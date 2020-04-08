Capital Vault Hybrid Adaptive Trading Engine
- Индикаторы
- Deniz Martinov
- Версия: 13.7
- Обновлено: 9 декабря 2025
- Активации: 15
Capital Vault System — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, разработанный для идентификации рыночной структуры и адаптивной фильтрации ценового шума.
В отличие от статических индикаторов, данная система интегрирует три математические модели — Спектральный анализ максимальной энтропии (MESA), Фрактальную размерность и Гармоническую геометрию — для четкого разграничения направленных трендов и нелинейных зон консолидации. В состав входит встроенная панель риск-менеджмента, помогающая трейдеру рассчитывать объем позиции в реальном времени.
Ключевые технические модули
1. Адаптивный трендовый движок (MESA) Использует алгоритмы MAMA (MESA Adaptive Moving Average) и FAMA (Following Adaptive Moving Average).
Расчет фазы: Алгоритм анализирует скорость изменения фазы рыночного цикла для автоматической настройки чувствительности.
Снижение задержки: Обеспечивает более быструю реакцию на сигнал в фазах высокого импульса по сравнению с традиционными EMA/SMA, одновременно снижая шум во время боковых движений.
2. Фрактальный рыночный фильтр (Анализ волатильности) Мониторит эффективность рынка с помощью Индекса изменчивости (Choppiness Index).
Трендовое состояние: Определяет среды с низкой энтропией, подходящие для направленных входов.
Предупреждение о флэте: Обнаруживает хаотичное ценовое движение (высокую энтропию). Визуальный интерфейс предупреждает пользователя о необходимости снизить экспозицию в эти периоды.
3. Структурная геометрия (Murrey Math) Проецирует сетку поддержки и сопротивления на основе октав «цена-время».
Пивот-уровни (4/8): Определяет точку равновесия текущего торгового диапазона.
Зоны истощения (0/8 и 8/8): Выделяет статистические экстремумы, где возрастает вероятность разворота цены.
4. Динамический ассистент риск-менеджмента Встроенная панель на графике, автоматизирующая математику расчета позиции.
Расчет лота по риску: Мгновенно вычисляет требуемый объем лота на основе Баланса/Средств (Equity) и расстояния до уровня отмены сценария (Stop Loss).
Корректировка по волатильности: Когда фрактальный фильтр обнаруживает «Состояние флэта», система автоматически корректирует параметры риска, предлагая консервативное позиционирование.
Входные параметры (Inputs)
Preset Mode: Предустановленные профили (Scalper M5, Standard H1, Trend H4).
Calculation Method: Расчет от Баланса, Средств (Equity) или Свободной маржи.
MESA Sensitivity: Настройка лимитов Fast/Slow для адаптивного алгоритма.
Structure Period: Период анализа для геометрии Murrey Math.
Alerts: Push-уведомления, Pop-up и Email.
Важное примечание: Данный продукт является инструментом технического анализа. Он не автоматизирует исполнение сделок и не гарантирует получение прибыли. Прошлые результаты работы алгоритмов не гарантируют будущих результатов.