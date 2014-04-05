Trend Vision PRO SMC

SHORT DESCRIPTION:
Indicador profesional de Smart Money con Order Blocks HTF/LTF, FVG, detección BOS, niveles de entrada/SL/TP y alertas. Opera como las instituciones.

FULL DESCRIPTION:

VisionSMC Pro - Indicador Profesional de Smart Money Concepts

Opera como las instituciones con VisionSMC Pro, el indicador SMC más completo para MetaTrader 5. Esta poderosa herramienta revela las huellas del dinero inteligente, ayudándote a identificar configuraciones de alta probabilidad con precisión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Análisis Multi-Temporal: Combina el sesgo HTF con ejecución LTF para entradas precisas
- Order Blocks Reales: Detecta bloques de órdenes institucionales genuinos
- Fair Value Gaps (FVG): Identifica automáticamente desequilibrios en el precio
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Rastrea cambios de estructura del mercado en tiempo real
- Zonas Premium/Discount: Sabe exactamente cuándo el precio está barato o caro
- Niveles de Entrada, SL y TP: Configuración completa con ratio Riesgo:Beneficio personalizable
- Alertas Inteligentes: Notificaciones emergentes, sonido y push

CÓMO FUNCIONA

1. El análisis HTF determina el sesgo del mercado
2. Las zonas Premium/Discount identifican áreas óptimas de entrada
3. Los Order Blocks LTF señalan niveles precisos de entrada
4. BOS confirma la alineación de tendencia
5. Cuando todas las condiciones se alinean - señal READY con Entry/SL/TP

MEJOR PARA

- Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)
- Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD)
- Índices y materias primas
- Temporalidades: M5, M15, M30 con H1/H4 como HTF

Deja de adivinar. Empieza a operar como el dinero inteligente.

Productos recomendados
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicadores
El indicador Fractales muestra en el gráfico sólo los fractales con los parámetros especificados en la configuración del indicador. Esto le permite registrar con mayor precisión una inversión de tendencia, excluyendo las falsas inversiones. Según la definición clásica de un fractal, es una vela - un extremum en el gráfico, que no fue cruzado por el precio de 2 velas antes y 2 velas después de la aparición de una vela fractal. Este indicador proporciona la capacidad de ajustar el número de velas
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Debido a que HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Reactividad – Medición de la respuesta del mercado a eventos económicos para MT5 El Indicador de Reactividad analiza y cuantifica en tiempo real la reacción del mercado ante los eventos del calendario económico. Mide automáticamente el movimiento del precio (en pips) a los 10, 30 y 60 segundos después de cada anuncio económico importante. Características principales  Recuperación automática de eventos Integración directa con la API nativa del Calendario de MT5, sin necesidad de con
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Caos de Trading Avanzado El objetivo principal del indicador es ayudar al trader a detectar las señales descritas por Bill Williams en sus libros para tomar una decisión de trading rápida y correcta. 1)Barra de reversión alcista/bajista (BDB) 2) Barra Divergente(DB) 3) Segunda Señal Sage - la tercera barra consecutiva del Awesome Oscillator 4) Fractales de trabajo (Fractales que trabajaron por encima/debajo de la frente roja 5) Tres modos de coloreado de barras 5.1) Coloreado de barras según e
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
Malaysia SNR Levels and Storyline MTF
Minh Truong Pham
Indicadores
Se trata de múltiples plazos de Malasia SNR Niveles y Storyline. La versión de marco de tiempo único aquí Características: + Nivel de visualización en múltiples timeframe (superior o inferior) + Activación/desactivación del nivel en el marco temporal + Alerta cuando el precio toca el nivel 1. si alto > nivel de resistencia pero cierre de vela < nivel de resistencia, este nivel se convierte en no válido - El nombre del nivel tendrá "(m)" que significa mitigado si el cierre de la vela > nivel de r
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. ( Nota Esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp.) Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alertas: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para te
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – una herramienta de análisis técnico que construye un canal de movimiento de precios inclinado, ofreciendo oportunidades únicas para evaluar la situación actual del mercado y encontrar señales de trading. Características principales del indicador: Canal de movimiento de precios inclinado : El indicador ayuda a visualizar los niveles de soporte y resistencia, que pueden indicar puntos potenciales de reversión o continuación de la tendencia. Varios colores de líneas y resaltado
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indicadores
AW Heiken Ashi: Indicador inteligente de tendencia y niveles de TP. Indicador avanzado basado en el clásico Heiken Ashi, adaptado para traders, con mayor flexibilidad y claridad. A diferencia del indicador estándar, AW Heiken Ashi ayuda a analizar la tendencia, determinar objetivos de ganancias y filtrar señales falsas, brindando decisiones de trading más confiables. Guía de configuración e instrucciones - Aquí / Versión MT4 - Aquí Ventajas de AW Heiken Ashi: Funciona con cualquier activo y en c
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
¡Les presentamos el Oscilador Heikin Ashi RSI ! Este indicador combina los conceptos de las velas Heikin Ashi con el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para producir un formato tipo oscilador que se puede utilizar para filtrar parte del ruido asociado con las lecturas estándar del RSI. Esto proporciona a los traders una representación más suave de las condiciones del mercado. Aquí hay algunos artículos para leer más sobre el RSI y las velas Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicadores
La Media Móvil es un indicador que forma parte del Análisis Técnico. Con él, puede identificar el equilibrio de los precios en el mercado, observando tendencias alcistas, neutras o bajistas. Este indicador personalizado viene con opciones extra para definir el método de cálculo, pudiendo elegir entre SMA, EMA, SSMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, Vidya, AMA, HULL MA. También dispone de varias opciones para elegir el método de cálculo del precio base que se utilizará en el cálculo de la media.
Orion Vwap Bands
Joao Paulo Botelho Silva
Indicadores
Fundamento teórico El VWAP es una media móvil ajustada al volumen, es decir, el peso de cada precio corresponde al volumen de acciones negociadas en el periodo, dando más peso al periodo con más operaciones. Orion Vwap Bands permite al usuario trazar 8 bandas que pueden utilizarse como soportes y resistencias para el precio. Cada banda se calcula a partir del Vwap tradicional: . Por ejemplo, si elegimos el valor 0,25 para trazar la Banda 1, tomamos el precio Vwap y le añadimos un 25%. Opciones P
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicadores
Presentamos el   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en barras de colore
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicadores
Indicador de alcance del precio. También sirve como término perfecto para soportes y resistencias. Lo utilizo en dos expertos. La herramienta básica para el trading profesional. El indicador analiza las últimas 500 barras y las utiliza para determinar los niveles (pero no predice el futuro ) . Personalmente, lo utilizo en TF H1. Es muy simple. Cuatro líneas en el gráfico y eso es todo. Sólo dos parámetros de entrada. Miles de indicadores. ¿Por qué esto? ¿Es bueno? No. Es muy bueno. Por favor, pr
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador Acumulación/Distribución se diseñó básicamente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Para ello, trata de determinar si los operadores están realmente acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Este indicador debería ser más preciso que otros indicadores AD por defecto de MT5 para medir la presión de compra/venta por volumen, identificar el cambio de tendencia a través de la divergencia y calcular el nivel de Acumulación/Distribución (A/D). Aplicación: - Presión de
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Premier League
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Premier League vincula el precio en una relación de onda cíclica. Los puntos de cruce pueden utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. Así, todos los puntos de cruce serán puntos óptimos en los que el movimiento cambia teniendo en cuenta el periodo del indicador. Pero no olvide que el enfoque debe ser complejo, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicadores
All-in-One Chart Patterns Nivel Profesional: El sistema definitivo de 36 patrones All-in-One Chart Patterns Professional Level es un completo indicador de 36 patrones bien conocido por los operadores minoristas, pero mejorado significativamente con una precisión superior mediante el análisis integrado del impacto de las noticias y el posicionamiento adecuado del perfil de mercado. Esta herramienta de trading de nivel profesional transforma el reconocimiento tradicional de patrones combinando la
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en d
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicadores
El indicador Supertrend utiliza una combinación de media móvil y rango medio verdadero para detectar la tendencia de un instrumento de negociación. El indicador Supertrend para MetaTrader 5 muestra fácilmente la tendencia como una línea que sigue al precio. Triple SuperTrend Histo calcula tres supertendencias para mostrar la tendencia en forma de histograma. Cambiando el color de rojo a verde significa que puede COMPRAR , de verde a rojo significa que puede VENDER . Descripción del método pa
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desarrollado por Smart Trader - Smart Reversion Pattern es un indicador capaz de identificar patrones de reversión , tanto alcistas como bajistas. Está diseñado para proporcionar un conocimiento rápido y en tiempo real de los patrones. También hemos pensado en la parte de la interfaz, creando un aspecto limpio y agradable para identificar patrones de formación en el gráfico. Nota: Si algún patrón que necesita no aparece en la lista, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros y solicitar
Anchored VWAP Trend
Duc Thac Qui
Indicadores
El indicador VWAP anclado ( precio medio ponderado por volumen) es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para analizar la acción del precio durante un periodo de tiempo. Este indicador identificará automáticamente los puntos de inflexión de la tendencia para ayudar a los operadores a ver más fácilmente cuándo el mercado continúa la tendencia, retrocede o invierte la tendencia cruzando la línea VWAP. Se puede apilar en múltiples periodos de tiempo para
Cumulative Volume Delta CVD Indicator
Salman Soltaniyan
Indicadores
CVD (Delta de Volumen Acumulado) para MT5 CVD (Delta de Volumen Acumulado) para MT5 CVD simple y rápido para volumen y flujo de órdenes. Rastrea la presión neta de compra vs venta y traza el CVD como velas. La ventana de datos también muestra el recuento de ticks por vela. Para qué sirve Acumula la delta de volumen a partir de los ticks o de un marco temporal elegido. Reinicio opcional: Sin reinicio, Periodo gráfico actual o un marco temporal específico Funciona con cualquier símbolo y marco tem
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
Indicadores
¿Quién no quiere predecir los precios de los mercados? Este indicador le da más confianza para tomar posiciones. Le da alertas con un porcentaje de probabilidad de que la próxima vela podría ser bajista o alcista. Por supuesto que no podemos predecir el futuro, pero podemos tratar.... Puede ajustar el porcentaje para obtener un filtro más preciso. No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener información.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para las operaciones de scalping, así como para las operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Alg
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicadores
INSTRUCCIONES RUS  /  INSTRUCCIONES   ENG  /  Versión MT4 Funciones principales: ¡Muestra zonas activas de vendedores y compradores! El indicador muestra todos los niveles/zonas de primer impulso correctos para compras y ventas. Cuando se activan estos niveles/zonas, donde comienza la búsqueda de puntos de entrada, cambian de color y se rellenan con ciertos colores. También aparecen flechas para una percepción más intuitiva de la situación. LOGIC AI - Visualización de zonas (círculos) para busc
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Otros productos de este autor
Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
Indicadores
TrendVision Pro - Sistema de Trading Profesional y Limpio DISEÑO LIMPIO. SEÑALES DE CALIDAD. RESULTADOS PROFESIONALES. TrendVision Pro es un indicador profesional de análisis de tendencias con una interfaz limpia y moderna que no satura tus gráficos. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • Flechas Inteligentes de Calidad - Solo señales de compra/venta de alta probabilidad con confirmación multifactorial • Panel Multitemporal - Análisis de tendencia en tiempo real en marcos M15, H1, H4 y D1 • Niveles
Trend Vision Swing Pro
Miyambo Mumba
Indicadores
TrendVision Swing Pro - Indicador Profesional de Swing Trading Trend Vision Swing Pro es la extensión de swing trading de la familia de indicadores Trend Vision, diseñado para traders que desean confirmación en marcos temporales superiores con entradas precisas en swings. LO QUE LO HACE DIFERENTE: A diferencia de los indicadores básicos que inundan tu gráfico con señales, TrendVision Swing Pro utiliza filtrado inteligente para mostrar solo configuraciones de alta probabilidad. Explica POR QU
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
Indicadores
TrendVision Scalper Pro - Indicador Profesional de Scalping TrendVision Scalper Pro es la extension de scalping rapido de la familia de indicadores TrendVision, disenado para traders que quieren senales de micro-estructura rapidas con filtrado inteligente de sesiones y spread en marcos temporales M1-M15. LO QUE LO HACE DIFERENTE: La mayoria de indicadores de scalping inundan tu grafico con senales ruidosas. TrendVision Scalper Pro usa filtrado inteligente - solo senala durante sesiones de tra
Trend Vision MTF Dashboard
Miyambo Mumba
Indicadores
TrendVision MTF Dashboard - Escaner Multi-Par Multi-Temporalidad Este panel ayuda a los traders a identificar instantaneamente operaciones de alta probabilidad mostrando la alineacion de tendencias en multiples marcos temporales, fuerza y disposicion para operar en una vista clara. IMPORTANTE: Esta es una herramienta de apoyo a la decision, no un auto-trader. Proporciona analisis visual para ayudarte a tomar decisiones de trading informadas. LO QUE LO HACE DIFERENTE: Deja de cambiar entre gr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario