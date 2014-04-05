Trend Vision PRO SMC
- 指标
- Miyambo Mumba
- 版本: 1.80
- 激活: 7
SHORT DESCRIPTION:
专业智能资金概念指标，包含HTF/LTF订单块、FVG、BOS检测、入场/止损/止盈水平和实时警报。像机构一样交易。
FULL DESCRIPTION:
VisionSMC Pro - 专业智能资金概念指标
使用VisionSMC Pro像机构一样交易 - MetaTrader 5最全面的SMC指标。这个强大的工具揭示了智能资金的足迹，帮助您精确识别高概率交易设置。
主要功能
- 多时间框架分析：结合HTF偏向和LTF执行，实现精准入场
- 真实订单块：使用K线实体分析检测真正的机构订单块
- 公平价值缺口 (FVG)：自动识别价格不平衡
- 结构突破 (BOS/ChoCH)：实时跟踪市场结构变化
- 溢价/折价区域：准确知道价格何时便宜或昂贵
- 入场、止损和止盈水平：完整的交易设置，可自定义风险回报比
- 智能警报：弹窗、声音和推送通知
工作原理
1. HTF分析确定市场偏向（看涨/看跌/中性）
2. 溢价/折价区域识别最佳入场区域
3. LTF订单块精确定位入场水平
4. BOS确认趋势对齐
5. 当所有条件对齐时 - READY信号，显示入场/止损/止盈
最适合
- 外汇货币对 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD等)
- 加密货币 (BTCUSD, ETHUSD)
- 指数和商品
- 时间框架：M5, M15, M30，HTF使用H1/H4
停止猜测，开始像智能资金一样交易。