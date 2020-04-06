All Weather Rotation Gold Pro

All Weather Rotation EA – estabilidade em qualquer clima de mercado

O mercado muda constantemente: às vezes há tendência clara, às vezes chove volatilidade, e às vezes tudo parece incerto. O All Weather Rotation EA foi desenvolvido para operar com disciplina e consistência em períodos bons e ruins — como um sistema que funciona em qualquer clima.

Seja touro ou urso dominando o mercado, o EA segue regras claras e permanece estável diante de emoções, notícias e ruídos.

Características principais

• Lógica de tendência e pullback
• Detecção rotacional de fases do mercado
• Filtros robustos (ATR, RSI, janelas de negociação)
• Otimizado para H4
• Gestão de risco rigorosa
• Sem martingale, sem grid, sem médiação

Vantagens

• Funciona em diferentes condições de mercado
• Menos estresse graças à abordagem estruturada
• Lógica clara e transparente
• Otimizado para XAUUSD

Conclusão

O All Weather Rotation EA representa um trading estruturado — em momentos fortes, calmos ou incertos. Um sistema construído para manter consistência em qualquer clima do mercado.


