Trend Vision PRO SMC
- Индикаторы
- Miyambo Mumba
- Версия: 1.80
- Активации: 7
Профессиональный индикатор Smart Money с Order Blocks, FVG, BOS, уровнями входа/SL/TP и оповещениями. Торгуйте как институционалы.
FULL DESCRIPTION:
VisionSMC Pro - Профессиональный Индикатор Smart Money Concepts
Торгуйте как крупные институциональные игроки с VisionSMC Pro - самым полным SMC индикатором для MetaTrader 5. Этот мощный инструмент раскрывает следы умных денег, помогая определять высоковероятные торговые сетапы с точностью.
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
- Мультитаймфреймовый анализ: Сочетает направление HTF с исполнением на LTF
- Реальные Order Blocks: Определяет подлинные институциональные блоки ордеров
- Fair Value Gaps (FVG): Автоматически находит дисбалансы в цене
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Отслеживает изменения структуры рынка
- Зоны Premium/Discount: Знайте когда цена дешевая или дорогая
- Уровни Entry, SL и TP: Полный торговый сетап с настраиваемым соотношением риска
- Умные оповещения: Всплывающие, звуковые и push-уведомления
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. HTF анализ определяет направление рынка
2. Зоны Premium/Discount указывают оптимальные области входа
3. LTF Order Blocks определяют точные уровни входа
4. BOS подтверждает направление тренда
5. Когда все условия совпадают - сигнал READY с Entry/SL/TP
ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЛЯ
- Валютных пар (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)
- Криптовалют (BTCUSD, ETHUSD)
- Индексов и товаров
- Таймфреймы: M5, M15, M30 с H1/H4 как HTF
Прекратите гадать. Начните торговать как умные деньги.