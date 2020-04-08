Schrodinger Market Wells
- Indicadores
- Deniz Martinov
- Versión: 2.4
- Activaciones: 20
Análisis de Volatilidad Cuántica y Detección de Regímenes de Mercado
Schrödinger Market Wells (SMW) ofrece un enfoque alternativo al análisis técnico tradicional. A diferencia de las bandas de volatilidad estándar que se basan únicamente en desviaciones estadísticas simples, el SMW modela la acción del precio utilizando principios de Mecánica Cuántica Financiera.
Este indicador interpreta el precio como una partícula interactuando dentro de un "Pozo de Potencial", permitiendo a los traders visualizar la probabilidad de que el precio se mantenga en rango o realice una ruptura estructural.
⚛️ El Paradigma Cuántico
El indicador distingue automáticamente entre dos estados críticos del mercado:
-
Estado Ligado (Bound State): El precio carece de la "energía" necesaria para escapar del pozo. Oscila alrededor del "Atractor" (línea central).
-
Interpretación: Consolidación, Rango o Ruido.
-
Estrategia Potencial: Reversión a la Media.
-
-
Efecto Túnel (Tunneling): El precio gana suficiente volatilidad para atravesar la barrera de probabilidad.
-
Interpretación: Ruptura (Breakout), Cambio de Régimen o Inicio de Tendencia.
-
Estrategia Potencial: Seguimiento de Tendencia (Momentum).
-
⚙️ Motor de Física y Presets Automáticos
Para reducir la complejidad del ajuste manual, el SMW incluye un "Motor de Física" con configuraciones preestablecidas (Presets) adaptadas a diferentes estilos de trading:
-
PRESET_SCALPER (M1 - M5): Bandas ajustadas y memoria corta. Diseñado para capturar ráfagas rápidas de volatilidad.
-
PRESET_DAYTRADING (M15 - H1): Configuración equilibrada. Filtra el ruido menor manteniendo la sensibilidad a los movimientos intradía.
-
PRESET_SWING (H4 - D1): Bandas más amplias para filtrar el ruido intradía y enfocarse en cambios estructurales.
-
PRESET_INVESTOR (W1 - MN): Configuración de largo plazo. Solo señala cambios macroeconómicos importantes.
-
PRESET_QUANTUM_FOAM: Modo experimental de alta sensibilidad para el análisis de micro-estructuras.
📊 Lectura Visual Simplificada
El indicador colorea las velas directamente en el gráfico para una interpretación rápida, reduciendo la fatiga visual:
-
Velas Grises (⚪): Estado de Rango. El precio está atrapado en el pozo de potencial. Zona de indecisión o acumulación.
-
Velas Verdes / Neón (🟢): Ruptura Alcista. El precio ha superado la barrera superior con energía. Señal de fuerza compradora.
-
Velas Rojas / Carmesí (🔴): Ruptura Bajista. El precio ha quebrado la barrera inferior. Señal de presión vendedora.
🎨 Estética y Personalización
El indicador incluye temas visuales optimizados para diferentes entornos de trabajo:
-
Dark Matter: Optimizado para fondos oscuros (Neon/Black).
-
Classic: Colores suaves para fondos claros.
-
Matrix / Vaporwave: Temas estilizados de alto contraste.
Parámetros de Entrada (Inputs)
-
Trading Style (Preset): Seleccione su perfil de trading (Scalper, Swing, etc.).
-
InpUseLog: Cálculo en espacio logarítmico para mayor precisión matemática (Recomendado: true).
-
InpEnergyMult: Ajuste manual del ancho del pozo (solo en modo Custom).
Nota: Este indicador es una herramienta de análisis técnico para identificar estados de volatilidad y no garantiza beneficios. Los resultados pasados no aseguran rendimientos futuros. Utilice siempre una gestión de riesgo adecuada.
User Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765997