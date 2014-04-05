Trend Vision PRO SMC

Professioneller Smart Money Indikator mit HTF/LTF Order Blocks, FVG, BOS-Erkennung, Entry/SL/TP-Levels und Echtzeit-Alerts. Handeln Sie wie Institutionen.

FULL DESCRIPTION:

VisionSMC Pro - Professioneller Smart Money Concepts Indikator

Handeln Sie wie die Institutionen mit VisionSMC Pro, dem umfassendsten SMC-Indikator für MetaTrader 5. Dieses leistungsstarke Tool enthüllt die Spuren des Smart Money und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Trade-Setups präzise zu identifizieren.

HAUPTFUNKTIONEN

- Multi-Timeframe-Analyse: Kombiniert HTF-Bias mit LTF-Ausführung für präzise Einstiege
- Echte Order Blocks: Erkennt echte institutionelle Order Blocks durch Kerzenkörper-Analyse
- Fair Value Gaps (FVG): Identifiziert automatisch Preisungleichgewichte
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Verfolgt Marktstrukturänderungen in Echtzeit
- Premium/Discount-Zonen: Wissen Sie genau, wann der Preis günstig oder teuer ist
- Entry-, SL- und TP-Levels: Komplettes Trade-Setup mit anpassbarem Risiko:Ertrag-Verhältnis
- Intelligente Alerts: Popup-, Sound- und Push-Benachrichtigungen

WIE ES FUNKTIONIERT

1. HTF-Analyse bestimmt den Markt-Bias (Bullish/Bearish/Neutral)
2. Premium/Discount-Zonen identifizieren optimale Einstiegsbereiche
3. LTF Order Blocks bestimmen präzise Einstiegsniveaus
4. BOS bestätigt die Trendausrichtung
5. Wenn alle Bedingungen übereinstimmen - READY-Signal mit Entry/SL/TP

AM BESTEN GEEIGNET FÜR

- Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)
- Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD)
- Indizes und Rohstoffe
- Zeitrahmen: M5, M15, M30 mit H1/H4 als HTF

Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie wie das Smart Money.

Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
Indikatoren
TrendVision Pro - Sauberes Professionelles Handelssystem SAUBERES DESIGN. QUALITÄTSSIGNALE. PROFESSIONELLE ERGEBNISSE. TrendVision Pro ist ein professioneller Trendanalyse-Indikator mit einer sauberen, modernen Benutzeroberfläche, die Ihre Charts nicht überladen macht. HAUPTMERKMALE: • Intelligente Qualitätspfeile - Nur hochwahrscheinliche Kauf-/Verkaufssignale mit Mehrfaktorbestätigung • Multi-Zeitrahmen-Panel - Echtzeit-Trendanalyse über M15, H1, H4 und D1 Zeitrahmen • Automatische Fibonac
Trend Vision Swing Pro
Miyambo Mumba
Indikatoren
TrendVision Swing Pro - Professioneller Swing-Trading-Indikator Trend Vision Swing Pro ist die Swing-Trading-Erweiterung der Trend Vision Indikatorfamilie, entwickelt für Trader, die eine Bestätigung aus höheren Zeitrahmen mit präzisen Swing-Einstiegen wünschen. WAS IHN UNTERSCHEIDET: Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die Ihr Chart mit Signalen überfluten, verwendet TrendVision Swing Pro intelligente Filterung, um nur hochwahrscheinliche Setups anzuzeigen. Er erklärt, WARUM Signale ersch
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
Indikatoren
TrendVision Scalper Pro - Professioneller Scalping-Indikator TrendVision Scalper Pro ist die schnelle Scalping-Erweiterung der TrendVision-Indikatorfamilie, entwickelt fur Trader, die schnelle Mikro-Struktur-Signale mit intelligenter Sessions- und Spread-Filterung auf M1-M15 Zeitrahmen wunschen. WAS IHN UNTERSCHEIDET: Die meisten Scalping-Indikatoren uberfluten Ihr Chart mit verrauschten Signalen. TrendVision Scalper Pro nutzt intelligente Filterung - signalisiert nur wahrend aktiver Handelss
Trend Vision MTF Dashboard
Miyambo Mumba
Indikatoren
TrendVision MTF Dashboard - Multi-Paar Multi-Zeitrahmen Scanner Dieses Dashboard hilft Tradern, sofort hochwahrscheinliche Trades zu identifizieren, indem es Multi-Zeitrahmen-Trendausrichtung, Starke und Handelsbereitschaft in einer klaren Ansicht zeigt. WICHTIG: Dies ist ein Entscheidungshilfe-Tool, kein Auto-Trader. Es bietet visuelle Analyse, um Ihnen bei fundierten Handelsentscheidungen zu helfen. WAS ES UNTERSCHEIDET: Horen Sie auf, zwischen Charts zu wechseln, um Trendausrichtung zu pr
