All Weather Rotation Gold Pro
- Experts
- Nico Reuter
- Versione: 3.1
- Attivazioni: 5
All Weather Rotation EA – stabilità in ogni condizione di mercato
I mercati cambiano il loro “clima” continuamente: a volte brillano trend chiari, altre volte piove volatilità, e spesso prevale l’incertezza. All Weather Rotation EA è progettato per operare in modo disciplinato sia nelle fasi favorevoli sia in quelle difficili — come un sistema che funziona con qualsiasi tempo.
Che prevalga il toro o l’orso, l’EA segue regole coerenti e ignora emozioni, notizie e rumore.
Caratteristiche principali
• Logica trend + pullback
• Rilevamento rotazionale delle fasi di mercato
• Filtri robusti (ATR, RSI, finestre temporali)
• Ottimizzato per H4
• Rigorosa gestione del rischio
• Nessun martingala, nessun grid, nessun averaging
Vantaggi
• Funziona in molte condizioni di mercato
• Meno stress grazie a un approccio strutturato
• Logica chiara e trasparente
• Ottimizzato per XAUUSD
Conclusione
All Weather Rotation EA rappresenta un trading strutturato in ogni fase di mercato. Non cerca di prevedere il clima, ma di restare stabile in qualunque situazione.