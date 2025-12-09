Schrodinger Market Wells
- Indicatori
- Deniz Martinov
- Versione: 2.4
- Attivazioni: 20
Analisi della Volatilità Quantistica e Rilevamento dei Regimi di Mercato
Schrödinger Market Wells (SMW) offre un approccio alternativo all'analisi tecnica tradizionale. A differenza delle bande di volatilità standard basate esclusivamente su semplici deviazioni statistiche, l'SMW modella l'azione dei prezzi utilizzando i principi della Meccanica Quantistica Finanziaria.
Questo indicatore interpreta il prezzo come una particella che interagisce all'interno di una "Buca di Potenziale" (Potential Well), consentendo ai trader di visualizzare la probabilità che il prezzo rimanga in un intervallo o effettui una rottura strutturale.
⚛️ Il Paradigma Quantistico
L'indicatore distingue automaticamente tra due stati critici del mercato:
-
Stato Legato (Bound State): Al prezzo manca l'"energia" necessaria per sfuggire alla buca. Oscilla intorno all'"Attrattore" (linea centrale).
-
Interpretazione: Consolidamento, Range o Rumore di mercato.
-
Strategia Potenziale: Reversion to the Mean (Ritorno alla Media).
-
-
Effetto Tunnel (Tunneling Effect): Il prezzo guadagna abbastanza volatilità da attraversare la barriera di probabilità.
-
Interpretazione: Breakout, Cambio di Regime o Inizio di Trend.
-
Strategia Potenziale: Trend Following (Momentum).
-
⚙️ Motore Fisico & Preset Automatici
Per ridurre la complessità della regolazione manuale, l'SMW include un "Motore Fisico" con impostazioni predefinite (Preset) adatte a diversi stili di trading:
-
PRESET_SCALPER (M1 - M5): Bande strette e memoria corta. Progettato per catturare rapide esplosioni di volatilità.
-
PRESET_DAYTRADING (M15 - H1): Configurazione bilanciata. Filtra il rumore minore mantenendo la sensibilità ai movimenti intraday.
-
PRESET_SWING (H4 - D1): Bande più ampie per filtrare il rumore intraday e concentrarsi sui cambiamenti strutturali.
-
PRESET_INVESTOR (W1 - MN): Configurazione a lungo termine. Segnala solo i grandi cambiamenti macroeconomici.
-
PRESET_QUANTUM_FOAM: Modalità sperimentale ad alta sensibilità per l'analisi delle microstrutture.
📊 Lettura Visiva Semplificata
L'indicatore colora le candele direttamente sul grafico per un'interpretazione rapida, riducendo l'affaticamento visivo:
-
Candele Grigie (⚪): Stato di Range. Il prezzo è intrappolato all'interno della buca di potenziale. Zona di indecisione o accumulazione.
-
Candele Verdi / Neon (🟢): Breakout Rialzista. Il prezzo ha superato la barriera superiore con energia. Segnale di pressione d'acquisto.
-
Candele Rosse / Cremisi (🔴): Breakout Ribassista. Il prezzo ha rotto la barriera inferiore. Segnale di pressione di vendita.
🎨 Estetica e Personalizzazione
L'indicatore include temi visivi ottimizzati per diversi ambienti:
-
Dark Matter: Ottimizzato per sfondi scuri (Neon/Nero).
-
Classic: Colori tenui per sfondi chiari.
-
Matrix / Vaporwave: Temi stilizzati ad alto contrasto.
Parametri di Input (Inputs)
-
Trading Style (Preset): Seleziona il tuo profilo di trading (Scalper, Swing, ecc.).
-
InpUseLog: Calcolo nello spazio logaritmico per la precisione matematica (Raccomandato: true).
-
InpEnergyMult: Regolazione manuale della larghezza della buca (solo in modalità Custom).
Nota: Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica per identificare gli stati di volatilità e non garantisce profitti. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Utilizzare sempre un'adeguata gestione del rischio.
User Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765997