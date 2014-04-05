Trend Vision PRO SMC

Professioneller Smart Money Indikator mit HTF/LTF Order Blocks, FVG, BOS-Erkennung, Entry/SL/TP-Levels und Echtzeit-Alerts. Handeln Sie wie Institutionen.





FULL DESCRIPTION:





VisionSMC Pro - Professioneller Smart Money Concepts Indikator





Handeln Sie wie die Institutionen mit VisionSMC Pro, dem umfassendsten SMC-Indikator für MetaTrader 5. Dieses leistungsstarke Tool enthüllt die Spuren des Smart Money und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Trade-Setups präzise zu identifizieren.





HAUPTFUNKTIONEN





- Multi-Timeframe-Analyse: Kombiniert HTF-Bias mit LTF-Ausführung für präzise Einstiege

- Echte Order Blocks: Erkennt echte institutionelle Order Blocks durch Kerzenkörper-Analyse

- Fair Value Gaps (FVG): Identifiziert automatisch Preisungleichgewichte

- Break of Structure (BOS/ChoCH): Verfolgt Marktstrukturänderungen in Echtzeit

- Premium/Discount-Zonen: Wissen Sie genau, wann der Preis günstig oder teuer ist

- Entry-, SL- und TP-Levels: Komplettes Trade-Setup mit anpassbarem Risiko:Ertrag-Verhältnis

- Intelligente Alerts: Popup-, Sound- und Push-Benachrichtigungen





WIE ES FUNKTIONIERT





1. HTF-Analyse bestimmt den Markt-Bias (Bullish/Bearish/Neutral)

2. Premium/Discount-Zonen identifizieren optimale Einstiegsbereiche

3. LTF Order Blocks bestimmen präzise Einstiegsniveaus

4. BOS bestätigt die Trendausrichtung

5. Wenn alle Bedingungen übereinstimmen - READY-Signal mit Entry/SL/TP





AM BESTEN GEEIGNET FÜR





- Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)

- Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD)

- Indizes und Rohstoffe

- Zeitrahmen: M5, M15, M30 mit H1/H4 als HTF





Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie wie das Smart Money.



