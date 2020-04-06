All Weather Rotation Gold Pro

Märkte wechseln ständig ihr Klima:

Manchmal strahlt die Sonne mit klaren Trends, manchmal regnet es Volatilität, und manchmal wirkt alles grau und unsicher. Genau hier setzt der All Weather Rotation EA an.

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um sowohl in freundlichen Marktphasen als auch in schwierigen Perioden strukturiert, diszipliniert und stabil zu arbeiten – wie ein System, das einfach bei jedem Wetter funktioniert.Ob der Bulle lacht oder der Bärentspannt im Liegestuhl liegt: Der All Weather Rotation EA folgt einem robusten Regelwerk und lässt sich nicht von Emotionen, Nachrichten oder Marktstimmungen aus dem Konzept bringen.

Der EA kombiniert Trendfilter, Rotationslogik und präzises Risikomanagement zu einer Strategie, die nicht auf ein einziges Marktumfeld angewiesen ist.

Ziel ist nicht, den Markt zu erraten – sondern ihn strukturiert zu begleiten, egal ob er steigt, fällt oder seitwärts läuft.

Die Sonne soll scheinen, unabhängig davon, welcher Markt gerade dominiert.

• Trend- und Pullback-Logik

Handelt nur klare, saubere Marktbewegungen auf Grundlage mehrerer EMA-Strukturen.

• Rotationsbasiertes Setup

Wechselt dynamisch zwischen Marktphasen und vermeidet impulsive Trades in „schlechtem Wetter“.

• Starke Filterlogik

Durch ATR-, RSI- und Zeitfensterfilter werden unruhige Phasen besser eingeordnet und Rauschen reduziert.

• H4-Optimierung für Stabilität

Der EA arbeitet bewusst auf höheren Zeiteinheiten, um nachhaltigere Bewegungen statt Mikrorauschen zu nutzen.

• Strenges Risikomanagement

Mit festen Verlustlimits, variabler Positionsgröße und kontrollierten Stop-Mechanismen.

• Keine gefährlichen Systeme

Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging.

• Funktioniert in vielen Marktbedingungen

Der EA ist nicht von einzelnen Trendphasen abhängig.

• Weniger Stress

Zeitfenster, Filter und höhere Zeiteinheiten sorgen für Ruhe und Übersicht.

• Transparente Logik

Alle Bestandteile sind nachvollziehbar und regelbasiert.

• Entwickelt für Gold (XAUUSD)

Speziell optimiert für eines der dynamischsten und beliebtesten Handelssymbole.

Der All Weather Rotation EA steht für strukturiertes Trading – in guten Zeiten, in bewegten Zeiten, in ruhigen Zeiten.

Ein System, das nicht versucht, das Wetter vorherzusagen, sondern einfach darauf ausgelegt ist, in jedem Klima ruhig und kontrolliert zu handeln.