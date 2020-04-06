All Weather Rotation Gold Pro

All Weather Rotation EA——在任何市场气候中保持稳定交易

市场环境不断变化：有时趋势清晰、有时波动如雨、有时则充满不确定性。All Weather Rotation EA 的设计理念，就是在各种有利或不利的市场条件下保持纪律性与结构化运作——像一个“不论天气如何都能运行”的系统。

无论是牛市还是熊市，All Weather Rotation EA 都遵循明确的规则，不受情绪、新闻或噪音的干扰。核心理念很简单：无论市场涨跌，始终保持稳定的交易方式。

核心特性

• 趋势与回调逻辑

• 市场阶段轮动识别

• 强过滤机制（ATR、RSI、交易时段）

• H4 时间框架优化

• 严格的风险管理

• 无马丁、无网格、无加仓

优势

• 适用于多种市场环境

• 稳定、低压力的结构化交易

• 清晰透明的规则逻辑

• 专为 XAUUSD 优化

总结

All Weather Rotation EA 专注于结构化交易——无论市场强势、震荡或平静。它不是预测市场“天气”，而是努力在任何气候下保持一致性。