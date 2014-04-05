Trend Vision PRO SMC
- Indicatori
- Miyambo Mumba
- Versione: 1.80
- Attivazioni: 7
Indicatore Smart Money professionale con Order Blocks HTF/LTF, FVG, rilevamento BOS, livelli Entry/SL/TP e avvisi. Fai trading come le istituzioni.
FULL DESCRIPTION:
VisionSMC Pro - Indicatore Professionale Smart Money Concepts
Fai trading come le istituzioni con VisionSMC Pro, l'indicatore SMC più completo per MetaTrader 5. Questo potente strumento rivela le tracce dello smart money, aiutandoti a identificare setup di trading ad alta probabilità con precisione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Analisi Multi-Timeframe: Combina il bias HTF con l'esecuzione LTF per ingressi precisi
- Order Blocks Reali: Rileva i veri Order Blocks istituzionali attraverso l'analisi del corpo della candela
- Fair Value Gaps (FVG): Identifica automaticamente gli squilibri di prezzo
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Traccia i cambiamenti della struttura di mercato in tempo reale
- Zone Premium/Discount: Sapere esattamente quando il prezzo è economico o costoso
- Livelli Entry, SL e TP: Setup completo con rapporto Rischio:Rendimento personalizzabile
- Avvisi Intelligenti: Notifiche popup, sonore e push
COME FUNZIONA
1. L'analisi HTF determina il bias di mercato (Rialzista/Ribassista/Neutro)
2. Le zone Premium/Discount identificano le aree di ingresso ottimali
3. Gli Order Blocks LTF indicano i livelli di ingresso precisi
4. BOS conferma l'allineamento del trend
5. Quando tutte le condizioni sono allineate - segnale READY con Entry/SL/TP
IDEALE PER
- Coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, ecc.)
- Criptovalute (BTCUSD, ETHUSD)
- Indici e materie prime
- Timeframe: M5, M15, M30 con H1/H4 come HTF
Smetti di indovinare. Inizia a fare trading come lo smart money.