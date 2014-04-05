Trend Vision PRO SMC
- Indicadores
- Miyambo Mumba
- Versión: 1.80
- Activaciones: 7
SHORT DESCRIPTION:
Indicador profesional de Smart Money con Order Blocks HTF/LTF, FVG, detección BOS, niveles de entrada/SL/TP y alertas. Opera como las instituciones.
FULL DESCRIPTION:
VisionSMC Pro - Indicador Profesional de Smart Money Concepts
Opera como las instituciones con VisionSMC Pro, el indicador SMC más completo para MetaTrader 5. Esta poderosa herramienta revela las huellas del dinero inteligente, ayudándote a identificar configuraciones de alta probabilidad con precisión.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Análisis Multi-Temporal: Combina el sesgo HTF con ejecución LTF para entradas precisas
- Order Blocks Reales: Detecta bloques de órdenes institucionales genuinos
- Fair Value Gaps (FVG): Identifica automáticamente desequilibrios en el precio
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Rastrea cambios de estructura del mercado en tiempo real
- Zonas Premium/Discount: Sabe exactamente cuándo el precio está barato o caro
- Niveles de Entrada, SL y TP: Configuración completa con ratio Riesgo:Beneficio personalizable
- Alertas Inteligentes: Notificaciones emergentes, sonido y push
CÓMO FUNCIONA
1. El análisis HTF determina el sesgo del mercado
2. Las zonas Premium/Discount identifican áreas óptimas de entrada
3. Los Order Blocks LTF señalan niveles precisos de entrada
4. BOS confirma la alineación de tendencia
5. Cuando todas las condiciones se alinean - señal READY con Entry/SL/TP
MEJOR PARA
- Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)
- Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD)
- Índices y materias primas
- Temporalidades: M5, M15, M30 con H1/H4 como HTF
Deja de adivinar. Empieza a operar como el dinero inteligente.