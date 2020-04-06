Ultra Risk

ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: Чтобы детально разобраться в каждом параметре и настройке, ознакомьтесь с официальным руководством здесь: Руководство пользователя Ultra Risk

Философия Ultra Risk: Скорость против Безопасности

Перед покупкой этого программного обеспечения вы должны понять его природу: Ultra Risk был разработан с единственной целью: Агрессивный рост счета за минимально возможное время.

В трейдинге прибыль пропорциональна риску. Чтобы достичь экстраординарных результатов, эта система математически предполагает чрезвычайно высокий уровень риска. Это не инструмент для консервативного сохранения капитала; это двигатель для ускорения спекулятивного капитала.

1) Зачем принимать этот риск?

Большинство трейдеров тратят время, пытаясь избежать риска. Ultra Risk управляет им с помощью интеллектуальной архитектуры сетки (Grid):

• Логика покупки: В отличие от случайных систем, Ultra Risk терпеливо ждет падения цены, чтобы "купить дешево" (Entry Drop Percent). Он никогда не гонится за ценой; он позволяет рынку прийти к нему.
• Адаптивность: Если рынок движется против вас, система не ломается; она расширяется. Ее Адаптивная Сетка регулирует расстояния на основе реальной волатильности, избегая преждевременного краха, типичного для статических сеток.
• Умный выход: Система смещает "центр тяжести" операции, накапливая объем на экстремумах. Это приближает точку безубыточности, увеличивая вероятность закрытия и стремясь к прибыли, прямо пропорциональной перенесенному риску (просадке).

2) Структура цен

Мы предлагаем доступный порог входа для провидцев, которые понимают эту философию. Цена будет постепенно повышаться, чтобы защитить эксклюзивность стратегии и ограничить количество пользователей.

Обеспечьте себе пожизненную лицензию сейчас, до следующего повышения.

3) Технические характеристики

Рекомендуются следующие условия работы:

• Символ: Оптимизирован для XAUUSD (Золото). Адаптируется к другим парам.
• Таймфрейм: H1.
• Кредитное плечо: Совместим с любым. Рекомендуется 1:500 или выше для оптимизации маржи.
• VPS: Рекомендуется для обеспечения управления и закрытия сделок 24 часа в сутки.

4) Последнее предупреждение

Используя Ultra Risk, вы соглашаетесь с тем, что ищете доходность выше безопасности.

• Математическая реальность: Существует статистическая вероятность полной потери депозита (100% просадки) в условиях "Черного лебедя".
• Золотое правило: Вносите только ту сумму денег, полная потеря которой не повлияет на вашу финансовую стабильность.

