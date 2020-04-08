Schrodinger Market Wells

Квантовый анализ волатильности и определение рыночных режимов

Schrödinger Market Wells (SMW) предлагает альтернативный подход к традиционному техническому анализу. В отличие от стандартных полос волатильности (как Bollinger Bands), основанных исключительно на простых статистических отклонениях, SMW моделирует ценовое движение, используя принципы финансовой квантовой механики.

Этот индикатор интерпретирует цену как частицу, взаимодействующую внутри «Потенциальной ямы» (Potential Well). Это позволяет трейдерам визуализировать вероятность того, останется ли цена в диапазоне или совершит структурный пробой.

⚛️ Квантовая парадигма

Индикатор автоматически различает два критических состояния рынка:

  1. Связанное состояние (Bound State): Цене не хватает «энергии», чтобы вырваться из ямы. Она колеблется вокруг «Аттрактора» (центральной линии).

    • Интерпретация: Консолидация, флэт (Range) или рыночный шум.

    • Потенциальная стратегия: Возврат к среднему (Mean Reversion).

  2. Туннельный эффект (Tunneling Effect): Цена набирает достаточную волатильность, чтобы преодолеть вероятностный барьер.

    • Интерпретация: Пробой (Breakout), смена режима или начало тренда.

    • Потенциальная стратегия: Следование за трендом (Momentum).

⚙️ Физический движок и автоматические пресеты

Чтобы снизить сложность ручной настройки, SMW включает в себя «Физический движок» с готовыми пресетами (Presets), адаптированными под различные стили торговли:

  • PRESET_SCALPER (M1 - M5): Узкие полосы и короткая память. Разработан для улавливания быстрых всплесков волатильности.

  • PRESET_DAYTRADING (M15 - H1): Сбалансированная конфигурация. Фильтрует незначительный шум, сохраняя чувствительность к внутридневным движениям.

  • PRESET_SWING (H4 - D1): Более широкие полосы для фильтрации внутридневного шума и фокусировки на структурных сдвигах.

  • PRESET_INVESTOR (W1 - MN): Долгосрочная конфигурация. Сигнализирует только о крупных макроэкономических изменениях.

  • PRESET_QUANTUM_FOAM: Экспериментальный режим высокой чувствительности для анализа микроструктуры рынка.

📊 Упрощенное визуальное чтение

Индикатор окрашивает свечи непосредственно на графике для быстрой интерпретации, снижая визуальную нагрузку:

  • Серые свечи (⚪): Состояние диапазона. Цена заперта внутри потенциальной ямы. Зона неопределенности или накопления.

  • Зеленые / Неоновые свечи (🟢): Бычий пробой. Цена энергично преодолела верхний барьер. Сигнал давления покупателей.

  • Красные / Багровые свечи (🔴): Медвежий пробой. Цена пробила нижний барьер. Сигнал давления продавцов.

🎨 Эстетика и персонализация

Индикатор включает визуальные темы, оптимизированные для различных условий работы:

  • Dark Matter: Оптимизирована для темных фонов (Неон/Черный).

  • Classic: Мягкие цвета для светлых фонов.

  • Matrix / Vaporwave: Стилизованные высококонтрастные темы.

Входные параметры (Inputs)

  • Trading Style (Preset): Выберите ваш торговый профиль (Scalper, Swing и т.д.).

  • InpUseLog: Расчет в логарифмическом пространстве для математической точности (Рекомендуется: true).

  • InpEnergyMult: Ручная регулировка ширины ямы (только в режиме Custom).

Примечание: Данный индикатор является инструментом технического анализа для идентификации состояний волатильности и не гарантирует получение прибыли. Прошлые результаты не гарантируют результатов в будущем. Всегда используйте надлежащее управление рисками (Risk Management).

User Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765997


