( Фракталы, которые сработали выше\ниже красной ЛБ 5) Три режима окраски баров 5.1) Окраска баров по индикатору АО (Включая приседающий бар) 5.2) О
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Индикаторы
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Malaysia SNR Levels and Storyline MTF
Minh Truong Pham
Индикаторы
This is Multiple Timeframe of Malaysia SNR Levels and Storyline. The single timeframe version here Features: + Display level on multiple timeframe (higher or lower) + Turn on/off level on timeframe + Alert when price touch level 1. if high > resistance level but close of candle < resistance level , this level become unfresh - Name of level will have "(m)" meaning mitigated if close of candle > resistance level , this level become invalid and can be removed in chart (there is setting for keep/rem
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Индикаторы
Получайте уведомления о каждом изменении цвета свечей Heiken Ashi (HA). Индикатор будет показывать прошедшие и новые сигналы каждый раз при изменении цвета свечей HA. ( Примечание : этот инструмент основан на коде индикатора Heiken Ashi, разработанного MetaQuotes Software Corp.) Особенности Сигналы срабатывают при закрытии последнего бара/открытии нового бара; Можно включить любые виды предупреждений: диалоговое окно, сообщение по электронной почте, SMS-уведомления для смартфонов и планшетов, з
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Индикаторы
SlopeChannelB – инструмент технического анализа, который строит наклонный канал движения цены, предоставляя уникальные возможности для оценки текущего состояния рынка и поиска торговых сигналов. Основные особенности индикатора: Наклонный канал движения цены : Индикатор помогает визуализировать уровни поддержки и сопротивления, которые могут указывать на возможные точки разворота или продолжения тренда. Различные цвета линий и фоновое выделение : Наклонные уровни поддержки и сопротивления от
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Индикаторы
AW Heiken Ashi — Умный индикатор тренда и уровней TP. Продвинутый индикатор на основе классического Heiken Ashi, адаптированный для трейдеров, с большей гибкостью гибкость и наглядность. В отличие от стандартного индикатора, AW Heiken Ashi  помогает анализировать тренд, определять цели по прибыли и фильтровать ложные сигналы, обеспечивая более уверенные торговые решения. Гайд по настройке и инструкция - Здесь  / MT4 Версия - Здесь Преимущества AW Heiken Ashi: Работает на любых активах и таймфрей
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Индикаторы
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Индикаторы
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Индикаторы
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Orion Vwap Bands
Joao Paulo Botelho Silva
Индикаторы
Fundamentação teórica   A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja, o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. A Orion Vwap Bands permite que o usuário use plote 8 bandas que podem ser utilizadas como suportes e resistências para o preço. Cada banda é calculada a partir da Vwap Tradicional: Ex.: Se escolhermos o valor 0.25 para a plotagem da Banda 1, pega-se o preço da Vwap e acrescent
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Индикаторы
Представляем   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветные столбцы. Кр
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Индикаторы
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Индикаторы
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Terra Infinity
Ivan Simonika
Индикаторы
Terra Infinity — индикатор флета. Эта улучшенная версия индикатора CalcFlat имеет три дополнительные линии, значительно повышающие его эффективность. В отличие от своего предшественника с двумя статическими уровнями, Terra Infinity добавляет три динамические линии над основной гистограммой, которые интерпретируются следующим образом: базовая сигнальная линия, минимальная сигнальная линия, максимальная сигнальная линия. Эти линии формируются с помощью дополнительного параметра Avg, представляю
Premier League
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор Premier League связывает цену по циклично-волновой зависимости. Точки пересечения можно использовать как точки потенциального разворота рынка. Таким образом, все точки пересечения будут оптимальными точками, в которых изменяется движение с учетом периода индикатора.  Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Индикаторы
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Индикаторы
Gold Venamax – это лучший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Особенности индикатора: Это супер индикатор с Magic и двумя Блоками трендовых стрелочников для комфортной и профитной торговли. Красная Кнопка переключения по блокам выведена на график. Magic задается в настройках индикатора, так чтобы можно было установить индикатор на два график
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Индикаторы
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Индикаторы
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
Anchored VWAP Trend
Duc Thac Qui
Индикаторы
The Anchored   VWAP   (Volume-Weighted Average Price)   indicator   is a popular   technical   analysis tool used by traders and investors to analyze the   price action  over a period of time. This indicator will automatically identify the trend turning points to help traders more easily see when market is continuing the trend, pulling back, or reversing by crossing the VWAP line. Stack on multiple time frame periods to use like other moving average indicators. You can customize price calculatio
Cumulative Volume Delta CVD Indicator
Salman Soltaniyan
Индикаторы
CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 Simple, fast CVD for volume and order flow trading. It tracks net buying vs selling pressure and plots CVD as candles. The Data Window also shows tick count per candle. What it does Accumulates volume delta from ticks or a chosen timeframe Optional reset: No Reset, Current Chart Period, or a specific timeframe Works on any symbol and timeframe How it’s calculated Tick-based: each incoming tick is labeled as buyer- or sel
С этим продуктом покупают
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Индикаторы
ОПИСАНИЕ ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) - это индикатор, который анализирует движение цены и определяет действительные импульсы, коррекции и SCOB (ордер блок на одну свечу). Это мощный инструмент, который можно использовать с любым типом технического анализа, так как он гибкий, информативный, прост в использовании и существенно улучшает понимание трейдером наиболее ликвидных зон интереса. НАСТРОЙКИ Общие | Визуальные Цветовая тема - определяет цветовую тему ICSM. SCOB | Визуальные
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
Индикаторы
Who does not want to predict markets prices? This indicator gives you more confidence to take position. It gives you alerts with a pourcentage of chance that next candle could be bearish or bullish. Of course we can not predict future but we can try.... You can adjust pourcentage in order to get more precise filter. Do not hesitate to contact me for informations.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Индикаторы
TREND FLOW PRO  без перерисовки помогает понять, где рынок на самом деле меняет направление. Индикатор показывает развороты тренда и места, где крупные участники рынка заходят повторно. Отметки BOS на графике – это истинные смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов. Данные индикатора не перерисовываются и остаются на графике после закрытия каждого бара. Основные элементы индикатора: BOS FLOW – трендовые волны и реальные смены тренда, это входы крупных игроков и подтверждение их наличия
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Индикаторы
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Индикаторы
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Индикаторы
ИНСТРУКЦИЯ RUS   -    INSTRUCTIONS  ENG    -   VERSION MT4    Основные функции: Отображения активных зон продавцов и покупателей! Индикатор отображает все правильные первые импульсные уровни/зоны для покупок и продаж. При активации этих уровней/зон, где начинается поиск точек входа, уровни изменяют цвет и заливаются определенными цветами. Также появляются стрелки для более интуитивного восприятия ситуации. LOGIC AI - Отображения зон (кружки) поиска точек входа при активации шаблона   Для улучшен
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Другие продукты этого автора
Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
Индикаторы
TrendVision Pro - Чистая Профессиональная Торговая Система ЧИСТЫЙ ДИЗАЙН. КАЧЕСТВЕННЫЕ СИГНАЛЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. TrendVision Pro - это профессиональный индикатор анализа тренда с чистым современным интерфейсом, который не загромождает ваши графики. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: • Умные Качественные Стрелки - Только высоковероятные сигналы покупки/продажи с многофакторным подтверждением • Мультитаймфреймовая Панель - Анализ тренда в реальном времени на M15, H1, H4 и D1 • Автоматические Ур
Trend Vision Swing Pro
Miyambo Mumba
Индикаторы
rendVision Swing Pro - Профессиональный Индикатор для Свинг-Трейдинга Trend Vision Swing Pro — это расширение для свинг-трейдинга из семейства индикаторов Trend Vision, созданное для трейдеров, которым нужно подтверждение на старших таймфреймах с точными входами на откатах. ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ: В отличие от базовых индикаторов, которые заполняют график сигналами, TrendVision Swing Pro использует интеллектуальную фильтрацию, показывая только высоковероятные сетапы. Он объясняет, ПОЧЕМУ си
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
Индикаторы
TrendVision Scalper Pro - Профессиональный Индикатор для Скальпинга TrendVision Scalper Pro - это быстрое расширение для скальпинга из семейства индикаторов TrendVision, созданное для трейдеров, которым нужны быстрые сигналы микро-структуры с интеллектуальной фильтрацией по сессиям и спреду на таймфреймах M1-M15. ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ: Большинство индикаторов для скальпинга заваливают график шумными сигналами. TrendVision Scalper Pro использует умную фильтрацию - он сигналит только во врем
Trend Vision MTF Dashboard
Miyambo Mumba
Индикаторы
TrendVision MTF Dashboard - Мульти-Пара Мульти-Таймфрейм Сканер Эта панель помогает трейдерам мгновенно определять высоковероятные сделки, показывая согласование трендов на нескольких таймфреймах, силу и готовность к торговле в одном наглядном виде. ВАЖНО: Это инструмент поддержки принятия решений, а не автоматический трейдер. Он предоставляет визуальный анализ для принятия обоснованных торговых решений. ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ: Перестаньте переключаться между графиками для проверки согласо
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв