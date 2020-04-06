All Weather Rotation Gold Pro

All Weather Rotation EA – стабильная работа при любых рыночных условиях

Рынок постоянно меняет своё «погодное» состояние: иногда тренды яркие, иногда идёт «дождь» волатильности, а иногда царит неопределённость. All Weather Rotation EA создан для того, чтобы работать дисциплинированно и системно как в благоприятные периоды, так и во времена рыночных трудностей — как система, которая работает при любой погоде.

Неважно, доминирует бык или медведь — All Weather Rotation EA следует чётким правилам и остаётся устойчивым к эмоциям, новостям и рыночному шуму.

Ключевые особенности

• Логика тренда и откатов

• Ротационная модель определения фаз рынка

• Надёжные фильтры (ATR, RSI, торговые окна)

• Оптимизация под таймфрейм H4

• Строгое управление рисками

• Без мартингейла, без сеток, без усреднения

Преимущества

• Подходит для различных условий рынка

• Меньше стресса благодаря структурированному подходу

• Прозрачная, понятная логика

• Оптимизирован для XAUUSD

Итог

All Weather Rotation EA создан для структурированной торговли — в активные, спокойные и переходные периоды. Это система, которая не пытается предсказать «погоду», а стремится оставаться устойчивой при любых условиях.