Trend Vision PRO SMC

Indicateur Smart Money professionnel avec Order Blocks HTF/LTF, FVG, détection BOS, niveaux Entry/SL/TP et alertes. Tradez comme les institutions.





FULL DESCRIPTION:





VisionSMC Pro - Indicateur Professionnel Smart Money Concepts





Tradez comme les institutions avec VisionSMC Pro, l'indicateur SMC le plus complet pour MetaTrader 5. Cet outil puissant révèle les traces de l'argent intelligent, vous aidant à identifier des configurations de trading à haute probabilité avec précision.





FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES





- Analyse Multi-Temporelle: Combine le biais HTF avec l'exécution LTF pour des entrées précises

- Order Blocks Réels: Détecte les véritables Order Blocks institutionnels

- Fair Value Gaps (FVG): Identifie automatiquement les déséquilibres de prix

- Break of Structure (BOS/ChoCH): Suit les changements de structure du marché en temps réel

- Zones Premium/Discount: Sachez exactement quand le prix est bon marché ou cher

- Niveaux Entry, SL et TP: Configuration complète avec ratio Risque:Rendement personnalisable

- Alertes Intelligentes: Notifications popup, sonores et push





COMMENT ÇA MARCHE





1. L'analyse HTF détermine le biais du marché (Haussier/Baissier/Neutre)

2. Les zones Premium/Discount identifient les zones d'entrée optimales

3. Les Order Blocks LTF indiquent les niveaux d'entrée précis

4. BOS confirme l'alignement de tendance

5. Quand toutes les conditions sont alignées - signal READY avec Entry/SL/TP





IDÉAL POUR





- Paires de devises (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)

- Cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD)

- Indices et matières premières

- Timeframes: M5, M15, M30 avec H1/H4 comme HTF





Arrêtez de deviner. Commencez à trader comme l'argent intelligent.