Schrodinger Market Wells

Quanten-Volatilitätsanalyse und Erkennung von Marktregimen

Schrödinger Market Wells (SMW) bietet einen alternativen Ansatz zur traditionellen technischen Analyse. Im Gegensatz zu Standard-Volatilitätsbändern, die lediglich auf einfachen statistischen Abweichungen basieren, modelliert SMW die Preisbewegung unter Verwendung von Prinzipien der Finanzquantenmechanik.

Dieser Indikator interpretiert den Preis als ein Teilchen, das in einem "Potenzialtopf" (Potential Well) interagiert. Dies ermöglicht Händlern, die Wahrscheinlichkeit zu visualisieren, ob der Preis in einer Spanne verbleibt oder einen strukturellen Ausbruch vollzieht.

⚛️ Das Quanten-Paradigma

Der Indikator unterscheidet automatisch zwischen zwei kritischen Marktzuständen:

Gebundener Zustand (Bound State): Dem Preis fehlt die nötige "Energie", um dem Potenzialtopf zu entkommen. Er oszilliert um den "Attraktor" (Mittellinie). Interpretation: Konsolidierung, Seitwärtsphase (Range) oder Marktrauschen.

Mögliche Strategie: Mean Reversion (Rückkehr zum Mittelwert). Tunneleffekt (Tunneling Effect): Der Preis gewinnt genug Volatilität, um die Wahrscheinlichkeitsbarriere zu durchbrechen. Interpretation: Ausbruch (Breakout), Regimewechsel oder Trendbeginn.

Mögliche Strategie: Trendfolge (Momentum).

⚙️ Physik-Engine & Automatische Voreinstellungen

Um die Komplexität der manuellen Einstellung zu reduzieren, enthält der SMW eine "Physik-Engine" mit Voreinstellungen (Presets), die auf verschiedene Handelsstile zugeschnitten sind:

PRESET_SCALPER (M1 - M5): Enge Bänder und kurzes Gedächtnis. Entwickelt, um schnelle Volatilitätsschübe zu erfassen.

PRESET_DAYTRADING (M15 - H1): Ausgewogene Konfiguration. Filtert kleineres Rauschen und behält gleichzeitig die Sensibilität für Intraday-Bewegungen bei.

PRESET_SWING (H4 - D1): Breitere Bänder, um Intraday-Rauschen zu filtern und sich auf strukturelle Verschiebungen zu konzentrieren.

PRESET_INVESTOR (W1 - MN): Langfristige Konfiguration. Signalisiert nur große makroökonomische Veränderungen.

PRESET_QUANTUM_FOAM: Experimenteller Modus mit hoher Empfindlichkeit für die Analyse von Mikrostrukturen.

📊 Vereinfachte Visuelle Lesbarkeit

Der Indikator färbt die Kerzen direkt im Chart für eine schnelle Interpretation und reduziert so die visuelle Ermüdung:

Graue Kerzen (⚪): Range-Zustand. Der Preis ist im Potenzialtopf gefangen. Zone der Unentschlossenheit oder Akkumulation.

Grüne / Neon Kerzen (🟢): Bullischer Ausbruch. Der Preis hat die obere Barriere mit Energie durchbrochen. Signal für Kaufdruck.

Rote / Karmesinrote Kerzen (🔴): Bärischer Ausbruch. Der Preis hat die untere Barriere durchbrochen. Signal für Verkaufsdruck.

🎨 Ästhetik und Anpassung

Der Indikator enthält visuelle Themen, die für verschiedene Umgebungen optimiert sind:

Dark Matter: Optimiert für dunkle Hintergründe (Neon/Schwarz).

Classic: Sanfte Farben für helle Hintergründe.

Matrix / Vaporwave: Stilisierte Themen mit hohem Kontrast.

Eingabeparameter (Inputs)

Trading Style (Preset): Wählen Sie Ihr Handelsprofil (Scalper, Swing, etc.).

InpUseLog: Berechnung im logarithmischen Raum für mathematische Präzision (Empfohlen: true).

InpEnergyMult: Manuelle Anpassung der Breite des Potenzialtopfes (nur im Custom-Modus).

Hinweis: Dieser Indikator ist ein Werkzeug der technischen Analyse zur Identifizierung von Volatilitätszuständen und garantiert keine Gewinne. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement an.

User Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765997

