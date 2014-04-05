Trend Vision PRO SMC
- Indicadores
- Miyambo Mumba
- Versão: 1.80
Versão: 1.80
Indicador profissional de Smart Money com Order Blocks HTF/LTF, FVG, detecção BOS, níveis de entrada/SL/TP e alertas. Opere como as instituições.
FULL DESCRIPTION:
VisionSMC Pro - Indicador Profissional de Smart Money Concepts
Opere como as instituições com VisionSMC Pro, o indicador SMC mais completo para MetaTrader 5. Esta ferramenta poderosa revela os rastros do dinheiro inteligente, ajudando você a identificar setups de alta probabilidade com precisão.
RECURSOS PRINCIPAIS
- Análise Multi-Temporal: Combina viés HTF com execução LTF para entradas precisas
- Order Blocks Reais: Detecta blocos de ordens institucionais genuínos
- Fair Value Gaps (FVG): Identifica automaticamente desequilíbrios no preço
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Rastreia mudanças de estrutura do mercado em tempo real
- Zonas Premium/Discount: Saiba exatamente quando o preço está barato ou caro
- Níveis de Entrada, SL e TP: Setup completo com relação Risco:Retorno personalizável
- Alertas Inteligentes: Notificações popup, som e push
COMO FUNCIONA
1. A análise HTF determina o viés do mercado
2. As zonas Premium/Discount identificam áreas ótimas de entrada
3. Os Order Blocks LTF indicam níveis precisos de entrada
4. BOS confirma o alinhamento da tendência
5. Quando todas as condições se alinham - sinal READY com Entry/SL/TP
MELHOR PARA
- Pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)
- Criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD)
- Índices e commodities
- Timeframes: M5, M15, M30 com H1/H4 como HTF
Pare de adivinhar. Comece a operar como o dinheiro inteligente.