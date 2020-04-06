All Weather Rotation Gold Pro
- Эксперты
- Nico Reuter
- Версия: 3.1
- Активации: 5
All Weather Rotation EA – стабильная работа при любых рыночных условиях
Рынок постоянно меняет своё «погодное» состояние: иногда тренды яркие, иногда идёт «дождь» волатильности, а иногда царит неопределённость. All Weather Rotation EA создан для того, чтобы работать дисциплинированно и системно как в благоприятные периоды, так и во времена рыночных трудностей — как система, которая работает при любой погоде.
Неважно, доминирует бык или медведь — All Weather Rotation EA следует чётким правилам и остаётся устойчивым к эмоциям, новостям и рыночному шуму.
Ключевые особенности
• Логика тренда и откатов
• Ротационная модель определения фаз рынка
• Надёжные фильтры (ATR, RSI, торговые окна)
• Оптимизация под таймфрейм H4
• Строгое управление рисками
• Без мартингейла, без сеток, без усреднения
Преимущества
• Подходит для различных условий рынка
• Меньше стресса благодаря структурированному подходу
• Прозрачная, понятная логика
• Оптимизирован для XAUUSD
Итог
All Weather Rotation EA создан для структурированной торговли — в активные, спокойные и переходные периоды. Это система, которая не пытается предсказать «погоду», а стремится оставаться устойчивой при любых условиях.