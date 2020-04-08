Schrodinger Market Wells

Análise de Volatilidade Quântica e Deteção de Regimes de Mercado

O Schrödinger Market Wells (SMW) oferece uma abordagem alternativa à análise técnica tradicional. Ao contrário das bandas de volatilidade padrão baseadas apenas em desvios estatísticos simples, o SMW modela a ação do preço usando princípios da Mecânica Quântica Financeira.

Este indicador interpreta o preço como uma partícula interagindo dentro de um "Poço de Potencial", permitindo aos traders visualizar a probabilidade de o preço permanecer num intervalo ou realizar um rompimento estrutural.

⚛️ O Paradigma Quântico

O indicador distingue automaticamente entre dois estados críticos do mercado:

Estado Ligado (Bound State): O preço não tem a "energia" necessária para escapar do poço. Oscila em torno do "Atrator" (linha central). Interpretação: Consolidação, Intervalo (Range) ou Ruído.

Estratégia Potencial: Reversão à Média. Efeito de Tunelamento (Tunneling Effect): O preço ganha volatilidade suficiente para romper a barreira de probabilidade.

Interpretação: Rompimento (Breakout), Mudança de Regime ou Início de Tendência.

Estratégia Potencial: Seguimento de Tendência (Momentum).

⚙️ Motor de Física e Predefinições Automáticas

Para reduzir a complexidade do ajuste manual, o SMW inclui um "Motor de Física" com predefinições (Presets) adaptadas a diferentes estilos de negociação:

PRESET_SCALPER (M1 - M5): Bandas estreitas e memória curta. Projetado para capturar explosões rápidas de volatilidade.

PRESET_DAYTRADING (M15 - H1): Configuração equilibrada. Filtra ruídos menores mantendo a sensibilidade aos movimentos intradiários.

PRESET_SWING (H4 - D1): Bandas mais largas para filtrar o ruído intradiário e focar em mudanças estruturais.

PRESET_INVESTOR (W1 - MN): Configuração de longo prazo. Sinaliza apenas grandes mudanças macroeconómicas.

PRESET_QUANTUM_FOAM: Modo experimental de alta sensibilidade para análise de microestruturas.

📊 Leitura Visual Simplificada

O indicador colore as velas diretamente no gráfico para uma interpretação rápida, reduzindo a fadiga visual:

Velas Cinzentas (⚪): Estado de Intervalo. O preço está preso dentro do poço de potencial. Zona de indecisão ou acumulação.

Velas Verdes / Néon (🟢): Rompimento de Alta. O preço rompeu a barreira superior com energia. Sinal de pressão de compra.

Velas Vermelhas / Carmesim (🔴): Rompimento de Baixa. O preço quebrou a barreira inferior. Sinal de pressão de venda.

🎨 Estética e Personalização

O indicador inclui temas visuais otimizados para diferentes ambientes:

Dark Matter: Otimizado para fundos escuros (Néon/Preto).

Classic: Cores suaves para fundos claros.

Matrix / Vaporwave: Temas estilizados de alto contraste.

Parâmetros de Entrada (Inputs)

Trading Style (Preset): Selecione o seu perfil de negociação (Scalper, Swing, etc.).

InpUseLog: Cálculo em espaço logarítmico para precisão matemática (Recomendado: true).

InpEnergyMult: Ajuste manual da largura do poço (apenas no modo Custom).

Nota: Este indicador é uma ferramenta de análise técnica para identificar estados de volatilidade e não garante lucros. O desempenho passado não assegura resultados futuros. Utilize sempre uma gestão de risco adequada.

User Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765997

