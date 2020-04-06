All Weather Rotation Gold Pro

All Weather Rotation EA – estabilidad en cualquier condición de mercado

Los mercados cambian constantemente: a veces el sol del tendencia brilla, a veces llueve volatilidad, y a veces domina la incertidumbre. All Weather Rotation EA está diseñado para operar con disciplina tanto en fases favorables como en periodos difíciles, como un sistema que funciona bajo cualquier clima.

Tanto si domina el toro como el oso, All Weather Rotation EA sigue reglas claras y se mantiene ajeno a emociones, noticias o ruido del mercado.

Características principales

• Lógica de tendencia y retrocesos
• Rotación de fases del mercado
• Filtros sólidos (ATR, RSI, ventanas horarias)
• Optimizado para H4
• Gestión de riesgo estricta
• Sin martingala, sin grid, sin promedios

Ventajas

• Adaptable a distintos contextos de mercado
• Menos estrés gracias a un enfoque estructurado
• Lógica transparente y basada en reglas
• Optimizado para XAUUSD

Conclusión

All Weather Rotation EA está diseñado para un trading estructurado — en fases fuertes, tranquilas o intermedias. Un sistema que no intenta predecir el clima del mercado, sino mantenerse estable en cualquier condición.


