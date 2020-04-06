ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: Чтобы детально разобраться в каждом параметре и настройке, ознакомьтесь с официальным руководством здесь: Руководство пользователя Ultra Risk Философия Ultra Risk: Скорость против Безопасности Перед покупкой этого программного обеспечения вы должны понять его природу: Ultra Risk был разработан с единственной целью: Агрессивный рост счета за минимально возможное время. В трейдинге прибыль пропорциональна риску. Чтобы достичь экстраординарных результатов, эта система математически предполагает чрезвычайно высокий уровень риска. Это не инструмент для консервативного сохранения капитала; это двигатель для ускорения спекулятивного капитала.

1) Зачем принимать этот риск? Большинство трейдеров тратят время, пытаясь избежать риска. Ultra Risk управляет им с помощью интеллектуальной архитектуры сетки (Grid): • Логика покупки: В отличие от случайных систем, Ultra Risk терпеливо ждет падения цены, чтобы "купить дешево" (Entry Drop Percent). Он никогда не гонится за ценой; он позволяет рынку прийти к нему.

• Адаптивность: Если рынок движется против вас, система не ломается; она расширяется. Ее Адаптивная Сетка регулирует расстояния на основе реальной волатильности, избегая преждевременного краха, типичного для статических сеток.

• Умный выход: Система смещает "центр тяжести" операции, накапливая объем на экстремумах. Это приближает точку безубыточности, увеличивая вероятность закрытия и стремясь к прибыли, прямо пропорциональной перенесенному риску (просадке).

2) Структура цен Мы предлагаем доступный порог входа для провидцев, которые понимают эту философию. Цена будет постепенно повышаться, чтобы защитить эксклюзивность стратегии и ограничить количество пользователей. Обеспечьте себе пожизненную лицензию сейчас, до следующего повышения.

3) Технические характеристики Рекомендуются следующие условия работы: • Символ: Оптимизирован для XAUUSD (Золото). Адаптируется к другим парам.

• Таймфрейм: H1.

• Кредитное плечо: Совместим с любым. Рекомендуется 1:500 или выше для оптимизации маржи.

• VPS: Рекомендуется для обеспечения управления и закрытия сделок 24 часа в сутки.