All Weather Rotation Gold Pro
- Experts
- Nico Reuter
- Versão: 3.1
- Ativações: 5
All Weather Rotation EA – estabilidade em qualquer clima de mercado
O mercado muda constantemente: às vezes há tendência clara, às vezes chove volatilidade, e às vezes tudo parece incerto. O All Weather Rotation EA foi desenvolvido para operar com disciplina e consistência em períodos bons e ruins — como um sistema que funciona em qualquer clima.
Seja touro ou urso dominando o mercado, o EA segue regras claras e permanece estável diante de emoções, notícias e ruídos.
Características principais
• Lógica de tendência e pullback
• Detecção rotacional de fases do mercado
• Filtros robustos (ATR, RSI, janelas de negociação)
• Otimizado para H4
• Gestão de risco rigorosa
• Sem martingale, sem grid, sem médiação
Vantagens
• Funciona em diferentes condições de mercado
• Menos estresse graças à abordagem estruturada
• Lógica clara e transparente
• Otimizado para XAUUSD
Conclusão
O All Weather Rotation EA representa um trading estruturado — em momentos fortes, calmos ou incertos. Um sistema construído para manter consistência em qualquer clima do mercado.