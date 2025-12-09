Schrodinger Market Wells

Analyse de la Volatilité Quantique et Détection de Régime de Marché

Schrödinger Market Wells (SMW) propose une approche alternative à l'analyse technique traditionnelle. Contrairement aux bandes de volatilité standard basées uniquement sur des déviations statistiques simples, le SMW modélise l'action des prix en utilisant les principes de la Mécanique Quantique Financière.

Cet indicateur interprète le prix comme une particule interagissant à l'intérieur d'un "Puits de Potentiel" (Potential Well), permettant aux traders de visualiser la probabilité que le prix reste dans une fourchette ou effectue une rupture structurelle.

⚛️ Le Paradigme Quantique

L'indicateur distingue automatiquement entre deux états critiques du marché :

État Lié (Bound State) : Le prix manque de "l'énergie" nécessaire pour s'échapper du puits. Il oscille autour de "l'Attracteur" (ligne centrale). Interprétation : Consolidation, Range ou Bruit de marché.

Stratégie Potentielle : Retour à la Moyenne (Mean Reversion). Effet Tunnel (Tunneling Effect) : Le prix gagne suffisamment de volatilité pour traverser la barrière de probabilité. Interprétation : Rupture (Breakout), Changement de Régime ou Initiation de Tendance.

Stratégie Potentielle : Suivi de Tendance (Momentum).

⚙️ Moteur Physique & Préréglages Automatiques

Pour réduire la complexité du réglage manuel, le SMW inclut un "Moteur Physique" avec des préréglages (Presets) adaptés à différents styles de trading :

PRESET_SCALPER (M1 - M5) : Bandes serrées et mémoire courte. Conçu pour capturer des explosions rapides de volatilité.

PRESET_DAYTRADING (M15 - H1) : Configuration équilibrée. Filtre le bruit mineur tout en maintenant la sensibilité aux mouvements intrajournaliers.

PRESET_SWING (H4 - D1) : Bandes plus larges pour filtrer le bruit intrajournalier et se concentrer sur les changements structurels.

PRESET_INVESTOR (W1 - MN) : Configuration à long terme. Signale uniquement les changements macroéconomiques majeurs.

PRESET_QUANTUM_FOAM : Mode expérimental à haute sensibilité pour l'analyse des microstructures.

📊 Lecture Visuelle Simplifiée

L'indicateur colore les bougies directement sur le graphique pour une interprétation rapide, réduisant ainsi la fatigue visuelle :

Bougies Grises (⚪) : État de Range. Le prix est piégé à l'intérieur du puits de potentiel. Zone d'indécision ou d'accumulation.

Bougies Vertes / Néon (🟢) : Rupture Haussière. Le prix a franchi la barrière supérieure avec énergie. Signal de pression d'achat.

Bougies Rouges / Cramoisi (🔴) : Rupture Baissière. Le prix a brisé la barrière inférieure. Signal de pression de vente.

🎨 Esthétique et Personnalisation

L'indicateur comprend des thèmes visuels optimisés pour différents environnements :

Dark Matter : Optimisé pour les fonds sombres (Néon/Noir).

Classic : Couleurs douces pour les fonds clairs.

Matrix / Vaporwave : Thèmes stylisés à fort contraste.

Paramètres d'Entrée (Inputs)

Trading Style (Preset) : Sélectionnez votre profil de trading (Scalper, Swing, etc.).

InpUseLog : Calcul dans l'espace logarithmique pour la précision mathématique (Recommandé : true).

InpEnergyMult : Ajustement manuel de la largeur du puits (uniquement en mode Custom).

Note : Cet indicateur est un outil d'analyse technique pour identifier les états de volatilité et ne garantit pas de profits. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez toujours une gestion des risques appropriée.

User Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765997

