Schrodinger Market Wells

Kuantum Volatilite Analizi ve Piyasa Rejimi Tespiti

Schrödinger Market Wells (SMW), geleneksel teknik analize alternatif bir yaklaşım sunar. Yalnızca basit istatistiksel sapmalara dayanan standart volatilite bantlarının aksine, SMW fiyat hareketini Finansal Kuantum Mekaniği ilkelerini kullanarak modeller.

Bu gösterge, fiyatı bir "Potansiyel Kuyusu" (Potential Well) içinde etkileşime giren bir parçacık olarak yorumlayarak, yatırımcıların fiyatın bir aralıkta kalma veya yapısal bir kırılım gerçekleştirme olasılığını görselleştirmesine olanak tanır.

⚛️ Kuantum Paradigması

Gösterge, iki kritik piyasa durumu arasında otomatik olarak ayrım yapar:

Bağlı Durum (Bound State): Fiyat, kuyudan kaçmak için gereken "enerjiden" yoksundur. "Çekici" (orta çizgi) etrafında salınır. Yorum: Konsolidasyon, Aralık (Range) veya Piyasa Gürültüsü.

Potansiyel Strateji: Ortalamaya Dönüş (Mean Reversion). Tünelleme Etkisi (Tunneling Effect): Fiyat, olasılık bariyerini aşmak için yeterli volatilite kazanır. Yorum: Kırılım (Breakout), Rejim Değişikliği veya Trend Başlangıcı.

Potansiyel Strateji: Trend Takibi (Momentum).

⚙️ Fizik Motoru & Otomatik Hazır Ayarlar (Presets)

Manuel ayarlamanın karmaşıklığını azaltmak için SMW, farklı ticaret stillerine uygun hazır ayarlara (Presets) sahip bir "Fizik Motoru" içerir:

PRESET_SCALPER (M1 - M5): Dar bantlar ve kısa hafıza. Hızlı volatilite patlamalarını yakalamak için tasarlanmıştır.

PRESET_DAYTRADING (M15 - H1): Dengeli yapılandırma. Küçük gürültüleri filtrelerken gün içi hareketlere karşı duyarlılığı korur.

PRESET_SWING (H4 - D1): Gün içi gürültüyü filtrelemek ve yapısal değişimlere odaklanmak için daha geniş bantlar.

PRESET_INVESTOR (W1 - MN): Uzun vadeli yapılandırma. Yalnızca büyük makroekonomik değişimleri sinyaller.

PRESET_QUANTUM_FOAM: Mikro yapı analizi için yüksek hassasiyetli deneysel mod.

📊 Basitleştirilmiş Görsel Okuma

Gösterge, hızlı yorumlama için mumları doğrudan grafik üzerinde renklendirir ve görsel yorgunluğu azaltır:

Gri Mumlar (⚪): Aralık Durumu (Range State). Fiyat potansiyel kuyusunun içine hapsolmuştur. Kararsızlık veya birikim bölgesi.

Yeşil / Neon Mumlar (🟢): Boğa Kırılımı (Bullish Breakout). Fiyat üst bariyeri enerjiyle aşmıştır. Alış baskısı sinyali.

Kırmızı / Kızıl Mumlar (🔴): Ayı Kırılımı (Bearish Breakout). Fiyat alt bariyeri kırmıştır. Satış baskısı sinyali.

🎨 Estetik ve Kişiselleştirme

Gösterge, farklı ortamlar için optimize edilmiş görsel temalar içerir:

Dark Matter: Koyu arka planlar (Neon/Siyah) için optimize edilmiştir.

Classic: Açık arka planlar için yumuşak renkler.

Matrix / Vaporwave: Yüksek kontrastlı stilize temalar.

Girdi Parametreleri (Inputs)

Trading Style (Preset): Ticaret profilinizi seçin (Scalper, Swing, vb.).

InpUseLog: Matematiksel kesinlik için logaritmik uzayda hesaplama (Önerilen: true).

InpEnergyMult: Kuyu genişliğinin manuel ayarlanması (sadece Custom modunda).

Not: Bu gösterge, volatilite durumlarını tanımlamak için kullanılan bir teknik analiz aracıdır ve kâr garantisi vermez. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Her zaman uygun risk yönetimi kullanın.

User Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765997

