Trend Vision PRO SMC

HTF/LTFオーダーブロック、FVG、BOS検出、エントリー/SL/TPレベル、リアルタイムアラートを備えたプロ仕様のスマートマネーインジケーター。

FULL DESCRIPTION:

VisionSMC Pro - プロフェッショナル・スマートマネー・コンセプト・インジケーター

VisionSMC Proで機関投資家のようにトレードしましょう。MetaTrader 5で最も包括的なSMCインジケーターです。この強力なツールはスマートマネーの足跡を明らかにし、高確率のトレードセットアップを正確に特定するのに役立ちます。

主な機能

- マルチタイムフレーム分析：HTFバイアスとLTF執行を組み合わせた精密なエントリー
- リアルオーダーブロック：ローソク足の実体分析で本物の機関オーダーブロックを検出
- フェアバリューギャップ (FVG)：価格の不均衡を自動的に識別
- 構造の破壊 (BOS/ChoCH)：市場構造の変化をリアルタイムで追跡
- プレミアム/ディスカウントゾーン：価格が安いか高いかを正確に把握
- エントリー、SL、TPレベル：カスタマイズ可能なリスク:リワード比率の完全なトレードセットアップ
- スマートアラート：ポップアップ、サウンド、プッシュ通知

仕組み

1. HTF分析で市場バイアスを決定（強気/弱気/中立）
2. プレミアム/ディスカウントゾーンで最適なエントリーエリアを特定
3. LTFオーダーブロックで正確なエントリーレベルを特定
4. BOSでトレンドの整合性を確認
5. すべての条件が揃ったら - Entry/SL/TP付きのREADYシグナル

最適な用途

- 外国為替ペア（EURUSD、GBPUSD、XAUUSDなど）
- 暗号通貨（BTCUSD、ETHUSD）
- 指数と商品
- タイムフレーム：M5、M15、M30（HTFはH1/H4）

推測をやめて、スマートマネーのようにトレードを始めましょう。

