Trend Vision PRO SMC
- Indikatoren
- Miyambo Mumba
- Version: 1.80
- Aktivierungen: 7
Professioneller Smart Money Indikator mit HTF/LTF Order Blocks, FVG, BOS-Erkennung, Entry/SL/TP-Levels und Echtzeit-Alerts. Handeln Sie wie Institutionen.
FULL DESCRIPTION:
VisionSMC Pro - Professioneller Smart Money Concepts Indikator
Handeln Sie wie die Institutionen mit VisionSMC Pro, dem umfassendsten SMC-Indikator für MetaTrader 5. Dieses leistungsstarke Tool enthüllt die Spuren des Smart Money und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Trade-Setups präzise zu identifizieren.
HAUPTFUNKTIONEN
- Multi-Timeframe-Analyse: Kombiniert HTF-Bias mit LTF-Ausführung für präzise Einstiege
- Echte Order Blocks: Erkennt echte institutionelle Order Blocks durch Kerzenkörper-Analyse
- Fair Value Gaps (FVG): Identifiziert automatisch Preisungleichgewichte
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Verfolgt Marktstrukturänderungen in Echtzeit
- Premium/Discount-Zonen: Wissen Sie genau, wann der Preis günstig oder teuer ist
- Entry-, SL- und TP-Levels: Komplettes Trade-Setup mit anpassbarem Risiko:Ertrag-Verhältnis
- Intelligente Alerts: Popup-, Sound- und Push-Benachrichtigungen
WIE ES FUNKTIONIERT
1. HTF-Analyse bestimmt den Markt-Bias (Bullish/Bearish/Neutral)
2. Premium/Discount-Zonen identifizieren optimale Einstiegsbereiche
3. LTF Order Blocks bestimmen präzise Einstiegsniveaus
4. BOS bestätigt die Trendausrichtung
5. Wenn alle Bedingungen übereinstimmen - READY-Signal mit Entry/SL/TP
AM BESTEN GEEIGNET FÜR
- Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)
- Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD)
- Indizes und Rohstoffe
- Zeitrahmen: M5, M15, M30 mit H1/H4 als HTF
Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie wie das Smart Money.