Trend Vision PRO SMC

Indicatore Smart Money professionale con Order Blocks HTF/LTF, FVG, rilevamento BOS, livelli Entry/SL/TP e avvisi. Fai trading come le istituzioni.

FULL DESCRIPTION:

VisionSMC Pro - Indicatore Professionale Smart Money Concepts

Fai trading come le istituzioni con VisionSMC Pro, l'indicatore SMC più completo per MetaTrader 5. Questo potente strumento rivela le tracce dello smart money, aiutandoti a identificare setup di trading ad alta probabilità con precisione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Analisi Multi-Timeframe: Combina il bias HTF con l'esecuzione LTF per ingressi precisi
- Order Blocks Reali: Rileva i veri Order Blocks istituzionali attraverso l'analisi del corpo della candela
- Fair Value Gaps (FVG): Identifica automaticamente gli squilibri di prezzo
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Traccia i cambiamenti della struttura di mercato in tempo reale
- Zone Premium/Discount: Sapere esattamente quando il prezzo è economico o costoso
- Livelli Entry, SL e TP: Setup completo con rapporto Rischio:Rendimento personalizzabile
- Avvisi Intelligenti: Notifiche popup, sonore e push

COME FUNZIONA

1. L'analisi HTF determina il bias di mercato (Rialzista/Ribassista/Neutro)
2. Le zone Premium/Discount identificano le aree di ingresso ottimali
3. Gli Order Blocks LTF indicano i livelli di ingresso precisi
4. BOS conferma l'allineamento del trend
5. Quando tutte le condizioni sono allineate - segnale READY con Entry/SL/TP

IDEALE PER

- Coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, ecc.)
- Criptovalute (BTCUSD, ETHUSD)
- Indici e materie prime
- Timeframe: M5, M15, M30 con H1/H4 come HTF

Smetti di indovinare. Inizia a fare trading come lo smart money.

Prodotti consigliati
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicatori
The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicatori
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicatori
Scopri la potenza dell'analisi avanzata del volume con Weis Wave Scouter, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 che combina i principi comprovati del metodo Wyckoff e dell'analisi VSA (Volume Spread Analysis). Progettato per trader che cercano precisione e profondità nelle loro operazioni, questo indicatore offre una lettura tattica del mercato attraverso l'analisi delle onde di volume cumulativo, aiutando a individuare punti chiave di inversione e continuazione di tendenza. Weis Wave Sc
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicatori
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Indicatore di Reattività – Misurazione della risposta del mercato agli eventi economici per MT5 L’ Indicatore di Reattività analizza e quantifica in tempo reale la reazione del mercato agli eventi del calendario economico. Misura automaticamente il movimento del prezzo (in pips) a 10, 30 e 60 secondi dopo ogni annuncio economico importante. Caratteristiche principali  Recupero automatico degli eventi Integrazione diretta con l’API Calendario nativa di MT5, senza necessità di configurazioni este
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicatori
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicatori
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Malaysia SNR Levels and Storyline MTF
Minh Truong Pham
Indicatori
This is Multiple Timeframe of Malaysia SNR Levels and Storyline. The single timeframe version here Features: + Display level on multiple timeframe (higher or lower) + Turn on/off level on timeframe + Alert when price touch level 1. if high > resistance level but close of candle < resistance level , this level become unfresh - Name of level will have "(m)" meaning mitigated if close of candle > resistance level , this level become invalid and can be removed in chart (there is setting for keep/rem
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicatori
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicatori
SlopeChannelB – uno strumento di analisi tecnica che costruisce un canale di movimento del prezzo inclinato, offrendo opportunità uniche per valutare la situazione attuale del mercato e trovare segnali di trading. Caratteristiche principali dell'indicatore: Canale di movimento del prezzo inclinato : L'indicatore aiuta a visualizzare i livelli di supporto e resistenza, che possono indicare potenziali punti di inversione o continuazione del trend. Vari colori delle linee e evidenziazione dell
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indicatori
AW Heiken Ashi — Indicatore intelligente di trend e livelli di TP. Indicatore avanzato basato sul classico Heiken Ashi, adattato ai trader, con maggiore flessibilità e chiarezza. A differenza dell'indicatore standard, AW Heiken Ashi aiuta ad analizzare il trend, a determinare gli obiettivi di profitto e a filtrare i falsi segnali, fornendo decisioni di trading più affidabili. Guida all'installazione e istruzioni - Qui / Versione MT4 - Qui Vantaggi di AW Heiken Ashi: Funziona su qualsiasi risorsa
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicatori
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicatori
Vi presentiamo l' Oscillatore Heikin Ashi RSI ! Questo indicatore combina i concetti delle candele Heikin Ashi con l'RSI (Relative Strength Index) per produrre un formato simile a un oscillatore che può essere utilizzato per filtrare parte del rumore associato alle letture standard dell'RSI. Questo fornisce ai trader una rappresentazione più fluida delle condizioni di mercato. Ecco alcuni articoli per saperne di più sull'RSI e sulle candele Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.a
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicatori
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Orion Vwap Bands
Joao Paulo Botelho Silva
Indicatori
Fundamentação teórica   A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja, o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. A Orion Vwap Bands permite que o usuário use plote 8 bandas que podem ser utilizadas como suportes e resistências para o preço. Cada banda é calculada a partir da Vwap Tradicional: Ex.: Se escolhermos o valor 0.25 para a plotagem da Banda 1, pega-se o preço da Vwap e acrescent
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicatori
Ti presentiamo   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre colorate di faci
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicatori
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicatori
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicatori
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Premier League
Andriy Sydoruk
Indicatori
The Premier League indicator links the price in a cyclical-wave relationship. Crossing points can be used as potential market reversal points. Thus, all crossing points will be optimal points at which the movement changes taking into account the indicator period. But do not forget that the approach must be complex, the indicator signals require additional information to enter the market.
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicatori
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Istogramma del Volume Colorato per MetaTrader 5 Questo indicatore mostra il volume come un istogramma in una finestra separata. Le barre sono colorate in base alla direzione della candela: verde per rialzista (chiusura > apertura) e rosso per ribassista (chiusura < apertura). Funzionalità principali Fonte del volume: volume dei tick o volume reale (selezionabile). Linea di media mobile opzionale sopra l’istogramma del volume. Tipi di media supportati: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Periodo medio configur
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicatori
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicatori
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
Anchored VWAP Trend
Duc Thac Qui
Indicatori
The Anchored   VWAP   (Volume-Weighted Average Price)   indicator   is a popular   technical   analysis tool used by traders and investors to analyze the   price action  over a period of time. This indicator will automatically identify the trend turning points to help traders more easily see when market is continuing the trend, pulling back, or reversing by crossing the VWAP line. Stack on multiple time frame periods to use like other moving average indicators. You can customize price calculatio
Cumulative Volume Delta CVD Indicator
Salman Soltaniyan
Indicatori
CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 Simple, fast CVD for volume and order flow trading. It tracks net buying vs selling pressure and plots CVD as candles. The Data Window also shows tick count per candle. What it does Accumulates volume delta from ticks or a chosen timeframe Optional reset: No Reset, Current Chart Period, or a specific timeframe Works on any symbol and timeframe How it’s calculated Tick-based: each incoming tick is labeled as buyer- or sel
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicatori
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicatori
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicatori
Semplicemente, puoi iniziare a fare trading quando il movimento dei numeri bianchi — noti come "pips" — inizia ad apparire accanto alla candela corrente. I "pips" bianchi indicano che un'operazione di acquisto o vendita è attualmente attiva e si sta muovendo nella direzione corretta, come indicato dal colore bianco. Quando il movimento dei pips bianchi si interrompe e diventa di colore verde statico, questo segnala la fine della spinta attuale. Il colore verde dei numeri rappresenta il profitto
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicatori
Ti presentiamo un indicatore rivoluzionario che cambia le regole del gioco nel mondo del trading di tendenza. L'indicatore è progettato per ripensare le prestazioni e portare la tua esperienza di trading a livelli senza precedenti. Il nostro indicatore vanta una combinazione unica di funzionalità all'avanguardia che lo distinguono dalla concorrenza. La tecnologia avanzata "Real Pricing Factors" offre una sostenibilità senza pari anche nelle condizioni di mercato più difficili e volatili. Dì addi
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicatori
DESCRIZIONE ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) è l'indicatore che analizza il movimento dei prezzi e identifica impulsi validi, correzioni e SCOB (Single Candle Order Block). È uno strumento potente che può essere utilizzato con qualsiasi tipo di analisi tecnica perché è flessibile, informativo, facile da usare e migliora sostanzialmente la consapevolezza del trader delle zone di interesse più liquide. IMPOSTAZIONI Generale | Visivi Tema colore — definisce il tema colore dell'ICSM. SCOB
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicatori
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicatori
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
Indicatori
Who does not want to predict markets prices? This indicator gives you more confidence to take position. It gives you alerts with a pourcentage of chance that next candle could be bearish or bullish. Of course we can not predict future but we can try.... You can adjust pourcentage in order to get more precise filter. Do not hesitate to contact me for informations.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicatori
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicatori
TREND FLOW PRO aiuta a identificare i punti in cui il mercato cambia realmente direzione. L’indicatore evidenzia le inversioni di trend e le aree in cui i principali partecipanti al mercato rientrano. I segni BOS sul grafico rappresentano veri cambi di trend e livelli chiave dei timeframe superiori. I dati dell’indicatore non vengono ridisegnati e rimangono sul grafico dopo la chiusura di ogni candela. Elementi principali dell’indicatore: BOS FLOW – onde di trend e veri cambi di trend. Rappresen
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicatori
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicatori
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
ISTRUZIONI RUS  /  ISTRUZIONI   ENG  /  Versione MT4 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti con colori specifici. Vengono visualizzate anche delle frecce per una percezione più intuitiva della situazione. LOGIC AI - Visualizzazion
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i
Altri dall’autore
Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
Indicatori
TrendVision Pro - Sistema di Trading Professionale e Pulito DESIGN PULITO. SEGNALI DI QUALITÀ. RISULTATI PROFESSIONALI. TrendVision Pro è un indicatore professionale di analisi del trend con un'interfaccia pulita e moderna che non ingombra i tuoi grafici. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: • Frecce Intelligenti di Qualità - Solo segnali di acquisto/vendita ad alta probabilità con conferma multifattoriale • Pannello Multi-Timeframe - Analisi del trend in tempo reale su timeframe M15, H1, H4 e D1 • L
Trend Vision Swing Pro
Miyambo Mumba
Indicatori
TrendVision Swing Pro - Indicatore Professionale di Swing Trading Trend Vision Swing Pro è l'estensione per swing trading della famiglia di indicatori Trend Vision, costruito per i trader che desiderano conferma dai timeframe superiori con ingressi swing precisi. COSA LO RENDE DIVERSO: A differenza degli indicatori base che riempiono il grafico di segnali, TrendVision Swing Pro utilizza un filtraggio intelligente per mostrare solo setup ad alta probabilità. Spiega PERCHÉ i segnali appaiono o
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
Indicatori
TrendVision Scalper Pro - Indicatore Professionale di Scalping TrendVision Scalper Pro e l'estensione di scalping veloce della famiglia di indicatori TrendVision, costruito per i trader che vogliono segnali rapidi di micro-struttura con filtraggio intelligente di sessioni e spread su timeframe M1-M15. COSA LO RENDE DIVERSO: La maggior parte degli indicatori di scalping inonda il grafico con segnali rumorosi. TrendVision Scalper Pro usa filtraggio intelligente - segnala solo durante sessioni
Trend Vision MTF Dashboard
Miyambo Mumba
Indicatori
TrendVision MTF Dashboard - Scanner Multi-Coppia Multi-Timeframe Questa dashboard aiuta i trader a identificare istantaneamente operazioni ad alta probabilita mostrando l'allineamento delle tendenze multi-timeframe, la forza e la prontezza al trading in un'unica vista chiara. IMPORTANTE: Questo e uno strumento di supporto alle decisioni, non un auto-trader. Fornisce analisi visiva per aiutarti a prendere decisioni di trading informate. COSA LO RENDE DIVERSO: Smetti di passare da un grafico
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione