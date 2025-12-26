Trend Vision PRO SMC
- Göstergeler
- Miyambo Mumba
- Sürüm: 1.80
- Etkinleştirmeler: 7
HTF/LTF Order Blocks, FVG, BOS tespiti, Giriş/SL/TP seviyeleri ve uyarılar içeren profesyonel Smart Money göstergesi. Kurumlar gibi işlem yapın.
FULL DESCRIPTION:
VisionSMC Pro - Profesyonel Smart Money Concepts Göstergesi
MetaTrader 5 için en kapsamlı SMC göstergesi olan VisionSMC Pro ile kurumlar gibi işlem yapın. Bu güçlü araç, akıllı paranın ayak izlerini ortaya çıkararak yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını hassasiyetle belirlemenize yardımcı olur.
TEMEL ÖZELLİKLER
- Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Hassas girişler için HTF yönelimi ile LTF uygulamasını birleştirir
- Gerçek Order Blocks: Mum gövdesi analizi ile gerçek kurumsal Order Block'ları tespit eder
- Fair Value Gaps (FVG): Fiyat dengesizliklerini otomatik olarak tanımlar
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Piyasa yapısı değişikliklerini gerçek zamanlı takip eder
- Premium/Discount Bölgeleri: Fiyatın ne zaman ucuz veya pahalı olduğunu tam olarak bilin
- Giriş, SL ve TP Seviyeleri: Özelleştirilebilir Risk:Ödül oranı ile eksiksiz işlem kurulumu
- Akıllı Uyarılar: Popup, ses ve push bildirimleri
NASIL ÇALIŞIR
1. HTF analizi piyasa yönelimini belirler (Yükseliş/Düşüş/Nötr)
2. Premium/Discount bölgeleri optimal giriş alanlarını tanımlar
3. LTF Order Blocks hassas giriş seviyelerini belirler
4. BOS trend uyumunu doğrular
5. Tüm koşullar uyuştuğunda - Entry/SL/TP ile READY sinyali
EN İYİ KULLANIM
- Forex çiftleri (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, vb.)
- Kripto paralar (BTCUSD, ETHUSD)
- Endeksler ve emtialar
- Zaman dilimleri: M5, M15, M30 (HTF olarak H1/H4)
Tahmin etmeyi bırakın. Akıllı para gibi işlem yapmaya başlayın