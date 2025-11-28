All Weather Rotation Gold Pro

All Weather Rotation EA – stabilità in ogni condizione di mercato

I mercati cambiano il loro “clima” continuamente: a volte brillano trend chiari, altre volte piove volatilità, e spesso prevale l’incertezza. All Weather Rotation EA è progettato per operare in modo disciplinato sia nelle fasi favorevoli sia in quelle difficili — come un sistema che funziona con qualsiasi tempo.

Che prevalga il toro o l’orso, l’EA segue regole coerenti e ignora emozioni, notizie e rumore.

Caratteristiche principali

• Logica trend + pullback

• Rilevamento rotazionale delle fasi di mercato

• Filtri robusti (ATR, RSI, finestre temporali)

• Ottimizzato per H4

• Rigorosa gestione del rischio

• Nessun martingala, nessun grid, nessun averaging

Vantaggi

• Funziona in molte condizioni di mercato

• Meno stress grazie a un approccio strutturato

• Logica chiara e trasparente

• Ottimizzato per XAUUSD

Conclusione

All Weather Rotation EA rappresenta un trading strutturato in ogni fase di mercato. Non cerca di prevedere il clima, ma di restare stabile in qualunque situazione.