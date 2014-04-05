Trend Vision PRO SMC

Indicador profissional de Smart Money com Order Blocks HTF/LTF, FVG, detecção BOS, níveis de entrada/SL/TP e alertas. Opere como as instituições.

FULL DESCRIPTION:

VisionSMC Pro - Indicador Profissional de Smart Money Concepts

Opere como as instituições com VisionSMC Pro, o indicador SMC mais completo para MetaTrader 5. Esta ferramenta poderosa revela os rastros do dinheiro inteligente, ajudando você a identificar setups de alta probabilidade com precisão.

RECURSOS PRINCIPAIS

- Análise Multi-Temporal: Combina viés HTF com execução LTF para entradas precisas
- Order Blocks Reais: Detecta blocos de ordens institucionais genuínos
- Fair Value Gaps (FVG): Identifica automaticamente desequilíbrios no preço
- Break of Structure (BOS/ChoCH): Rastreia mudanças de estrutura do mercado em tempo real
- Zonas Premium/Discount: Saiba exatamente quando o preço está barato ou caro
- Níveis de Entrada, SL e TP: Setup completo com relação Risco:Retorno personalizável
- Alertas Inteligentes: Notificações popup, som e push

COMO FUNCIONA

1. A análise HTF determina o viés do mercado
2. As zonas Premium/Discount identificam áreas ótimas de entrada
3. Os Order Blocks LTF indicam níveis precisos de entrada
4. BOS confirma o alinhamento da tendência
5. Quando todas as condições se alinham - sinal READY com Entry/SL/TP

MELHOR PARA

- Pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)
- Criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD)
- Índices e commodities
- Timeframes: M5, M15, M30 com H1/H4 como HTF

Pare de adivinhar. Comece a operar como o dinheiro inteligente.
Produtos recomendados
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicadores
The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubra o poder da análise avançada de volume com o Weis Wave Scouter, um indicador revolucionário para MetaTrader 5 que combina os princípios consagrados do método Wyckoff e da análise VSA (Volume Spread Analysis). Desenvolvido para traders que buscam precisão e profundidade em suas operações, este indicador oferece uma leitura tática do mercado por meio da análise de ondas de volume cumulativo, ajudando a identificar pontos-chave de reversão e continuação de tendência. O Weis Wave Scouter a
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Reatividade – Medição da resposta do mercado a eventos econômicos para MT5 O Indicador de Reatividade analisa e quantifica em tempo real a reação do mercado a eventos do calendário econômico. Mede automaticamente o movimento do preço (em pips) após 10, 30 e 60 segundos de cada anúncio econômico importante. Principais recursos  Obtenção automática de eventos Integração direta com a API nativa do Calendário do MT5, sem necessidade de configuração externa.  Medição precisa da volatili
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Malaysia SNR Levels and Storyline MTF
Minh Truong Pham
Indicadores
This is Multiple Timeframe of Malaysia SNR Levels and Storyline. The single timeframe version here Features: + Display level on multiple timeframe (higher or lower) + Turn on/off level on timeframe + Alert when price touch level 1. if high > resistance level but close of candle < resistance level , this level become unfresh - Name of level will have "(m)" meaning mitigated if close of candle > resistance level , this level become invalid and can be removed in chart (there is setting for keep/rem
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – uma ferramenta de análise técnica que constrói um canal de movimento de preços inclinado, oferecendo oportunidades únicas para avaliar a situação atual do mercado e encontrar sinais de negociação. Características principais do indicador: Canal de movimento de preços inclinado : O indicador ajuda a visualizar os níveis de suporte e resistência, que podem indicar pontos potenciais de reversão ou continuação da tendência. Várias cores de linhas e destaque de fundo : Os níveis d
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indicadores
AW Heiken Ashi — Indicador inteligente de tendência e níveis de TP. Indicador avançado baseado no Heiken Ashi clássico, adaptado para traders, com maior flexibilidade e clareza. Ao contrário do indicador padrão, o AW Heiken Ashi ajuda a analisar a tendência, determinar metas de lucro e filtrar sinais falsos, proporcionando decisões de negociação mais seguras. Guia de configuração e instruções - Aqui / Versão MT4 - Aqui Vantagens do AW Heiken Ashi: Funciona em qualquer ativo e período de tempo, A
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicadores
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Orion Vwap Bands
Joao Paulo Botelho Silva
Indicadores
Fundamentação teórica   A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja, o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. A Orion Vwap Bands permite que o usuário use plote 8 bandas que podem ser utilizadas como suportes e resistências para o preço. Cada banda é calculada a partir da Vwap Tradicional: Ex.: Se escolhermos o valor 0.25 para a plotagem da Banda 1, pega-se o preço da Vwap e acrescent
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicadores
Apresentando o   Quantum Heiken Ashi PRO Projetadas para fornecer informações claras sobre as tendências do mercado, as velas Heiken Ashi são conhecidas por sua capacidade de filtrar o ruído e eliminar sinais falsos. Diga adeus às confusas flutuações de preços e olá para uma representação gráfica mais suave e confiável. O que torna o Quantum Heiken Ashi PRO verdadeiramente único é sua fórmula inovadora, que transforma os dados tradicionais de velas em barras coloridas fáceis de ler. As barras ve
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicadores
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Premier League
Andriy Sydoruk
Indicadores
The Premier League indicator links the price in a cyclical-wave relationship. Crossing points can be used as potential market reversal points. Thus, all crossing points will be optimal points at which the movement changes taking into account the indicator period. But do not forget that the approach must be complex, the indicator signals require additional information to enter the market.
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicadores
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax - este é o melhor indicador técnico de ações. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflete a volatilidade e as zonas de entrada potenciais. Recursos do indicador: Este é um super indicador com Magic e dois blocos de setas de tendência para uma negociação confortável e lucrativa. O botão vermelho para alternar blocos é exibido no gráfico. Magic é definido nas configurações do indicador, para que você possa instalar o indicador em dois gráficos exibind
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volume Colorido para MetaTrader 5 Este indicador exibe o volume como um histograma em uma janela separada. As barras são coloridas conforme a direção do candle: verde para alta (fechamento > abertura) e vermelho para baixa (fechamento < abertura). Principais Recursos Fonte do volume: volume de ticks ou volume real (selecionável). Linha de média móvel opcional sobre o histograma de volume, ativada via input. Tipos de médias suportadas: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Período da média configur
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicadores
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desenvolvido pela Smart Trader - Smart Reversion Pattern é um indicador capaz de identificar padrões de reversão , tanto reversões de alta quanto reversões de baixa. Ele foi desenhado para fornecer um rápido conhecimento dos padrões, em tempo real. Também pensamos na parte de interface, criando um visual limpo e agradável para identificar no gráfico os padrões de formação. Obs: Caso algum padrão que você precise não esteja listado, basta entrar em contato conosco e solicitar a inclusão - geralme
Anchored VWAP Trend
Duc Thac Qui
Indicadores
The Anchored   VWAP   (Volume-Weighted Average Price)   indicator   is a popular   technical   analysis tool used by traders and investors to analyze the   price action  over a period of time. This indicator will automatically identify the trend turning points to help traders more easily see when market is continuing the trend, pulling back, or reversing by crossing the VWAP line. Stack on multiple time frame periods to use like other moving average indicators. You can customize price calculatio
Cumulative Volume Delta CVD Indicator
Salman Soltaniyan
Indicadores
CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 Simple, fast CVD for volume and order flow trading. It tracks net buying vs selling pressure and plots CVD as candles. The Data Window also shows tick count per candle. What it does Accumulates volume delta from ticks or a chosen timeframe Optional reset: No Reset, Current Chart Period, or a specific timeframe Works on any symbol and timeframe How it’s calculated Tick-based: each incoming tick is labeled as buyer- or sel
Os compradores deste produto também adquirem
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
De forma simples, você pode começar a operar quando o movimento dos números brancos — conhecidos como "pips" — começar a aparecer ao lado do candle atual. Os "pips" brancos indicam que uma operação de compra ou venda está ativa e se movendo na direção correta, conforme indicado pela cor branca. Quando o movimento dos pips brancos para e se transforma em uma cor verde estática, isso sinaliza o fim do momento atual. A cor verde dos números representa o lucro total obtido em "pips", independenteme
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Apresentando       Quantum Breakout PRO   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você negocia Breakout Zones! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Quantum Breakout PRO       foi projetado para impulsionar sua jornada comercial a novos patamares com sua estratégia de zona de fuga inovadora e dinâmica. O Quantum Breakout Indicator lhe dará setas de sinal em zonas de breakout com 5 zonas-alvo de lucro e su
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do utilizador:   clique aqui Este é o p
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIÇÃO ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) é o indicador que analisa o movimento do preço e identifica impulsos válidos, correções e SCOBs (Single Candle Order Block). É uma ferramenta poderosa que pode ser usada com qualquer tipo de análise técnica porque é flexível, informativa, fácil de usar e melhora substancialmente a consciência do trader sobre as zonas de interesse mais líquidas. CONFIGURAÇÕES Geral | Visuais Tema de cor — define o tema de cor do ICSM. SCOB | Visuais Mostrar S
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
Indicadores
Who does not want to predict markets prices? This indicator gives you more confidence to take position. It gives you alerts with a pourcentage of chance that next candle could be bearish or bullish. Of course we can not predict future but we can try.... You can adjust pourcentage in order to get more precise filter. Do not hesitate to contact me for informations.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ajuda a identificar onde o mercado realmente muda de direção. O indicador destaca reversões de tendência e áreas onde os principais participantes do mercado voltam a entrar. As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados do indicador não são redesenhados e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle. Principais elementos do indicador: BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Repre
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicadores
INSTRUÇÕES RUS  /  INSTRUÇÕES   ENG  /  Versão MT4 Principais funções: Exibe zonas ativas de vendedores e compradores! O indicador exibe todos os níveis/zonas de impulso iniciais corretos para compras e vendas. Quando esses níveis/zonas são ativados, onde a busca por pontos de entrada começa, os níveis mudam de cor e são preenchidos com cores específicas. Setas também aparecem para uma percepção mais intuitiva da situação. LOGIC AI - Exibição de zonas (círculos) para busca de pontos de entrada
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Mais do autor
Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
Indicadores
TrendVision Pro - Sistema de Negociação Profissional e Limpo DESIGN LIMPO. SINAIS DE QUALIDADE. RESULTADOS PROFISSIONAIS. TrendVision Pro é um indicador profissional de análise de tendências com uma interface limpa e moderna que não sobrecarrega seus gráficos. RECURSOS PRINCIPAIS: • Setas Inteligentes de Qualidade - Apenas sinais de compra/venda de alta probabilidade com confirmação multifatorial • Painel Multi-Temporal - Análise de tendência em tempo real nos períodos M15, H1, H4 e D1 • Nív
Trend Vision Swing Pro
Miyambo Mumba
Indicadores
TrendVision Swing Pro - Indicador Profissional de Swing Trading Trend Vision Swing Pro é a extensão de swing trading da família de indicadores Trend Vision, construído para traders que desejam confirmação em timeframes superiores com entradas precisas em swings. O QUE O TORNA DIFERENTE: Diferente de indicadores básicos que inundam seu gráfico com sinais, TrendVision Swing Pro usa filtragem inteligente para mostrar apenas setups de alta probabilidade. Ele explica POR QUE os sinais aparecem ou
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
Indicadores
rendVision Scalper Pro - Indicador Profissional de Scalping TrendVision Scalper Pro e a extensao de scalping rapido da familia de indicadores TrendVision, construido para traders que querem sinais rapidos de micro-estrutura com filtragem inteligente de sessoes e spread em timeframes M1-M15. O QUE O TORNA DIFERENTE: A maioria dos indicadores de scalping inunda seu grafico com sinais ruidosos. TrendVision Scalper Pro usa filtragem inteligente - so sinaliza durante sessoes de trading ativas, qua
Trend Vision MTF Dashboard
Miyambo Mumba
Indicadores
TrendVision MTF Dashboard - Scanner Multi-Par Multi-Timeframe Este painel ajuda os traders a identificar instantaneamente operacoes de alta probabilidade, mostrando alinhamento de tendencias em multiplos timeframes, forca e prontidao para operar em uma visao clara. IMPORTANTE: Esta e uma ferramenta de suporte a decisao, nao um auto-trader. Ela fornece analise visual para ajuda-lo a tomar decisoes de trading informadas. O QUE O TORNA DIFERENTE: Pare de alternar entre graficos para verificar a
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário