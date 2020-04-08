Murrey Math Institutional Frame

Murrey Math Institutional Frame — это решение для технического анализа в MetaTrader 5, выходящее за рамки обычных индикаторов. В то время как стандартные инструменты, такие как RSI или скользящие средние, реагируют с задержкой (lag), данная система использует фрактальные алгоритмы для прогнозирования будущей геометрической структуры рынка.

Программное обеспечение выстраивает на графике объективный «Опорный фрейм» (Reference Frame), позволяя трейдеру визуализировать волатильность и точки математического равновесия еще до того, как цена их достигнет.

Технические характеристики

Система объединяет несколько концепций институционального анализа в единый визуальный инструмент:

  • Технология без перерисовки (Non-Repainting): Сгенерированные уровни фиксируются после закрытия расчетной свечи, что гарантирует надежность при ручном тестировании на истории (backtesting).

  • Фрактальная геометрия: Основана на теориях В.Д. Ганна, разделяющих время и цену на гармонические октавы.

  • Адаптивность к волатильности: Фрейм автоматически расширяется или сужается в зависимости от недавнего движения цены (Price Action), избегая ложных сигналов на боковых рынках.

Карта рыночной структуры

Индикатор автоматически классифицирует поведение цены по четырем операционным зонам:

  1. Зона равновесия (4/8): Определяется как центральный Pivot Point. Указывает на направленное смещение (Bias) — бычье или медвежье.

  2. Зона справедливой стоимости (3/8 - 5/8): Диапазон институциональной консолидации (Fair Value). Идеально подходит для стратегий возврата к среднему (Mean Reversion).

  3. Стены поддержки/сопротивления (0/8 - 8/8): Главные линии, где статистическая вероятность разворота значительно возрастает.

  4. Зоны истощения (+2/8 - -2/8): Области экстремального расширения. Сигнализируют о математической перекупленности или перепроданности и потенциальных ловушках ликвидности.

Операционные преимущества

  • Снижение когнитивной нагрузки: Встроенная информационная панель (Dashboard) интерпретирует состояние рынка (Тренд или Флэт) в реальном времени, устраняя сомнения при принятии решений.

  • Структурная точность: Позволяет размещать Stop Loss и Take Profit на логических уровнях, основанных на структуре рынка, а не на случайных точках.

  • Управление оповещениями: Настраиваемые уведомления (Mobile, Email, Pop-up) о пересечении ключевых уровней, что позволяет торговать без постоянного мониторинга экрана.

Техническое примечание Данный продукт является вспомогательным инструментом для технического анализа (Price Action) и не гарантирует получение прибыли. Рекомендуется использовать его как дополнение к надежной стратегии управления рисками.


Oficial User Manual 


Другие продукты этого автора
Capital Vault Hybrid Adaptive Trading Engine
Deniz Martinov
Индикаторы
Capital Vault System — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, разработанный для идентификации рыночной структуры и адаптивной фильтрации ценового шума. В отличие от статических индикаторов, данная система интегрирует три математические модели — Спектральный анализ максимальной энтропии (MESA) , Фрактальную размерность и Гармоническую геометрию — для четкого разграничения направленных трендов и нелинейных зон консолидации. В состав входит встроенная панель риск-мен
Schrodinger Market Wells
Deniz Martinov
Индикаторы
Квантовый анализ волатильности и определение рыночных режимов Schrödinger Market Wells (SMW) предлагает альтернативный подход к традиционному техническому анализу. В отличие от стандартных полос волатильности (как Bollinger Bands), основанных исключительно на простых статистических отклонениях, SMW моделирует ценовое движение, используя принципы финансовой квантовой механики . Этот индикатор интерпретирует цену как частицу, взаимодействующую внутри «Потенциальной ямы» (Potential Well). Это позво
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв