Murrey Math Institutional Frame — это решение для технического анализа в MetaTrader 5, выходящее за рамки обычных индикаторов. В то время как стандартные инструменты, такие как RSI или скользящие средние, реагируют с задержкой (lag), данная система использует фрактальные алгоритмы для прогнозирования будущей геометрической структуры рынка.

Программное обеспечение выстраивает на графике объективный «Опорный фрейм» (Reference Frame), позволяя трейдеру визуализировать волатильность и точки математического равновесия еще до того, как цена их достигнет.

Технические характеристики

Система объединяет несколько концепций институционального анализа в единый визуальный инструмент:

Технология без перерисовки (Non-Repainting): Сгенерированные уровни фиксируются после закрытия расчетной свечи, что гарантирует надежность при ручном тестировании на истории (backtesting).

Фрактальная геометрия: Основана на теориях В.Д. Ганна, разделяющих время и цену на гармонические октавы.

Адаптивность к волатильности: Фрейм автоматически расширяется или сужается в зависимости от недавнего движения цены (Price Action), избегая ложных сигналов на боковых рынках.

Карта рыночной структуры

Индикатор автоматически классифицирует поведение цены по четырем операционным зонам:

Зона равновесия (4/8): Определяется как центральный Pivot Point. Указывает на направленное смещение (Bias) — бычье или медвежье. Зона справедливой стоимости (3/8 - 5/8): Диапазон институциональной консолидации (Fair Value). Идеально подходит для стратегий возврата к среднему (Mean Reversion). Стены поддержки/сопротивления (0/8 - 8/8): Главные линии, где статистическая вероятность разворота значительно возрастает. Зоны истощения (+2/8 - -2/8): Области экстремального расширения. Сигнализируют о математической перекупленности или перепроданности и потенциальных ловушках ликвидности.

Операционные преимущества

Снижение когнитивной нагрузки: Встроенная информационная панель (Dashboard) интерпретирует состояние рынка (Тренд или Флэт) в реальном времени, устраняя сомнения при принятии решений.

Структурная точность: Позволяет размещать Stop Loss и Take Profit на логических уровнях, основанных на структуре рынка, а не на случайных точках.

Управление оповещениями: Настраиваемые уведомления (Mobile, Email, Pop-up) о пересечении ключевых уровней, что позволяет торговать без постоянного мониторинга экрана.

Техническое примечание Данный продукт является вспомогательным инструментом для технического анализа (Price Action) и не гарантирует получение прибыли. Рекомендуется использовать его как дополнение к надежной стратегии управления рисками.

Oficial User Manual